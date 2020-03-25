 Глава МОЗ Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в середу, 25 березня.
"Одним із головних завдань Державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходів протидії терористичній діяльності і військовій загрозі, запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них" , - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.
Над ним будут проводить опыты.
А Емца придется потерпеть, ему еще нет 100 лет.
Они играют в какую-то игру. Сами себя назначают в какие-то, ими самими придуманными, органы для большей значимости в собственных глазах.
Представляю, как Зебил потом будет ржать со своего президентства - типа вот приключение было в моей жизни!!!
"Поживем" - это не черный юмор, если что...