 Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин

Про це повідомили в пресслужбі курорту, інформує Цензор.НЕТ.
"Погодні умови чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту - це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати", - йдеться в повідомленні.
Тих, хто забронював проживання в готелях "Буковель" найближчим часом, просять писати на пошту web@bukovel.com.
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Не за что ехать домой... (с)
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Как нєожидано:
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По всій країні готелі й ресторани позакривані,а тут суперновина:Бєня теж свій комплекс зупинив ! Сенсація !
Буковель під час карантину: туристів мало, готелі не працюють 24 березня, 14:15 ·(для тупеньких і відео є).
"При в'їзді у туристичний комплекс парковки та колиби замкнуті. Доріжки до готелів нерозчищені. Також не вдалося знайти відкритого прокату лижного спорядження. Один з підйомників працює, але на ньому - жодної людини. По дорозі зустріли трьох людей.
Андрій Геринович приїхав до Буковелю із сім'єю зі Львова на два дні. Розповів, що готель, де планував зупинитися, зачинено, тому довго шукав, де поселитися.
"Відпочивається добре, погода тішить, але не все працює з відповідних причин, шоб не було ніде скупчення людей у різних барах. Комплекс "Вода", зокрема, зачинено, всі ресторани не працюють, більшість готелів теж на замку. Я працюю на ринку начальником охорони, і там більша ймовірність заразитися, ніж тут", - каже Андрій Геринович.
Яремчанська міська рада, на території якої розміщений Буковель, підготувала лист-звернення до облдержадміністрації про роз'яснення Постанови Кабінету Міністрів щодо карантину.
"Як регулювати їхню діяльність? Є двояка сторона медалі: з одного боку немає заборони, щоби вони працювали, з другого є обмеження щодо чисельності людей, які перебувають одночасно на території - не більше 10 осіб. Тому кожен власник свого готелю, своєї зеленої садиби чи того ж самого відпочинкового комплексу чи інших закладів має сам для себе вирішити", - розповіла начальниця відділу туризму та зовнішніх зв'язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.
За словами заступника начальника обласного управління патрульної поліції Андрія Киричука, у селі Поляниця Яремчанської міської ради готелі не працюють. Протоколи про порушення цієї заборони патрульні поліцейські ще не складали.
Коментар керівництва "Буковелю" щодо того, у якому режимі працює курорт, кореспонденти Суспільного не отримали. Речниця туристичного комплексу Віталія Васильчук сказала, що очільники комплексу не мають можливості коментувати."