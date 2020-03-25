 Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповіла вірусолог Алла Мироненко.
"Для цього вірусу, за даними китайських колег, такими суперносіями опиняються діти. Вони можуть бути інфіковані, але не мати клінічних проявів хвороби. Саме тому так важливо сьогодні критично скоротити спілкування дітей із дідусями і бабусями. Що до дорослих людей, то, як правило, у них інфекція майже завжди проявлена тими чи іншими симптомами", - зазначає лікарка.
Мироненко також підкреслює, що через відсутність вакцини і ліків є лише один шлях перемогти коронавірус - перехворіти тим, хто не з групи ризику.
"Нам все одно доведеться отримати імунітет. Поки за відсутності вакцини в країні я бачу тільки один шлях — перехворіти. Інша річ, що захистити потрібно стареньких", - переконана вона.
Аналіз ДНК вірусу НАУКОВО показав -природня мутація... хоча першоджерело досі не знайдено і можливо не буде знайдено ніколи...
Раджу подивитись фільм "Зараза" 2011 Содерберга..особливо останні кадри..
2) правильно закриті дитячі площадки..
3) але дуже важко буде втримати дітей вдома з початком літа.. ((
«Народный карантин проходит в условиях полного маразма белорусских властей»
що призначив довбо..обку Скалецьку ?
чи "Брежнєва" Ємця ?
подивіться на Білорусь:
Народный карантин проходит в условиях полного маразма со стороны нынешней власти. Если говорить конкретно - они просто по приказу тормозят карантинные меры, хотя государство должно было бежать впереди людей и все им предлагать. Выплачивать зарплаты, когда они остаются дома и не работают, оплачивать бюллетени родителям, которые остаются дома с детьми. Вместо этого, к сожалению, государственная машина делает все, чтобы вирус распространялся.
- Белорусские медики присоединились к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». Как вы прокомментируете действия врачей, которые уже начали брать инициативу в свои руки в независимости от властей?
- Думаю, что такие действия ответственных врачей - это тоже Народный карантин. Это люди, которые лучше всего знают как специалисты, что значит не принимать меры по борьбе с эпидемией. Они фактически начинают тот же Народный карантин со своей стороны.
Конечно, тут можно только приветствовать такой флешмоб, эту инициативу и в очередной раз высказать недовольствие тем, как ведут себя министерство здравоохранения и администрация. Это просто разрушает возможности защититься от эпидемии.
тут інше...
перехворіти... ((
Так,можна вибрати такий метод для України..
але відразу всіх треба попередити про ціну.
1) смерть половини пенсіонерів на протязі року-двох..
2) втрата імунітету 22 мільйонів укранців(оцінка МОЗ)
тобто на протязі 5 років населення України скорочується оріжнтовно мільйоні на 10-ть