 Температурний скринінг на кордоні пройшли 12,8 тис. осіб за минулу добу, виявлено один випадок коронавірусу, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Температурний скринінг проводився щодо 12 800 осіб. Вчора під час оформлення на приліт пасажирів рейсу з одного з міст країни Середнього Сходу у громадянина України після здійснення тестів лікарями санітарно-карантинних підрозділів підтверджено позитивний результат захворювання на коронавірус. Особу доставлено до клінічної лікарні міста Києва", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.
У Украины была фора в три месяца...и подготовить ...закупить нужное количество тестов можно было...
Но зеленое стадо вместо этого занималось пиаром в Санжарах...и набиванием своих карманов при продаже средств защиты...
Вполне достаточно спецавтобусами отвезти каждого к месту его жительства и обеспечить контроль того что человек не покидает его...
Так как это сделали в Польше...но у тупого зеленого стада мозгов на это нет...то что у них в головах заточено только под свой карман...
В Польше возле каждого карантинного нет надзирателя, но поляк как европеец соблюдает законы своей страны, у нас же ждут пока каждого сначала заставят силой, а потом еще оплатят ему все издержки.
У нас же зеленое стадо радостно рапортует о количестве тех кто приезал или кого завезли...а далее они как тараканы расползаются по стране как тараканы всеми видами транспорта....заражая при этом других людей...
Что касаемо оппозиции...то она об этом говорила и говорит...но зеленое стадо не слышит....шелест купюр в карманах от продажи средств защиты заглушает для стала все другие звуки...
Что до услышать советы...то Гугл тебе зебилу в помощь...или тебя в нем забанили??
Зебил...это идиот...и без вариантов...
Україна відправляє в Росію спеціальний потяг для эвакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії, це спеціальний рейс 906/905 Київ - Москва - Київ
Поїзд для вивезення росіян залишить Київ 27 березня (марта)! Всего 800 мест! Спешите !!!
Зупинок по дорозі не буде.(становок в пути не предусмотрено).
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
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Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ носителям русского языка
Вас ждет балалайка, водка и селедка!