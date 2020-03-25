 Хворі на туберкульоз не залишаться без медичної допомоги під час пандемії коронавірусу, - Національна служба здоров'я

Про це заявила головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"Під час пандемії коронавірусу хворі з туберкульозом входять до групи ризику. Вони вже мають ураження легеневих тканин. Для цих пацієнтів найголовніше - самоізоляція вдома. Для нас, медиків, важливо організовувати дистанційне лікування під контролем та безперебійне забезпечення хворих на туберкульоз необхідними ліками", - сказала вона.

Т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан підкреслила, що після старту Програми медгарантій 1 квітня лікування хворих на туберкульоз буде для них безкоштовним. На це в програмі на 2020 рік передбачено 835,831 млн грн, за лікування одного пацієнта НСЗУ заплатить медустановам 20,663 тис. грн.

"Жоден пацієнт з туберкульозом, який потребує медичної допомоги, не залишиться без неї. У нього буде вибір серед багатьох лікарень, адже зі стартом Програми медичних гарантій прицип "гроші йдуть за пацієнтом" буде працювати не лише на первинній ланці медичної допомоги. Пацієнт обере заклад, в якому хоче лікуватися, а НСЗУ заплатить за це лікування закладу за договором", - зазначила Мовчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підхід до лікування туберкульозу в Україні буде змінено з 1 квітня, - ЦГЗ

Тариф охоплює діагностику, лікування в амбулаторних умовах і умовах стаціонару. Лікарські засоби закуповуються за централізованими програмами МОЗ, уточнила т.в.о. голови НСЗУ.