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 Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу

МОЗ України отримає підтримку пошукової системи Google у межах кампанії щодо пріоритетності офіційних джерел інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

На пошукову кампанію МОЗ отримало грант в еквіваленті $550 тис.

"Це дозволить користувачам пошукового сервісу в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами", - повідомляє МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

МОЗ реалізує проєкт співпраці з компанією Google у межах інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184120
 
   
 Топ коментарі
 
теперь внимательно следим за министерским автопарком!
скоро у министра появится новый мерседес
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Емец что-то знал и не ушел в отставку... Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу - Цензор.НЕТ 4887
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Сколько новых Лексусов появиться у сотрудников Минздрава
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"дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов" та "получил грант в эквиваленте $550 тыс" - це не одне теж саме
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теперь внимательно следим за министерским автопарком!
скоро у министра появится новый мерседес
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Сколько новых Лексусов появиться у сотрудников Минздрава
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а я бы этому гнидосу дал бы только в рот..... и то, подумал бы еще......
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Знову будуть брехати,але за Гуглівські гроші...!
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Нехай брешуть, потім це до справи долучать.
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аха - так багато справ вже було - що неможливо й полічити...
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Куплять п"ять авто зі свістєлками та пєрделками по 110 тис баксів і наклеять на них наліпки "Стережись коронавірусу!" Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу - Цензор.НЕТ 4630
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Украина с Зе-зе вышла на международную дорогу с протянутой рукой и голосом НеЛоха говорит - Дайте хоть что нибудь...
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Янелох принимает со всех сторон и в любом количестве. На теслу должно хватить, а то Богдан при разводе заюрал, а как же видосики?
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Их штаны от влаги уже самоликвидировались давно...
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Не обмочат. У них до сих пор "Мародер, ограбил, торговля на крови" и так дальше
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минздравские верхи уже побежали покупать бензопилы.
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Кращеб Гугл сам цю рекламу поширив через свої сервери і додатки... Банда Зеленського їх просто розпустить на шльондр... Вони їх будуть замовляти онлайн з доставкою до дому (всетаки короновірус)... Соромно мені за цю зе-банду на чолі з Шмарклею
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А у кого-то появится очередная вилла и вертолет
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наконец то у руководства минзрава появятся новые джипы
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а известный мировой филантроп бубочка скоко оторвал от семейного корыта нуждающимся?
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В реаліяз України потрібно давати інформаційні ресурси і продукти діяльності а не гроші:
по-перше вкрадуть
по-друге схоже що зебидло "доїть" бізнес і набиває собі кишені
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Володя не тот который одним хлебом всех накормит, поэтому надо работать, идёт тепло, работу и торговлю можно по максимуму перенести на улицу и все помещения на проветривание и санобработку. Что можно перевести на дистанционную работу и онлайн перевести-хвалёная диджитализация. Масочный режим ввести кругом в помещениях и транспорте. Обеспечить всех масками, средствами гигиены, иммуномодуляторами и памятками. Пенсионеров на карантин, с подвозом всего необходимого.
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гугл наивный стырят и глазом не моргнут
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Эх умеют же пыль в глаза пустить. На самом деле Гугл конечно никаких денег не дал, вернее дал себе же для показа социальной рекламы на Гугле.
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