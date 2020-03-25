 Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ

Про це повідомляє посольство України в РФ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Спеціальний потяг за маршрутом "Москва - Київ" для перевезення громадян України з території Російської Федерації у зв’язку з пандемією коронавірусу
28 березня 2020 року планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом м. Москва – м. Київ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посадка громадян буде здійснюватися на залізничному вокзалі в м. Москва (Київський вокзал).
Для посадки на поїзд потрібно попередньо заповнити анкету.
Про час відправлення і порядок відправлення буде повідомлено додатково.
И те, кто там, и эти хреновы организаторы!
Лучше забрать тупого турыста из ******, который повелся на скидки и чкурнул отдыхать в разгар мировой пандемии, чем сраного малороса, сознательно поехавшего поднимать кацапскую экономику. Пусть там и лечится, мразь.
https://www.facebook.com/val.weber.1/videos/2759086257541888/
Моніка спам'ятайся поки не пізно.
лЬВІВ"ЯНАМ -НЕСУ ВАМ РАДІСНУ ЗВІСТКУ !! ПОЇЗД ВЖЕ НЕ ЇДЕ ДО ЛЬВОВА !!