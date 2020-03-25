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 Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин

Гірськолижний курорт "Буковель" через карантин достроково завершив сезон. Від сьогодні зупинено всі підйомники.

Про це повідомили в пресслужбі курорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодні умови чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту - це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати", - йдеться в повідомленні.

Тих, хто забронював проживання в готелях "Буковель" найближчим часом, просять писати на пошту web@bukovel.com.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184130
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, уже потеплело, можно и закрыться.
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Пиздить той, хто теж "зробив це разом". Як вони дістали ці шабуніни, лещенки, наєми та інші "антикорупціонери" - до виборів на кожному повороті їх було чутно, аж всикалися, так шукали корупцію і лили гівно навколо.
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Звісно не на сайтах "русского міра" Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин - Цензор.НЕТ 9929
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******* той, хто теж "зробив це разом". Як вони дістали ці шабуніни, лещенки, наєми та інші "антикорупціонери" - до виборів на кожному повороті їх було чутно, аж всикалися, так шукали корупцію і лили гівно навколо.
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Месяц кончается Март,
Не за что ехать домой... (с)
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Оце тільки зараз? Коли там в Києві розважальні центри закрили? 2 тижні тому?
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Дура ты Танюха, и не перестаешь это доказывать. Во-первых, ты лаешь на патрона твоего божества, Беню. Во-вторых, сейчас только начало "бархатного сезона" на Буке. Я, например, всегда ездил кататься именно в конце марта - начало апреля. Отличная погода, море снега, свободные подъемники и 30% скидки на все.
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Все господа накатались на лыжах, можно закрываться?
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Нет, в прошлом году уже каталась. От красоты Альп получила больше удовольствия, чем от первого раза на горных лыжах)))
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И к кому же ты себя относишь? К господам? или подгосподникам?
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Нет, подгосподница, я - исчезающий вид, средний класс.
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Средний класс предполагает наличие хоть какого-то уровня культуры и образования. О тебе этого не скажешь.
Гуляй, вася! копи на Альпы
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Для справки, Буковель дороже Альп. Так что "подгосподствуй" дальше, может к следующему сезону, кто то тебя и вывезет на Буку. Да, и подтяни свой уровень образования и культуры, в профессии пригодится, не вежливо отвечать вопросом на вопрос.
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появился шанс умереть от вируса а не от перелома шейных позвонков.
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клиенты в панике слиняли вот и закрылись) были бы лохи - работали бы круглый год
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Буковель мог бы быть/стать самым безопасным местом. Возможно, он и таким есть... Идиллия. Покой. Вот только если бы не единственная угроза - девки голые ...на одиноких лыжников и прохожих... нападают. От коронавируса население еще более дичает.. На "большой земле" за любое, - самое невинное сморкание носом, - могут выбросить из трамвая - прямо на ходу, - а вот на самое громкое извержение газами никакой реакции. Чихнул - значит болен, а громкий пук - сигнал о том, что здоров. Как нравы и звуковые предпочтения поменялись...
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Ну а чьо,сезон закінчився,клієнтів немає,можна й перерву зробить. З-за карантину,ага.
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Еще один "умный", который лыжи видел один раз, и то по телевизору.
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Сезон в розпалі ? Чи себе розумником вважаєш ? Тут таких "гєніїв мислі"-через одного.
Как нєожидано:
Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин - Цензор.НЕТ 148
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То что сезон закрыли 22. 03. в этом году, это показатель? Юра, тупень, да каждый год, с 25.03. только начало "бархатного сезона"! Ты новость читал идиот? Люди уже забронировали номера до средины апреля. Смотри, придурь, как было в прошлом году: -

Погода та настрій у "Буковелі" завжди чудові.
Уже з 24 березня зустрічайте оксамитовий сезон 2019!
Катання від 110 грн., прокат спорядження від 90 грн.
Чесні знижки на проживання та харчування до 30%!
Навесні в "Буковелі" тануть ціни, але не сніг! Гарантовано фотозвітами попередніх сезонів.
Сезон катання в "Буковелі" гарантовано триває до 15 квітня. У разі сприятливих погодних умов сезон катання буде продовжено!
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Та хіба ж не ясно сказано ? Тут сидять видатні мислителі,державники,аналітики.Академіків тут на здачу дають,а ти про бархатні сезони чешеш ! У нас тут епідемія в країну прийшла,в курсі ?
По всій країні готелі й ресторани позакривані,а тут суперновина:Бєня теж свій комплекс зупинив ! Сенсація !

Буковель під час карантину: туристів мало, готелі не працюють 24 березня, 14:15 ·(для тупеньких і відео є).

"При в'їзді у туристичний комплекс парковки та колиби замкнуті. Доріжки до готелів нерозчищені. Також не вдалося знайти відкритого прокату лижного спорядження. Один з підйомників працює, але на ньому - жодної людини. По дорозі зустріли трьох людей.
Андрій Геринович приїхав до Буковелю із сім'єю зі Львова на два дні. Розповів, що готель, де планував зупинитися, зачинено, тому довго шукав, де поселитися.
"Відпочивається добре, погода тішить, але не все працює з відповідних причин, шоб не було ніде скупчення людей у різних барах. Комплекс "Вода", зокрема, зачинено, всі ресторани не працюють, більшість готелів теж на замку. Я працюю на ринку начальником охорони, і там більша ймовірність заразитися, ніж тут", - каже Андрій Геринович.
Яремчанська міська рада, на території якої розміщений Буковель, підготувала лист-звернення до облдержадміністрації про роз'яснення Постанови Кабінету Міністрів щодо карантину.
"Як регулювати їхню діяльність? Є двояка сторона медалі: з одного боку немає заборони, щоби вони працювали, з другого є обмеження щодо чисельності людей, які перебувають одночасно на території - не більше 10 осіб. Тому кожен власник свого готелю, своєї зеленої садиби чи того ж самого відпочинкового комплексу чи інших закладів має сам для себе вирішити", - розповіла начальниця відділу туризму та зовнішніх зв'язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.
За словами заступника начальника обласного управління патрульної поліції Андрія Киричука, у селі Поляниця Яремчанської міської ради готелі не працюють. Протоколи про порушення цієї заборони патрульні поліцейські ще не складали.
Коментар керівництва "Буковелю" щодо того, у якому режимі працює курорт, кореспонденти Суспільного не отримали. Речниця туристичного комплексу Віталія Васильчук сказала, що очільники комплексу не мають можливості коментувати."
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Перечитай свой первый пост, "мыслитель", что ты в нем пишешь? Сезон закончился? А тут вдруг распинаешься за карантин.. ты, это, или крестик сними, или трусы одень.
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Їдь катайся,поки сезон,не тримаю,"разоблачітєль".
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Та нє, Бєня захоче від ЗЄлі компенсацію за курорт, так само як хотів за МАУ
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Звісно ж, дочекалися поки залишилось 20 відпочиваючих на весь Буковель і вже тілько ТОДІ закрилися В іншому разі прийшлось би грошики повертати. А так уряд сполучення закрив, всі терміново виїхали, а вони "красавці" "не при делах". Беніна школа
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