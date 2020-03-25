 Фраза "Зшити країну" стала ідеологією "Укравтодору", - координатор "Великого будівництва" Голик

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав координатор Національного проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик.

"Треба зробити таку кількість доріг в тих чи інших місцях, щоб люди в країні почали нормально їздити в інші міста і області", - підкреслив він.

Голик також звернув увагу на те, що повинна бути певна спадкоємність влади, згідно з якою в "Укравтодор" була закладена логіка проведення робіт.

"Наприклад, швидкісна траса з Одеси до Львова була розпочата при минулому уряді і її не можна просто так взяти і кинути на половині шляху. Тому такі дороги доробляються в тому числі", - сказав Голик.

Що стосується обладміністрацій, там трохи інша логіка і пріоритетність, пояснив координатор "Великого будівництва". На балансі ОДА перебуває 150 тисяч кілометрів доріг. Як правило, це дороги від села до районного центру. Крім того, є величезна кількість районних лікарень, садочків, шкіл і так далі. Є опорні школи, до яких діти підвозяться на шкільних автобусах для занять.

"З точки зору обладміністрацій, пріоритет віддається тим дорогам, які ведуть до опорних шкіл і лікарень. І для цього є окрема програма в рамках великого проєкту "Велике будівництво", - розповів Голик.

Раніше Юрій Голик повідомив про те, що "Укравтодор" планує будувати усі траси від початку до кінця в рамках одного року. Національний проект "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимиром Зеленським, передбачає будівництво щонайменше 100 нових шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, а також 6500 кілометрів доріг у 2020 році.

Нагадаємо, на будівництво і капітальний ремонт доріг Укравтодор отримає у 2020 році близько 85 млрд гривень, ще 22 млрд з Дорожнього фонду отримають облдержадміністрації на дороги місцевого значення.