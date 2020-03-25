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 Суспільство
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Все про:Укравтодор (211) Голик (93)

 Фраза "Зшити країну" стала ідеологією "Укравтодору", - координатор "Великого будівництва" Голик

У цьому році ідеологія роботи "Укравтодору" зводиться до фрази "Зшити країну", тому всі дороги, заплановані до ремонту, робляться одночасно.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав координатор Національного проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик.

"Треба зробити таку кількість доріг в тих чи інших місцях, щоб люди в країні почали нормально їздити в інші міста і області", - підкреслив він.

Голик також звернув увагу на те, що повинна бути певна спадкоємність влади, згідно з якою в "Укравтодор" була закладена логіка проведення робіт.

"Наприклад, швидкісна траса з Одеси до Львова була розпочата при минулому уряді і її не можна просто так взяти і кинути на половині шляху. Тому такі дороги доробляються в тому числі", - сказав Голик.

Що стосується обладміністрацій, там трохи інша логіка і пріоритетність, пояснив координатор "Великого будівництва". На балансі ОДА перебуває 150 тисяч кілометрів доріг. Як правило, це дороги від села до районного центру. Крім того, є величезна кількість районних лікарень, садочків, шкіл і так далі. Є опорні школи, до яких діти підвозяться на шкільних автобусах для занять.

"З точки зору обладміністрацій, пріоритет віддається тим дорогам, які ведуть до опорних шкіл і лікарень. І для цього є окрема програма в рамках великого проєкту "Велике будівництво", - розповів Голик.

Раніше Юрій Голик повідомив про те, що "Укравтодор" планує будувати усі траси від початку до кінця в рамках одного року. Національний проект "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимиром Зеленським, передбачає будівництво щонайменше 100 нових шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, а також 6500 кілометрів доріг у 2020 році.

Нагадаємо, на будівництво і капітальний ремонт доріг Укравтодор отримає у 2020 році близько 85 млрд гривень, ще 22 млрд з Дорожнього фонду отримають облдержадміністрації на дороги місцевого значення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184117
 
 
 Топ коментарі
 
Поправочка. Фраза "обштопать всю страну" стала идеологией "Укравтодора". Фраза "сшить страну" стала идеологией "Укравтодора", – координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 5426
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може сначала маски пошьете? Фраза "сшить страну" стала идеологией "Укравтодора", – координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 6519
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шейте только не гнилыми нитками..
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Поправочка. Фраза "обштопать всю страну" стала идеологией "Укравтодора". Фраза "сшить страну" стала идеологией "Укравтодора", – координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 5426
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китайцы под житомиром так и строчат на швеймашинках автобан или на карантине?
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помню в 80-х показывали по телику "лелик и болик" - мультсериал про двух дурачков. голик из зекоманды мне напомнимает одного из этих мульт персонажей.
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Нам наплювати на Апокаліпсіс!!! Ми власний влаштуємо ...!
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...Фраза "кинуть" страну стала идеологией "Укравтодора", - координатор "Большой лохотрон" Голик
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Ще один спеціяліст з крою і шиття, блін! Коли ви вже відучитеся послуговуватися кацапськими ідеологемами?!!
Кацапи мочать чеченських чи дагестанських ірредентистів, пресують татарських чи башкірських патріотів і ніц не говорять про те, що їм треба щось там "зшивати", хоча неозброєним оком видно, що ця лапотна імперія розлазиться на клапті.
А у нас як не "примірітєлі", то "скоросшиватєлі"
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У цьому році Голик і Ко ВКРАДУТЬ РЕКОРДНУ СУМУ ГРОШВИ З ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !!! Та розділить її між слуг диявола ! Ото і все "зшивання" ! Вже вальцмани , цуценюки і гройсмани "будували", "ремонтували", "перешивали", - у результаті доріг немає, а вони міліардери ! Двоє з них доларові ! Хто буде наступний неважко здогадатися. Мабуть той, хто обіцяв на роботу велосипедом їздити та заборонити кортежі ! Слуга, нехай йому грець !
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А кто такой Вальцман? Это мама Римма? Может уберем эту симейку?!
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Он активный, как туалетный утенок. Ему что, никто не сказал, что в стране эпидемия и надо завязывать со стройками
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Ну, спочатку, мабуть, було відверте "Натянуть страну" потім завуальоване "Обуть страну" і, нарешті, більш толерантне "Сшить страну".
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Страна будет сшита белыми нитками.
Точнее, черными латками.

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