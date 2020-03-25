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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини
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 Керувати Антикризовим штабом у Києві будуть радник мера Бахматов і бізнесмен Ліскі, - Ставніцер

Штаб боротьби з поширенням епідемії коронавірусу в Києві очолили радник мера Максим Бахматов і бізнесмен Ігор Ліскі.

Про це повідомив у фейсбуці співкерівник Одеського антикризового штабу Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві антикризовий штаб очолили Ігор Ліскі та Максим Бахматов. Ми поговорили, поділився нашим досвідом, який як десять років за 8 днів", - написав він.

Ліскі перепостив це повідомлення, таким чином підтвердивши інформацію про своє призначення.

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За словами керівника Одеського штабу Ставніцера, є ще низка проблем, крім браку ШВЛ і засобів захисту для медиків і правоохоронців. Серед них - незнання медперсоналом правил роботи у період епідемії, а також необхідність розширити національний перелік медзасобів, що закуповуються за спрощеною процедурою, і відсутність в Україні сертифікації гідроксихлорохіну і ремдесівіру, використовуваних в США для лікування коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184116
 
 
 Топ коментарі
 
ни одна тварь даже не думает допускать в свои темные дела специалистов, медиков, экономистов военных экспертов. кризисом и естественно баблом будут рулить советник вора и бизнесмен. о.....уительно!!!!!!!!!!!!!!!
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ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ ИДЕТ К ТОМУ,ЧТО КАЖДЫЙ ОЛИГАРХ БУДЕТ РУЛИТЬ СВОИМ КУСКОМ УКРАИНЫ . ЯРЫЙ СТОРОННИК "руцького мира" МАЛАНЕЦ новинский уже ПРОВОДИТ СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ РАЙОНА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛ ПО борьбе с вирусом. КТО ДАЛ ПРАВО ЭТОМУ СУКЕ РУЛИТЬ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ??????? МУДАК И ДЕБИЛ ЗЕЛЕНЫЙ НАПОЛЕОН ТЕБЯ, СУКА, БУДУТ СУДИТЬ ПО ст.111 -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА !!!!!!!!
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Странный у бубочки подход к управлению государством.Денег нет,но вы держитесь.
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Какие должности могут занять: Дворник с ЖЕО12, Уборщица СШ9, Посудомойка Общепита???
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ни одна тварь даже не думает допускать в свои темные дела специалистов, медиков, экономистов военных экспертов. кризисом и естественно баблом будут рулить советник вора и бизнесмен. о.....уительно!!!!!!!!!!!!!!!
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Уже неделю работают спиртозаводы - а антисептиков в аптеках нет
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ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ ИДЕТ К ТОМУ,ЧТО КАЖДЫЙ ОЛИГАРХ БУДЕТ РУЛИТЬ СВОИМ КУСКОМ УКРАИНЫ . ЯРЫЙ СТОРОННИК "руцького мира" МАЛАНЕЦ новинский уже ПРОВОДИТ СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ РАЙОНА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛ ПО борьбе с вирусом. КТО ДАЛ ПРАВО ЭТОМУ СУКЕ РУЛИТЬ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ??????? МУДАК И ДЕБИЛ ЗЕЛЕНЫЙ НАПОЛЕОН ТЕБЯ, ****, БУДУТ СУДИТЬ ПО ст.111 -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА !!!!!!!!
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федералізація України "явочним порядком"..
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Так і планувалось. Нахріна ж вони в його вибори вкладали бабло та свій медіаресурс? Тепер планують скупити, за безцінь, землю і ось вам пани та з кріпаки
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" Портной Абрашка і парікмахер - Яшка...,
І каждий день,смєняя Яшку на Абрашку,она своділа,жєніхов с ума..."
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Тесты шо фальшивые?
Почему они показывают негативный результат , а потом ПЦЛ показывает положительный результат
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КАКИЕ КОМПТЕНТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОСТО ДИВУ ДАЕШЬСЯ!
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как это нет сертификации на гидроксихлорохин? )) а ничего что в аптеках продается плаквенил? состав трудно прочесть что ли? другое дело что его сейчас нигде нет....
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ХІНІН -не панацея...
Це лише "симптоматичні ліки"...дуже небезпечні...
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Граждане украинцы, помогите украинской илитке!
Поскольку границы Европа закрыла, то лечиться в Европе украинская илитка не сможет.
Более того, не сможет она лечиться и в Киеве, если Киев закроют на въезд-выезд.
А это означает, что лечиться от коронавируса украинской илитке придется в инфекционный отделениях районных больниц.
Граждане украинцы, к такому ваша илитка непривычная, в украинских рядовых больницах выживают только люди закаленные, рядовые.

Мне тут один очень умный человек подсказал, что древние индейцы-майя вместо туалетной бумаги использовали "ободранные" початки кукурузы. Украинец, помоги украинской илитке, принеси в инфекционные отделения кукурузные початки! Сил ведь не будет смотреть, как илитка там будет маяться.
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У колишнього очільника СБУ Валерія Хорошковського підтвердили інфікування коронавірусом

Про це повідомив депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович у Facebook.
"Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні",- написав Рабінович.
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илітка зараз пробує відкривати "приватні бокси " з апаратами ШВЛ і наймає медиків-студентів..

У нормальній країні у такому випадку була би проведена націоналізація всіх апаратів ШВЛ..
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З одночасною ліквідацією всіх ВІП палат та боксів . Перед лицем смерті всі мають бути в рівних умовах.
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Я думал избранная власть должна принимать решения и за них отвечать, то есть руководить.
Хотелось бы сразу узнать цену за "заботу" олигархов.
Ви Наробили це разом!!!!!!!!
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сказали бы просто...... смотрящие за расспилом средств
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‼️Карантин продлевают, официальное заявление

▪️Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не секрет. Если будет происходить рост, карантин будет 100% продлен», - отметил Ляшко.
На какой срок продлят карантин, он пока не уточнил. Однако рост количества заболевших не оставляет власти выбора. Надежные инсайдеры подтверждают, что карантин будет продлен минимум до 17 апреля, но официально об этом объявят ближе к 3 апреля.
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а може наші жлоби з баблом і владою зрозуміли,що їх чекає місцева інфекційна лікарня ?

і що при Епідемії,що може розтягнутись на два роки,не виїхати і не сховатись..
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В грошезалежних жлобів такі нюанси не детермінуються . Всі грошезалежні жлоби є небезпечними для соціуму і підлягають обмеженню як гіперактивні психічно хворі особини . Остільки не виключена можливість їхнього приходу до різних гілок влади . Результат буде жахливим . Україна тому яскравий приклад .
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"У Києві антикризовий штаб очолили Ігор Ліскі та Максим Бахматов. Ми поговорили, поділився нашим досвідом, який як десять років за 8 днів", - написав вінДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3184116
аналогічний штаб створив Дубинський на свому окрузі..

ПЕРШОПРИЧИНОЮ ПОЯВИ ТАКИХ ШТАБІВ Є МАРАЗМ НАШОЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ(ОБЛ,МІСЬКВИКОНКОМІВ,РАЙРАД) І ЗАНЕПАД СИСТЕМИ ГО.

Сільради таке питання просто не потягнуть..
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