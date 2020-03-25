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 Суспільство
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 Глава МОЗ Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець увійшов до нового складу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в середу, 25 березня.

"Одним із головних завдань Державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходів протидії терористичній діяльності і військовій загрозі, запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них" , - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184126
 
 
 Топ коментарі
 
ун уже входит в восемь комиссий, шесть штабов, три консультативніх центра и пять координационніх центров
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министр ухожу-не ухожу...наплодите еще комиссий,шоб министрам некогда было своей работой заниматься
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соевая брехня заключается в том, что зелёные сопли - это реванш рыгов ?
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министр ухожу-не ухожу...наплодите еще комиссий,шоб министрам некогда было своей работой заниматься
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ун уже входит в восемь комиссий, шесть штабов, три консультативніх центра и пять координационніх центров
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Такого морального урода надо не на добровольно ухожу, а на посажу.
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Когда в Стране беда появляются высеры вроде тебя.
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Человек кардиохирург, какое ты право имеешь его хаить, он что политик, он спасает жизни.
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по делам недавним сужу - моральный урод рыговского разлива. Занимался бы своим делом, а не лез в распилы из-за совкопитековского жлобства.
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уверен что кинули его специально в пекло начала эпидемии, когда все было бы хорошо, сидел бы в кресле свой человек, а так если что не жалко.
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тут придется согласится с критиками Зеленского, что при нём рыгокрыша снова имеет влияние.
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соевая брехня заключается в том, что зелёные сопли - это реванш рыгов ?
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в этом же смысле порошенковщина и сама - реванш рыгов.
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А говорящая жопа Каломумойского - Дубинский, на 100% утверждал, что Емец будет уволен по собственному желанию
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Не отпустят.
Над ним будут проводить опыты.
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Ваш вы*сер, лишь дoказывает, что поддержки разумных голосов как Дубинского в украинском обществе слишком мало во всех частях политического спектра. С этим и будете переживать эпидемию.
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In s sense))))...- you're a Russian pig no less no more. Go f yourself.
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проксинулёвка-лахтотролль - штанишки не порви от усердия.
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Видимо шутка с коронавирусом рассмешила смешного
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В нашей науке наметился прорыв - дедушка Патон уходит на пенсию.
А Емца придется потерпеть, ему еще нет 100 лет.
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Сборище дебилоидов.
Они играют в какую-то игру. Сами себя назначают в какие-то, ими самими придуманными, органы для большей значимости в собственных глазах.
Представляю, как Зебил потом будет ржать со своего президентства - типа вот приключение было в моей жизни!!!
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Кажуть, що саме ємець блокує поставки масок та іншої продукції для захисту, через вимогу прилаштувати на "хлібне" місце свого "смотрящего"
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Тварь, хоть говорят, что кардиохирург хороший, еще та.
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Не исключено. Поживем - увидим.
"Поживем" - это не черный юмор, если что...
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ТАКИЙ ТАЛАНТ(ПИ..ДІТИ) НЕ МОЖЕ ПРОПАСТИТИ ВІД ЗВИЧАЙНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ І БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ...
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Це той що наїб@в, що в нього коронавірус.
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