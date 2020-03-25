EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1175  19
Матеріали за темою:
Все про:карантин (982) мінські угоди (1778) Резніков (18) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Тристороння контактна група по відеозв'язку обговорить розведення сил і доступ міжнародних організацій в ОРДЛО, - Резніков

На порядку денному Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України, засідання якої буде в середу по відеозв'язку, стоять питання розведення сил і засобів і припинення вогню на Донбасі, а також доступу міжнародних організацій у непідконтрольні уряду України окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в поширеному в середу коментарі, зважаючи на епідемію, викликану коронавірусом, усі зустрічі в рамках ТКГ відбуваються у форматі конфкол-відеозв'язку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів

На питання щодо спільного порядку ТКГ і того, які питання будуть обговорюватися, Резніков відповів: "За інформацією з інших підгруп, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, серед іншого доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України".

Як пише видання, в середу відбудуться відеоконференції гуманітарної та економічної робочих груп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184114
 
 
 Топ коментарі
 
т.н. разведение сил, это 100% развод Хуйлом 42-х летнего Янелоха писюаниста
 показати весь коментар
 
А розведення сил хіба в інтересах України? Судячи по статистиці загиблих - аж ніяк. То, виходить, українська так звана влада чинить дії всупереч інтересам України? Тоді ця влада чинить злочин проти держави і громадян. Це просто. Жаль, що для багатьох це так важко зрозуміти.
 показати весь коментар
 
Резников, не играйте в огнём
Потом как Ефремов будете объяснять все в тюрьме
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
т.н. разведение сил, это 100% развод ****** 42-х летнего Янелоха писюаниста
 показати весь коментар
 
 
Авжеж, ще й який "развод", вже 4 роки триває!

Украина настаивает на продолжение разведении войск на Донбассе, в частности, после разведения сил на трех определенных участках в Золотом, Петровском и Станице Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности должна быть проведена демилитаризация Дебальцево.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
«Была в очередной подчеркнута необходимость всеобъемлющего и немедленного обеспечения режима прекращения огня. Мы договорились о том, что после завершения разведения войск на трех предыдущих участках (Золотое, Петровское и Станица Луганская), там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ, и после того мы начнем переговоры по следующим четырем местам разведения", - заявил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1580857-poroshenko-nazval-esche-odin-uchastok-na-kotorom-ukraina-trebuet-razvedeniya-sil-na-donbasse.html
 показати весь коментар
 
зачем - они кричали , пУтлер введи - пусть "кушают"...
а оно вот - срерх гребаный...- дешевый пиар...
Трехсторонняя контактная группа по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО, - Резников - Цензор.НЕТ 5542
 показати весь коментар
 
 
минут 10 назад над двором который раз прогудел вертолет. Видать, раненных привез в харьковский госпиталь... учитывая, что по одному не возят, на фронте "стрелять перестали"...
 показати весь коментар
 
 
ублюдок кучьма счас єщьо шо нібудь подпішєт.
 показати весь коментар
 
 
разведение сил/ Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. У главнокомандующего с военной специальностью "уклонист" идей много: Зеленский предложил патрулировать границу с ОРДЛО/Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу "/ Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской ./Ну и , конечно, Не стрелять.
 показати весь коментар
 
 
А розведення сил хіба в інтересах України? Судячи по статистиці загиблих - аж ніяк. То, виходить, українська так звана влада чинить дії всупереч інтересам України? Тоді ця влада чинить злочин проти держави і громадян. Це просто. Жаль, що для багатьох це так важко зрозуміти.
 показати весь коментар
 
 
А рашкованы уже освободили захваченные позиции после нашего первого отступления? Опять будете орать, что Порох подписал? Порох подписал двустороннее выполнение по пунктам, а не предоставление возможности оккупанту занимать наши оставленные позиции.
Предатели, ****** подлые.
 показати весь коментар
 
 
Заметил зависимость когда к проблеме ордло приступают чудаки с такими фейсами все продолжается
 показати весь коментар
 
Резников, не играйте в огнём
Потом как Ефремов будете объяснять все в тюрьме
 показати весь коментар
 
 
Украина сама нарушает минские договорённости,где чётко прописано,что основным условием продолжения процесса мирного урегулирования является полное прекращение огня...Огонь не прекращается...Если российские наёмники не прекращают военных действий и эти боевики-"ордловцы" сами продолжают стрелять по нашим позициям,убивать и калечить наших воинов,то проведение дальнейших действий по разведению войск является НАРУШЕНИЕМ договорённости и ПРЕСТУПЛЕНИЕМ власти перед своими защитниками.
 показати весь коментар
 
 
Порушує не Україна а нацменши, яким глибоко наср.ать на Україну та її нарід, привівший їх до влади
 показати весь коментар
 
а тебе на минуточку не приходило в голову,что "нацменьшинства" среди защитников Украины на фронтах составляет половину,а вот гастербайтеров в России втрое тбольше как траз среди титульных украинцев???...Ты поосторожней с "нацменьшинствами".это тоже представители НАРОДА УКРАИНЫ.
 показати весь коментар
 
кроме Резникова кто еще входит в эту группу?
 показати весь коментар
 
41 погибший и более 100 раненых за первых 2,5 месяца...больше чем в прошлом году...А эти падлы продолжают сдавать территории... Думаю, что Зелю и его Балаган скоро отправят в "терем", который после Юлии Владимировны говорят пустует
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору