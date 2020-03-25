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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:карантин (982) смерть (3957) Тернопіль (126) Тернопільщина (239) Геращенко Антон (506) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко

Населені пункти Швейків, Ковалівка і 4 інших в Тернопільській області блоковані поліцейськими. У цьому вогнищі епідемії вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Четверта підтверджена смерть від COVID-19. Географія смертей поширюється. Цього разу це Тернопільщина. Сьогодні вранці, в лікарні, помер чоловік 1952 р. н. Поліцією разом з епідеміологічною службою встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району, з священником О. В. 1963 р.н. якому 19 березня встановлений діагноз зараження короновірусом. За даними свідків під час поминального обряду були присутніми близько 70-ти осіб", - розповів він.

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"Взагалі за даними епідеміологічного розслідування проведеного епідеміологами та поліцією встановлено що з початку березня священник О. В. Контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів! Всім цім особам потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування зі священником О.В. 1963 року, та з померлим Б. 1952 р.н. Бо Ваше життя та здоров’я в серйозній небезпеці!" - додав заступник міністра.

"Сам священник перебуває у реанімації Тернопільскої клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя.

На цей час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими. В цьому вогнищі епідемії вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше", - резюмував Геращенко.

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Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184127
 
 
 Топ коментарі
 
Всегда считал верующих тупнями и мракобесами. В 21 веке верить в Богов это уже занадто, а шо занадто, то не добре...
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Попа к начальству срочно вызывают, а вы его только задерживаете!
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Томос - это оружие против кацапсин, шоб это кодло не лезло сюда со своим РПЦ. С верующими в любом случае сделать ничего нельзя, в смсысле переубедить заниматься ерундой, от слова совсем. По этому Томос это благая цель и средство сдерживать мракобесов в стойле!!! И то что Петру Алексеевичу удалось его получить это очень хорошо.
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Попа к начальству срочно вызывают, а вы его только задерживаете!
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в АДу уже все места уже забиті зеленодрочерами
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В храмі віруси не передаються! Жінка яка померла від коронавірусу в Радомишлі, ходила до храму але ніхто від неї не заразився - це медичний факт!
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Саня, Усик, ты думаешь, что если ты другой ник используешь, то мы тебя не вычислим?
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Сумно що християн стало так мало що в кожному християнинові намагаються побачити якусь відому особу яка публічно відстоює свої релігійні переконання.
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Всегда считал верующих тупнями и мракобесами. В 21 веке верить в Богов это уже занадто, а шо занадто, то не добре...
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погоди, если бога нет, откуда взялась божья коровка???
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ниходи к нему на встречу не ходи у него гранитный камюшек в груди песни моладасти нашей Священник, контактировавший с умершим от коронавируса мужчиной в Тернополе, в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 7647
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охйопт, так ты восхитительно молод... я под Гренаду плясал... кстати - пример подлости рюзькех... когда Анкл Сэм присылает Тома Хэнкса с целой группой бойцов спасать рядового Мэта Деймона, в кацапской Гренаде: "...отряд не заметил потери бойца и яблочко-песню допел до конца"... вы можете предстааить такое? Бойца убили, отряд и ухом не повел и продолжил песни петь... ну, плять, квартал95, да и только... или вот еще: "он упал возле ног молодого коня и закрыл свои карие очи. Ты, конек вопоной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабрчих"... ну? Ну не ******** кацапы??? Вместо того, шоб в последие мгновения проанализировать жизнь, промотать, как в ускоренной киноленте, они с лошадью беседу ведут... кацапы, фуле...
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хер там. Дарвин - лошара. Он сотворил Гепу. А божью коровку сотворил бог. Она названа в его честь...
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Ну, по Вашей теории, в конечном итоге, Бог создал и Дарвина и Гепу.
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Гепа- результат неудавшегося эксперимента краснопузых по оплодотворению кАмсАмолок спермой обезьян и выведению супервоинов.Он внучек единственного получившегося екземпляра. Его даже пули не берут
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Ні. Бог дає природнім процесам іти своїм шляхом. В тому числі і вірусам. які весь час вдосконалюють живі організми в процесі опору. Мільйони і мільярди років тому вдосконаленню. але є людці, що проти вдосконалення природнім шляхом. про кого це я?
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Про тих, хто лікується. То Папа римський, то наші священники. А от пан Володимир нічого не лікує, а тільки молиться. Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6502
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Кто??? Владимир Срулевич??? Ну да, молится, а чтобы крестик к телу лучше прилегал, он грудку выбрил...
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а як же пєцін томос? Священник, контактировавший с умершим от коронавируса мужчиной в Тернополе, в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4215
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...для нормальных людей - норм, а вот для зебилоидов Ты же отреагировал, вася? Священник, контактировавший с умершим от коронавируса мужчиной в Тернополе, в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 7250
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Томос - это оружие против кацапсин, шоб это кодло не лезло сюда со своим РПЦ. С верующими в любом случае сделать ничего нельзя, в смсысле переубедить заниматься ерундой, от слова совсем. По этому Томос это благая цель и средство сдерживать мракобесов в стойле!!! И то что Петру Алексеевичу удалось его получить это очень хорошо.
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то я так и не понял.... Бродячий в вишиванці по церквам петро з мариною , які б"ють поклони по церквах на кожне релігійне свято, то теж для стримування кацапні.... то все для лохів....
а-а-а.... Священник, контактировавший с умершим от коронавируса мужчиной в Тернополе, в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5667
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...семеныч, ты в курсе, что вирус The, которым ты заражен, лечится на раз? Священник, контактировавший с умершим от коронавируса мужчиной в Тернополе, в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3677 Достаточно одной свинцовой таблэтки, принимать в затылок Священник, контактировавший с умершим от коронавируса мужчиной в Тернополе, в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1286
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нет, надо в кокошниках и лаптях, чтоб видно было чей ты свин!
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Да, лапоть, да. ***** тоже "верующий". Петро его хорошо томосом отымел.
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ммм, угробил сотни тыс. чел. и верующий.... Хотя против яхве он как воробей против тигра)(танка "Тигр"))
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для пиара.
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А как же стадом управлять?Вот поруководи умным,воспитанным,порядочным,образованным человеком. Самому надо его во всех качествах переплюнуть.А тут нате,И стараться не надо.Вся биомасса у тебя в кулаке.
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Или вот выбрать вовку клована презом, это ж какое умище иметь надо... я имею в виду, это ж как нужно умища поиметь...
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Так мой пост именно как раз об этом.Тупое быдло,которое верит,что оно умное и что-то значит.На самом деле простое отсутствие мозга.И да,маразм крепчает с каждым годом.Надо было попробовать Юлию.А вдруг бы повезло.
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"Христианство - это религия рабов, слуг, а его мораль - это месть любому сильному, здоровому проявлению здоровой породы людей. Психология христианина - это психология раба плюс психология жреца." Фридрих Ницше
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Создано в Римской империи чтобы держать рабов и плебс в повиновении.

Но христианская церковь оказалась такой удачной бизнес-корпорацией, что процветает уже 2000 лет
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Який резон цитувати людину яка закінчила життя в психушці?
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Від старечої деменеції не застрахований ніхто.
У Канта теж був старечий маразм.
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эт типо если бы Эйнштейн упал с велосипеда и помер, значит - все его работы фтопку.... ты просто проффесор логики))
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Ой, тот ницше... тоже мне, бааальшой фезты козырек...
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а шо занадто, то не добре...

Золоті слова!
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просто ми не можемо зрозуміти задумку Бога. Але наше нерозуміння не спростовує.
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Ну так значит и на сталина нефиг обижаться - вдруг это Боб(кстати, бог - это профессия, а не имя, богов - миллионы) чет задумал а этот ублюдок просто "орудие"
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За всі часи існування людства, релігія принесла більше шкоди людству, ніж будь-які катастрофи, війни і т.п.
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Не факт, без релігії людство скоріше за все не вийшло би з племінно-общинного ладу, де члени племені це 50 чоловік це люди, а всі решта вороги, яких треба боятись і при можливості вбивати.
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А може вже б колонії на Марсі будувало та знайшло ліки від раку і т.п. Зважаючи на те, як релігія завжди гальмувала та знищувала науку - моя версія ще ймовірніша за Вашу.
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ще є в Індонезії чи в джунглях Амазонки сотні племен, де релігія проявлена скажемо так слабо, але щось там не видно якоїсь тяги до науки.

А на рахунок релігії і науки не варто забувати, що в часи варварства, після падіння Римської імперії, власне церква і монастері зберегли письменство, книжки і досягнення грецьких філософів. І власне монастирі були чуть чи не єдиним місцем, де наука могла хоч якось зберігатись і примножуватись.

А також не варта забувати, що багато винаходів зробили єзуїтські монахи, і власне Коперник також був священником. Тому не треба занадто примітивно дивитись на історію.
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Ой, вибачте, але я не буду витрачити свій час на цю маячню.
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Та без проблем, просто щоб робити висновки грандіозного маштабу, потрібно хоч трохи знати матеріал.
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большое дело - придушить ученых и собирать книги(для себя)
это как Путин разбомбит колонну гумпомощи, а потом пришлет один грузовик с раздавленными гусями. - типо молодец, помог же, но если бы не трогал, то было бы лучше
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Короче, єтот священник похоронити еще много народу.
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Сколько умирает в мире от малярии?более 400 тысяч? где паника счетчики флеш моб и прочаю надутая паника? в Германии уже от сезонного грипа умерло боле 3 тысяч...от кори умирает каждый год более 100 тысяч...Папа Франциск кашлянул? все задумано мировой закулисой...еще с 2018 года известно что в 2020 будет передел мира...не ведитесь,идет глобальный перед рынков
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идет глобальный перед рынков

Мы лежим на карантине, как карась притихший в тине,
Соль и сахар под подушкой- чтоб сберечь иммунитет,
Хорошо,если с подружкой,или там, под малой "мушкой"
И мечтаем жить не много- ну хотя бы до 100 лет!...
Всем хорошего здоровья и настроения!
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Трошки терпіння.
Процес тільки набирає силу.
І його "наочні" результати будуть переконливі.
Для зе-електорату напевно ні.
Їм кілок на голові теши.
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даа..... именно. поэтому даже миллиардеры специально заражаются, не говоря уже о политиках(они глупее тебя что-ли?)
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Поліція блокує населені пункти на яких підставах? Конституцію України ще ніхто не відміняв і свободу пересування ніхто не відміняв. Аваков починає забувати що Україна це правова держава де права громадян не модуть бути порушені через істерію влади щодо сезонного вірусу.
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Все правильно они делают! Или ты хотел, чтоб все эти потенциальные носители ломанулись в другие области и там всех, кто еще здоров, заразили? Конституцию он вспомнил, а что, там есть упоминание о короновирусе?
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А они уже ломанулись! На парковке ,где я паркую авто, уже появились авто с львовскими и тернопольскими номерами,что было ранее редкостью . Говорят,что приехали в гости к родственникам.(Днепр. обл)
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Влада породжує панічні настрої свохми діями! Поліція блокує населені пункти! По якому праву поліція порушує Коституцію України? Чи істерика влади затьмарила розум і всі забули що Україна правова держава?
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у нормальній демократичній (як ви любите) країні під час карантину вам можуть заборонити виходити з вашого "курятника" ...але там ще забезпечать умови для вашого виживання ...а у нас ні ...у на заборонити можуть але нікому не буде цікаво як ти маєш виживати ...
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Для обмеження прав та свобод громадян України та інших осіб які перебувають на території України є тільки один механізм - введення особливого правового режиму Надзвичайного або Воєнного стану! Такого особливого правового режиму в Україні не введено отже дії правоохоронців та влади щодо обмеження прав та свобод громадян та інших осіб які перебувають на території України на законних підставах - незаконні та антиконституційні!
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ПІ..АРАСІВ-ЗАРОБІТЧАН ЩО ВІДЗНАЧАЮТЬ ПРИБУТТЯ ЗАСТІЛЛЯМ НА ВСЮ РОДИНУ Я БИ ЗАРАЗ ПИ..ДИВ 'ДО КРОВІ'.
ДАВ БИ ТАКЕ ПРАВО МЄНТАМ.рАЗОМ ІЗ ВСІЄЮ РОДИНОЮ.

ЩОБ ІНШИМ НАУЧКА БУЛА.
БО НЕ ДОХОДИТЬ..(
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Іноді краще помовчати! Це я вам, Ігоре, ввічливо.
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Знаю тебя, как дебила пишущего на Цензоре всякую лабуду,давно. Воображаемый спец в экономике, конституционном праве, военном деле, скажи, какие тараканы. тебя заносят из одной крайности в противоположную?! Наверное "сезонный вирус"! Угадал?
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Один из немногих, кого приятно почитать. Расширяется кругозор.
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1)Постепенный отказ от доллара как мировой валюты и переход в золото
2)Углеводороды будут заменять новыми видами топлива....все увидете скоро...ближайшие года
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...Небезпечний коронавірус здатен жити на пластикових упаковках і пластиковому медичному обладнанні до трьох днів після зараження.Про це йдеться в результатах дослідження Національного інституту здоров'я США, пише Newsweek.
Вчені дослідили, як довго новий коронавірус SARS-CoV-2 може жити на різних матеріалах: від картону до міді. При цьому, вони порівнювали "живучість" нової зарази з вірусом SARS-CoV-1, який спричиняє тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS).
Результати показали, що новий вірус найдовше живе на пластику (поліпропілені), а також на нержавіючій сталі. На поверхнях з цих матеріалів він здатен лишатися активним впродовж двох-трьох днів після зараження. Найгіршим матеріалом для нього виявилася мідь. На поверхні з неї вірус живе максимум 4 години. На картоні ж він лишається активним до 24 годин.
Показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Виключенням стала лише тривалість їхнього життя на картоні. Новий коронавірус лишається активним на ньому "значно довше", ніж збудник SARS.
Також дослідники перевірили, як довго новий коронавірус здатен жити в повітрі. Тести показали, що після розпилення разом з часточками вологи він лишається активним до трьох годин. Це пояснює, як масові зібрання людей можуть призвести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.
Зазначається, що документ ще не був опублікований і проходить необхідні перевірки перед друком в наукових журналах. Однак, автори сподіваються, що їхні висновки допоможуть з'ясувати, як коронавірусу вдається так швидко поширюватися.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367763-vcheni_doslidili_na_jakih_materialah_koronavirus_hive_najdovshe
...
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Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.
ось для чого маски ДЛЯ ВСІХ
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Религия - самая крупная мошенническая ОПГ ... Говорят про бога, а денежки любят больше чем барыги
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кожен говорить про те що думає ...помоєму ваш улюблений Фрейд казав ...
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Тут були думки, що карантин не потрібний. От нехай вони прийдуть до цих хворих😒
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Ну... тут такое... сей час сезон для попья стричь овец, а тут мля хрень какая то... Вот и рискуют во имя нового "гелика", квартиры или ремонта в стиле "позолочено". Ничего вы рабы не понимаете.
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ты уже с тыщу раз эти мантры тут постишь.

А кого просили помощи те 44 ребенка, которых разрывали медведицы, насланные твоим "боже"?
лицемер!
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Общественный и личный транспорт главные очаги инфекции.Медики,продавцы ,водители ,полиция-главные смертники .Им нужно доплачивать значительно.Надо вводить много разове повязки и комбинезоны.Обеспечить прачечными.Достаточен хлопок и другие,выдерживающие кипячение.
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У нас тут два ближайших супермаркета, знаю в лицо кассиров,уважаю их труд. Ежедневно контактируют с ТЫСЯЧАМИ людей. Вчера вижу- сидят те же,возраст 50+.
Ни масок, ни перчаток. Никто не заболел.
Кажется, нас на*бывают с этим вирусом
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Просто ещё мало перекинулось на простых людей,дальше будет цепная реакция.
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Ого, у нас в Метро всі в масках, перчатках, навіть кабінки на касах зробили + антисептик на касі , 1,5 метра між людьми, парковку перенесли подалі.
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В Ашане ширмочкм из оргстекла,но вирусы ведь летают по всему обьему ...
А в Поло только полосочку перед кассой на полу наклеили.
Дамы на кассах те же, никто не кашляет, не на больничном или изоляции! Есть даже одна из Украины )
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статистично вони зараз почнуть бути носіями інфекції..
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А ви точно впевнені, що не контактували зі священником "О.В. 1963 р.н." ? Геращенко таки кретин, ЯК МОЖНА ЗНАТИ, що ти не контактував з ІНКОГНІТО під псевдо "О.В. 1963 р.н."...?!! Де ПРІЗВИЩЕ?
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Таки да религия это бизнес , а так как Всевышний вечен , так и этот бизнес вечен Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8062 Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5392 Просто умные люди находят Бога в себе , а другим нужен поп или пастух Как то так . Не обязательно деньги нести попам , достаточно оглянуться вокруг себя и вы найдете того кто нуждается в помощи и это не обязательно деньги Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5351
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Пока мы на карантине нас гораздо легче облапошить От простого грипа в в штатах умело 16 тыс.за это время но боятся вируса. Человек и логика понятие несовместимы.Остатки животной логики забиваются страшилками.
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Юра если вы уверены , шо в случае чего вас сразу подключат к ИВЛ , тогда для вас вирус , пустяк , ну при наличие иммунитета
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суть религии: всю херню людям посылает бог. загнулся - бог покарал. выкарабкался - бог помог. неспростовно. шах и мат, атеисты.
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Так даже хваленый(раньше) Филарет высрал шо на Днобассе = "маловерили"+"проверкаверы".
подлые попы, почти независимо от секты. ну ясно что гундяевцы самые мракобесные, но даже тут - ну чего ты же проводишь шабаши, когда знаешь шо это рискованно. еще бы "плотью и кровью"(тьху!) угостил стадо. Теперь все обосрались, но это да - "бохнаказалзаневерие".("маловерие") Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4286
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В одній книжечці прочитав вислів, який сподобався:

"Лікар бачить людину у всій її слабкості, юрист - у всій підлості, священник - у всій дурості".
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