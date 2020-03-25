 Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
На пошукову кампанію МОЗ отримало грант в еквіваленті $550 тис.
"Це дозволить користувачам пошукового сервісу в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами", - повідомляє МОЗ.
МОЗ реалізує проєкт співпраці з компанією Google у межах інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
скоро у министра появится новый мерседес
шоу-маск гоуз он
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80.html#more-98925
И енти прибарахлятца...
по-перше вкрадуть
по-друге схоже що зебидло "доїть" бізнес і набиває собі кишені