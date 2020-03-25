 Єдиний випадок коронавірусу на Волині зафіксовано у 7-річної дівчинки, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

23.03.2020 року мама з дитиною звернулися до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді температура 37,2, кашель, пульсоксиметр (насиченість киснем крові) 98%.

23.03 ввечері – температура тіла дівчинки становила 38,2

24.03.2020 стан дитини задовільний, температура вранці – 36,7, ввечері-36,7.

24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.

25.03 вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.

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Згідно зі стандартом медичної допомоги дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

Проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.