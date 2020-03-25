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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
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 Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ

28 березня 2020 року планується рейс спецпотяга за маршрутом Москва-Київ, яким українці зможуть повернутися з Російської Федерації.

Про це повідомляє посольство України в РФ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний потяг за маршрутом "Москва - Київ" для перевезення громадян України з території Російської Федерації у зв’язку з пандемією коронавірусу

28 березня 2020 року планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом м. Москва – м. Київ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба

Зазначається, що посадка громадян буде здійснюватися на залізничному вокзалі в м. Москва (Київський вокзал).

Для посадки на поїзд потрібно попередньо заповнити анкету.

Про час відправлення і порядок відправлення буде повідомлено додатково.

Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184118
 
 
 Топ коментарі
 
А ці нам нах.я? Най там гниди сидять!
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Этих сразу на подвал везти надо!!!!
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А если у меня мама москвичка, и выйдя 40 лет назад замуж уехала в Украину, она кто?
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Все залежить від того, кого вона виховала: "Не той українець, в кого батьки українці, а той українець, в кого діти українці".
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Уехала из Москвы 40 лет назад да вы батенька сказочник...
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И сколько зараженых кроме короновирусом будет ватовирусом
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Да там все ватавирусы, разве нормальный человек поедет в страну оккупанта на 6 году войны?
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Работали на экономику врага,а теперь-спасайте,окуеть.Готовьтесь к параду победы. Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 1584
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гнули спину на оккупанта, не покладая рук, так сказать....., а потом дружно сказали - "хватит!"
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вони не руські, вони - кацапсини, носії бацили рускава міра
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Дебилы, б.лять!
И те, кто там, и эти хреновы организаторы!
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У Зеленского открылся коронопутин головного мозга . Сталин отправил бронепоезд в Берлин ,чтобы эвакуировать Штирлица и власовцев . Цензурные слова для этой зеленой мерзости закончились . БЛ..ДИ
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рюзьге на рассию из Украины забрать не забудьте
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їм і пащеки позашивати щоб *************** в Європі не розповсюджували Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 73
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Для посадки нужно заполнить анкету, а билет то покупать надо будет? Или всё это государственная благотворительность?
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За кошт знищуваних платників податків Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 6591 Знищення здійснюється за наш рахунок Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 6591 Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 6591 Геноцид
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Ето пздц. Прокаженных сепаров прямо из мацквы в Киев привезут
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Таке враження, що ці поїзди ганяють навколо світу.
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Сподіваємося вагони закритого типу й грати навікнах!!!! Охорона,щоб не збігли подорозі(прокаженні)
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Я надеюсь "теплушки" для них найдут.... Жаль , что потеплело.
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Чемодан, вокзал... Эх, раньше только поездами и путешествовали.
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Скажите, если пустить вражеский поезд под откос, как диды делали, ето будет считаться геройством?
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Мало нам китайской заразы еще и кацапсячей навезут... Хотя.... кацапсячая тут засела еще с царских времен и заразила весь юго-восток Украины...
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Зе і слуги путіна завозять свій електорат ! І начхати їм на Країну!
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ЗЕоманский спасает или мстит он ничего не перепутал?
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это вирусная бомба....козломордые там точно каждого специально заразили
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Зато в МВФ деньги клянчим на борьбу с коронавирусом. А походу в Украине и так денег куры не клюют. На разные сомнительные акции деньги всегда находятся. Зато как врачам индивидуальную защиту купить или оборудование в больницу так денех нет. Может просто у власти желания нет украинцев в Украине спасать?
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А ще бєня обіцяв ларьок пофарбувати . Таки є допомога народу України від олігархів в скрутну годину
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Нах они тут нужны?
Лучше забрать тупого турыста из ******, который повелся на скидки и чкурнул отдыхать в разгар мировой пандемии, чем сраного малороса, сознательно поехавшего поднимать кацапскую экономику. Пусть там и лечится, мразь.
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Зеленський звозить свій лектора ( жителів доМбасу, які працюють на кацапів) і коронавірус до України
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зеля свозит всех послушалби лукашенка как нада делать
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Оце команда Зеленського придурки.... Та росіяни їх спеціально заразять вірусом і відправлять.... На перших порах в цих малоросів може і температури не бути... Заражати їх будуть якраз перед самою відправкою в україну!!! СБУ, агов.... твої дії????
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У кацапів вже практично поголовне зараження короновірусом
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интересно, как выглядит действительно сегодняшний вирусный пожар моцквы в сравнении с пожаром 1812 года?
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Самый СокСудя по карте распространения коронавируса - Москва ВСЯ в очагах Telegram-канал Mash составил карту распространения коронавируса на Москве. На нее нанесены точки, откуда были госпитализированы заболевшие. Также в карте приложен перечень из 111 адресов, откуда врачи забирали заболевших. Большая часть адресов - в центре, на юго-западе и западе города. 14 из точек находятся за пределами МКАД, в том числе десять - на территории Новой Москвы. На РФ выявлено уже 495 случаев заражения коронавирусом, 290 из них - в Москве.﻿Свернуть
Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ - Цензор.НЕТ 6900
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Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ - Цензор.НЕТ 6995ІНФ. ЦЕНТР В НОВІЙ МОСКВІ НА 500 МІСЦЬ БУДУЄТЬСЯ ШАЛЕНИМИ ТЕМПАМИ..
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так там уже щас около 500. так шо он не спасёт мацкву и мацквичей ))) ну правда строители бабла спилят )))
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думаю, шо даже и хуже. из раши правду никогда не узнать, а по мацкве то тем более. не просто так же даже по официальным данным - ***** в валдай из сталицы учухал, а одного из *****в в больничку послали красонуться мужеством обнулённого. на сегодня он там уже и обращение ***** (наверное из валдая) по поводу ситуации с вирусом анонсировано.
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Кажуть, що там введуть карантин 22 квінтя. Зразу після імітації голосування про зміни до конституції. Після того, як нарід зійдеться і проголосує за "вічне" фуйло. Він так же "любить" свій нарід, як янелох "любить" 73%, вже не кажучи про 25
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та да, это понятно. 23-е по дифолту все щас берут за дату введения там карантина. будем посмотреть. в карантине, из наблюдаемого, важна каждая минута. будут тянуть - италия покажется для раши "детской игрой в крысу". о тамошнем китайском дальнем востоке вообще инфы нет. а было бы наивным полагать, шо там лучше чем в сталице ихней. так шо два фронта раше светит с большой вероятностю.
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Не фуй шастать по кацапии во время войны и чумы. Хай сидят в кацапии.
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Зашибісь. Там немає правдивої статистики, ще навмисно всіх позаражають і відправлять.
Моніка спам'ятайся поки не пізно.
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А де гарантія, шо нам сюди туристів звозили?
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Ща положила 1 монету 25 коп. 1 монету 1 гр. Рисковала, и купюру пол ста. Вы правы - не клюют. Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ - Цензор.НЕТ 1301
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В Лугандон їх! Місячний карантин просто у вагонах. Як зробили у 70-х роках під час епідемії чогось (кишкова паличка і ще щось) на Кавказі. Один лікар розповідав що пасажири позмінно демонструвати голі дупи крізь вікна вагонів.
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Спецэтапом "Столыпиным" их забирайте,а не Столичным экспрессом.
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Зачем нам вата здесь?мозгов нет и они не украинцы с Мордора а хохлы которых своих хватает здесь а с Украины пускай вывозят насовсем кацапов
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Зачем их сюда везти? Они свой выбор сделали.
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У меня вопрос - А ЗАЧЕМ? Они работали в РФ, зарабатывали там бабло, тут налогов не платили, и 90% из них гадило на Украину. Так пускай там и остаются, где платили налоги и за эти бабки там и лечатся. Их место в ПАРАШЕ.
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Это не украинцы. Это козлы, спрятавшиеся от призыва в стране-агрессоре. Платящие там налоги. Производящие там добавленную стоимость. Фактически - колаборанты. Ничем не лучше "граждан Л/ДНР".
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все делают как специально такое впечатление завозят с эпицентра эпидемии то с европы теперь с Мордора чтоб уже наверняка была пандемия здесь вот свежее "Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 - на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Новые случаи выявили в 20 регионах страны".
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Вони коли їхали в рашку то гундосили "в рааисссиии харашо, лучше !!!" І вся вата, і совкодрочери з ранку до вечора з усіх чайників та утюгів пиз..ть що в рашке лучше. В рашку, і в т.ч. на заробітки, їздить переважно вата і совкодрочери, мають по два паспорти. Поважаючий себе роботяга в рашку не поїде. Коли рублики рубали про Неньку не думали, пуйло зробив карантин, фірми закриваються та згадали що "гасударство далжно". За рублики сваим ходом, заіпав цей ЗЕкомунізм за рахунок пенсіонері, лікарів, вчителів і солдатів.
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Если этим померять температуру и распустить по домам, то предварительно введеный «мягкий» карантин становится бесполезен!
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До речі єФєСєБе могла підчепити до цих абкацапленних цю холеру
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ЦЕ ВЖЕ НЕМАЄ ЗНАЧЕННЯ...ВІРУС ВЖЕ В КИЄВІ.. СОТНІ ІНФІКОВАНИХ(БЕЗСИСТЕМНИХ) -ЦЕ КАЖЕ СТАТИСТИКА...
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СПІВЧУТТЯ КИЯНАМ ЗІ ЛЬВОВА.
лЬВІВ"ЯНАМ -НЕСУ ВАМ РАДІСНУ ЗВІСТКУ !! ПОЇЗД ВЖЕ НЕ ЇДЕ ДО ЛЬВОВА !! Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ - Цензор.НЕТ 7272
Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ - Цензор.НЕТ 8634
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..афуєть..ще сєпарів бацильних сюда...клоун що знову обдовбався?
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А не вспомнить нам молодость, пустив этих манкрутов под откос к **-ням.
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Уехала из Москвы 40 лет назад да вы батенька сказочник...
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пускай они там сидят вечно, зачем они нам нужны??
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