 Тристороння контактна група по відеозв'язку обговорить розведення сил і доступ міжнародних організацій в ОРДЛО, - Резніков

Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в поширеному в середу коментарі, зважаючи на епідемію, викликану коронавірусом, усі зустрічі в рамках ТКГ відбуваються у форматі конфкол-відеозв'язку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно", - повідомив він.
На питання щодо спільного порядку ТКГ і того, які питання будуть обговорюватися, Резніков відповів: "За інформацією з інших підгруп, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, серед іншого доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України".
Як пише видання, в середу відбудуться відеоконференції гуманітарної та економічної робочих груп.
Украина настаивает на продолжение разведении войск на Донбассе, в частности, после разведения сил на трех определенных участках в Золотом, Петровском и Станице Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности должна быть проведена демилитаризация Дебальцево.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
«Была в очередной подчеркнута необходимость всеобъемлющего и немедленного обеспечения режима прекращения огня. Мы договорились о том, что после завершения разведения войск на трех предыдущих участках (Золотое, Петровское и Станица Луганская), там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ, и после того мы начнем переговоры по следующим четырем местам разведения", - заявил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1580857-poroshenko-nazval-esche-odin-uchastok-na-kotorom-ukraina-trebuet-razvedeniya-sil-na-donbasse.html
а оно вот - срерх гребаный...- дешевый пиар...
Мочить мразей Зе..
Предатели, ****** подлые.
Потом как Ефремов будете объяснять все в тюрьме