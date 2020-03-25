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 Хворі на туберкульоз не залишаться без медичної допомоги під час пандемії коронавірусу, - Національна служба здоров'я

У зв'язку з епідемією коронавірусу лікування хворим на туберкульоз надаватиметься у віддаленому режимі. При цьому такі люди перебувають у групі ризику захворіти на COVID-19.

Про це заявила головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"Під час пандемії коронавірусу хворі з туберкульозом входять до групи ризику. Вони вже мають ураження легеневих тканин. Для цих пацієнтів найголовніше - самоізоляція вдома. Для нас, медиків, важливо організовувати дистанційне лікування під контролем та безперебійне забезпечення хворих на туберкульоз необхідними ліками", - сказала вона.

Т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан підкреслила, що після старту Програми медгарантій 1 квітня лікування хворих на туберкульоз буде для них безкоштовним. На це в програмі на 2020 рік передбачено 835,831 млн грн, за лікування одного пацієнта НСЗУ заплатить медустановам 20,663 тис. грн.

"Жоден пацієнт з туберкульозом, який потребує медичної допомоги, не залишиться без неї. У нього буде вибір серед багатьох лікарень, адже зі стартом Програми медичних гарантій прицип "гроші йдуть за пацієнтом" буде працювати не лише на первинній ланці медичної допомоги. Пацієнт обере заклад, в якому хоче лікуватися, а НСЗУ заплатить за це лікування закладу за договором", - зазначила Мовчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підхід до лікування туберкульозу в Україні буде змінено з 1 квітня, - ЦГЗ

Тариф охоплює діагностику, лікування в амбулаторних умовах і умовах стаціонару. Лікарські засоби закуповуються за централізованими програмами МОЗ, уточнила т.в.о. голови НСЗУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184123
 
   
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Да им всем крышка будет.На время короновируса им надо сидеть в лесу в палатках.
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Від туберкульозу щодня вмирає 11 хворих, від раку щодня вмирає 250 хворих, а ми боремось з якоюсь сезонною хворобою, яка кожен рік нова і ще не призвела до масових смертей жодного разу! Це говорить про те що влада України піддалась масовій істерії замість того щоб адекватно оцінювати ситуацію! Карантин потрібно відміняти!
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"ще не призвела до масових смертей жодного разу". Ну, хіба що в Італії по 700-800 людей щодня помирають. Та і в Іспанії і Франції немало.
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Так в Іспанії та Франції і звичайна смертність висока, бо це найбільші країни ЄС, разом з Німеччиною та Італією! Високі показники смертності це ще не епідемія, епідемія це збільшення смертності в рази саме через хворобу!
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А чому ці абсолютно нормальні цифри для вас "ужасаючі"? А скільки має в день помирати людей в 46-мільйонній країні? Скільки а Україні помирає за добу - більше 3000 людей щодня це нормальна статистика! Якби не коронавірус вони б померли від раку чи ротавірусу, чи гепатіту!
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Ви підмінюєте поняття. Ви намагаєтеся смертність від однієї хвороби представити як загальну смертність від будь-яких причин.
Для 46-мільйонніої країни при середній тривалості життя в 70 років в день буде в середньому помирати приблизно 1,8 тис людей.
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Ви не розумієте як потрібно рахувати смертність, берете дані за квартал, за місяць, за тиждень по минулих роках і порівнюєте з 2020 роком і виявляється що смертність навіть менша ніж в попередніх роках!
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Треба ще додати: "Шановні хворі на туберкульоз! Здоров'я вам та гарного настрою!"
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Ви не розумієте як потрібно рахувати смертність, берете дані за квартал, за місяць, за тиждень по минулих роках і порівнюєте з 2020 роком і виявляється що смертність навіть менша ніж в попередніх роках!
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В больницу на окраине Одессы переселяют бывших заключенных с открытой формой туберкулеза: они запугивают медперсонал и не соблюдают карантин

Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, расположенное на Агрономической улице Одессы.
Теперь там будет располагаться отделение легочного туберкулеза с открытой формой и мультирезистентным туберкулезом с паллиативными койками Одесского областного центра социально значимых болезней.

Хворі на туберкульоз не залишаться без медичної допомоги під час пандемії коронавірусу, - Національна служба здоров'я - Цензор.НЕТ 6492

Местные жители пожаловались «Думской», что вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места.
Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны - бульбуляторы. Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок.
Мы прояснили ситуацию. Дело в том, что в рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений.
Еще в 2017 году началось объединение тубдиспансеров и центров по борьбе с ВИЧ в единое учреждение - Одесский областной центр социально значимых болезней.
Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял соответствующее решение и приказал ООЦСЗБ перепрофилировать расположенное на Агрономической VIII стационарное отделение больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.
Все бы ничего, но людей пугает халатный подход к выполнению этого решения и отсутствие мер защиты для здорового населения, проживающего рядом с медучреждением. Кроме того, одесситы обращают внимание на неудовлетворительное состояние канализации и вентиляции в стационаре.
«Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате, - пожаловалась «Думской» местная жительница. - Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков. Больница карантин не соблюдает, и все пациенты свободно выходят за пределы ее территории».
Соседи клиники направили обращения во все возможные инстанции - включая президента и мэра. Они требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.
Вчера они вызвали на место полицию и подали заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.
Напомним, «оптимизация» сети медицинских учреждений, занимающихся борьбой с туберкулезом и ВИЧ/СПИД, началась в Одесской области еще в 2017 году.
Ранее мы писали о закрытии городского противотуберкулезного диспансера: противотуберкулезная служба переводится на региональный уровень, и пациенты будут проходить лечение в областном центре социально значимых болезней.
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