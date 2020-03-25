 Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Четверта підтверджена смерть від COVID-19. Географія смертей поширюється. Цього разу це Тернопільщина. Сьогодні вранці, в лікарні, помер чоловік 1952 р. н. Поліцією разом з епідеміологічною службою встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району, з священником О. В. 1963 р.н. якому 19 березня встановлений діагноз зараження короновірусом. За даними свідків під час поминального обряду були присутніми близько 70-ти осіб", - розповів він.

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"Взагалі за даними епідеміологічного розслідування проведеного епідеміологами та поліцією встановлено що з початку березня священник О. В. Контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів! Всім цім особам потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування зі священником О.В. 1963 року, та з померлим Б. 1952 р.н. Бо Ваше життя та здоров’я в серйозній небезпеці!" - додав заступник міністра.

"Сам священник перебуває у реанімації Тернопільскої клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя.

На цей час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими. В цьому вогнищі епідемії вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше", - резюмував Геращенко.

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