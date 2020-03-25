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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Держприкордонслужба (2490) кордон (1427) карантин (982) Демченко Андрій (13) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Температурний скринінг на кордоні пройшли 12,8 тис. осіб за минулу добу, виявлено один випадок коронавірусу, - Держприкордонслужба

Прикордонники минулої доби провели температурний скринінг щодо 12 800 осіб, виявлено одну особу з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Температурний скринінг проводився щодо 12 800 осіб. Вчора під час оформлення на приліт пасажирів рейсу з одного з міст країни Середнього Сходу у громадянина України після здійснення тестів лікарями санітарно-карантинних підрозділів підтверджено позитивний результат захворювання на коронавірус. Особу доставлено до клінічної лікарні міста Києва", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом понеділка, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184112
 
 
 Топ коментарі
 
Заробитчане и туристы продолжают ездить туда сюда, а мы должны на карантине сидеть.
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ЗЕчмо проводит скрининг кокаиновых дорожек
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Этот температурный скрининг...это как мертвому припарка...абсолютно бесполезен...
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А других вариантов нет. 12 000 тестов для безсимптомных нет, или не хватит в будущем для больных, 12 000 койкомест в Санжарах тоже нет, а если и были - там опять начались бы бунты.
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Их нет по той простой причине...что зеленое стадо ничего не сделало для того что бы они были...
У Украины была фора в три месяца...и подготовить ...закупить нужное количество тестов можно было...
Но зеленое стадо вместо этого занималось пиаром в Санжарах...и набиванием своих карманов при продаже средств защиты...
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И койкоместа не нужны...ни в Санжарах...ни где бы то еще...
Вполне достаточно спецавтобусами отвезти каждого к месту его жительства и обеспечить контроль того что человек не покидает его...
Так как это сделали в Польше...но у тупого зеленого стада мозгов на это нет...то что у них в головах заточено только под свой карман...
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А чего умное шоколадное стадо все эти 3 месяца молчало?
В Польше возле каждого карантинного нет надзирателя, но поляк как европеец соблюдает законы своей страны, у нас же ждут пока каждого сначала заставят силой, а потом еще оплатят ему все издержки.
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А поляков каждого кто прибыл из за границы доставили к месту проживания спецавтобусами...они не ехали домой на маршрутках...в поездах и метро...
У нас же зеленое стадо радостно рапортует о количестве тех кто приезал или кого завезли...а далее они как тараканы расползаются по стране как тараканы всеми видами транспорта....заражая при этом других людей...

Что касаемо оппозиции...то она об этом говорила и говорит...но зеленое стадо не слышит....шелест купюр в карманах от продажи средств защиты заглушает для стала все другие звуки...
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Так расскажи мне что блеяло шоколадное стадо 3 месяца назад про вирус, а то я слышал только про Федыну, капутуляцию, политичны переслидування и путенг нападе. Заодно хотелось бы услышать их советы 3 месячной давности где взять спецтранспорт для транспортировки 100 000 заробитчан, и как унять быдло, которое эти спецавтобусы не будет пускать к себе в населенные пункты.
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Зебилушка...у нас кто у власти? Зеленое стадо во главе с главзебилом ...или партии Европейская солидарность и Голос??
Что до услышать советы...то Гугл тебе зебилу в помощь...или тебя в нем забанили??
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Так сиди и молчи тогда вместе с остальной соевой ватагой, а то покритиковать, позвездеть по свершенному факту и быть умными задним числом все могут, а как доходит до дела и до решений на будущее - то сразу включают дурачка и переходят в режим стрелочника.
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😃 Тупое зеленое стадо...и зебилы быть умными не могут по определению...
Зебил...это идиот...и без вариантов...
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Температурный скрининг в очке у осла оманского проводите.
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ЗЕчмо проводит скрининг кокаиновых дорожек
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Заробитчане и туристы продолжают ездить туда сюда, а мы должны на карантине сидеть.
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Один случай на 12000, это хорошо или плохо?
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Temperatura ona pojavitsia tolko za 7-10 dnej posle togo kak zarozilsia,tak sto eto nicego nedajiot.Testi nado delat na granice te pokazet i bez temperaturi on virusa nositel ili net
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Не допоможе експрес тести показують антитіла тільки на 5 день коли вже є симптоми, тільки самоізоляція на 14-17 днів рішає цю проблему
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Это как морскую мину по отклонению стрелки компаса искать.
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давайте еще шире открывать ворота Украины для всех заболевших со всего мира. пускай возвращаются. антисептиков, средств защиты, аппаратов ивл все равно на всех не хватит.
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ва скрининг не выявляет носителей вируса. а если человек уже болен то по нему и так видно
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Нах... haus урюс! ВСЕМ РЮСЬКА для вас хорошая новость! Всем кто не любит и ненавидит все украинское, народ, саму Украину есть возможность отправится на свою историческую родину!!!
Україна відправляє в Росію спеціальний потяг для эвакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії, це спеціальний рейс 906/905 Київ - Москва - Київ

Поїзд для вивезення росіян залишить Київ 27 березня (марта)! Всего 800 мест! Спешите !!!

Зупинок по дорозі не буде.(становок в пути не предусмотрено).

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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

так же
Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ носителям русского языка

Вас ждет балалайка, водка и селедка!
Температурний скринінг на кордоні пройшли 12,8 тис. осіб за минулу добу, виявлено один випадок коронавірусу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8897
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