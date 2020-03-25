 Керувати Антикризовим штабом у Києві будуть радник мера Бахматов і бізнесмен Ліскі, - Ставніцер

Про це повідомив у фейсбуці співкерівник Одеського антикризового штабу Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві антикризовий штаб очолили Ігор Ліскі та Максим Бахматов. Ми поговорили, поділився нашим досвідом, який як десять років за 8 днів", - написав він.
Ліскі перепостив це повідомлення, таким чином підтвердивши інформацію про своє призначення.
За словами керівника Одеського штабу Ставніцера, є ще низка проблем, крім браку ШВЛ і засобів захисту для медиків і правоохоронців. Серед них - незнання медперсоналом правил роботи у період епідемії, а також необхідність розширити національний перелік медзасобів, що закуповуються за спрощеною процедурою, і відсутність в Україні сертифікації гідроксихлорохіну і ремдесівіру, використовуваних в США для лікування коронавірусу.
І каждий день,смєняя Яшку на Абрашку,она своділа,жєніхов с ума..."
Почему они показывают негативный результат , а потом ПЦЛ показывает положительный результат
Це лише "симптоматичні ліки"...дуже небезпечні...
Поскольку границы Европа закрыла, то лечиться в Европе украинская илитка не сможет.
Более того, не сможет она лечиться и в Киеве, если Киев закроют на въезд-выезд.
А это означает, что лечиться от коронавируса украинской илитке придется в инфекционный отделениях районных больниц.
Граждане украинцы, к такому ваша илитка непривычная, в украинских рядовых больницах выживают только люди закаленные, рядовые.
Мне тут один очень умный человек подсказал, что древние индейцы-майя вместо туалетной бумаги использовали "ободранные" початки кукурузы. Украинец, помоги украинской илитке, принеси в инфекционные отделения кукурузные початки! Сил ведь не будет смотреть, как илитка там будет маяться.
Про це повідомив депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович у Facebook.
"Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні",- написав Рабінович.
У нормальній країні у такому випадку була би проведена націоналізація всіх апаратів ШВЛ..
Хотелось бы сразу узнать цену за "заботу" олигархов.
Ви Наробили це разом!!!!!!!!
▪️Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не секрет. Если будет происходить рост, карантин будет 100% продлен», - отметил Ляшко.
На какой срок продлят карантин, он пока не уточнил. Однако рост количества заболевших не оставляет власти выбора. Надежные инсайдеры подтверждают, что карантин будет продлен минимум до 17 апреля, но официально об этом объявят ближе к 3 апреля.
і що при Епідемії,що може розтягнутись на два роки,не виїхати і не сховатись..
аналогічний штаб створив Дубинський на свому окрузі..
ПЕРШОПРИЧИНОЮ ПОЯВИ ТАКИХ ШТАБІВ Є МАРАЗМ НАШОЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ(ОБЛ,МІСЬКВИКОНКОМІВ,РАЙРАД) І ЗАНЕПАД СИСТЕМИ ГО.
Сільради таке питання просто не потягнуть..