 Керувати Антикризовим штабом у Києві будуть радник мера Бахматов і бізнесмен Ліскі, - Ставніцер

Про це повідомив у фейсбуці співкерівник Одеського антикризового штабу Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві антикризовий штаб очолили Ігор Ліскі та Максим Бахматов. Ми поговорили, поділився нашим досвідом, який як десять років за 8 днів", - написав він.

Ліскі перепостив це повідомлення, таким чином підтвердивши інформацію про своє призначення.

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За словами керівника Одеського штабу Ставніцера, є ще низка проблем, крім браку ШВЛ і засобів захисту для медиків і правоохоронців. Серед них - незнання медперсоналом правил роботи у період епідемії, а також необхідність розширити національний перелік медзасобів, що закуповуються за спрощеною процедурою, і відсутність в Україні сертифікації гідроксихлорохіну і ремдесівіру, використовуваних в США для лікування коронавірусу.