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 У пацієнта в Ісландії виявили відразу два штами коронавірусу

В Ісландії виявили пацієнта відразу з двома штамами нового коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава біофармацевтичної компанії deCODEgenetics Карі Стефанссон, пише Reykjavík Grapevine.

"Чоловік з позитивним результатом на Covid-19 в Ісландії був заражений двома штамами вірусу одночасно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це може бути перший зареєстрований випадок подвійної інфекції такого роду.

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Вчені вважають, що мутований другий штам може бути небезпечнішим, тому що у людей, інфікованих пацієнтом з подвійним штамом, виявлений тільки другий штам вірусу. Якщо це так, коронавірус може мутувати і стати більш заразним з плином часу. Однак Стефанссон не зміг підтвердити цю теорію і припустив, що це може бути збігом.

Стефанссон також зазначив, що, згідно з міжнародними базами даних, мутація, знайдена в зразку, взятому у цього пацієнта з подвійною інфекцією, не виявлена ​​за межами Ісландії.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 людини одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184111
 
 
 Топ коментарі
 
Oго. У него уже штаммы появились. Какой прыткий вирус. Корь, ветрянка, оспа - никак не могут выработать другие штаммы. А этот не успел начать куролесить - и уже несколько штаммов есть.
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Та да.В Исландии вышло обновление вируса 2.0. У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 7965
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Мабуть, цей чоловік їздив спочатку до Китаю, а потім одразу до Італії... А взагалі, на мою думку, однозначно хтось створив біологічну зброю, бо проти віруса немає імунітету і спостерігаються вже його мутації.
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читав десь (не впевнений що не фейк) про лікування вірусу в італійців. пише наш італієць: давали антибіотики і збивали темпереатру!!! антибіотики без додаткових протимікробних засобів, як то лікували нас ще за совка. Не давали протигрибкових (типу ністатіну), що при вживанні антибіотиків неприпустимо. Не назначали вітамінів, тоді коли китайці хворих короновірусом лікували ударними дозами вітаміну С (давній виявляється метод, що знають деякі наші лікарі). На зауваження окремих коментаторів, що аскорбінка в таких обємах визве діарею, інші слушно зауважують: а що небезпечніше - день діареї чи смерть від атипової пневмоніЇ?
Якщо то правда, що там так лікують, то не дивна ситуація з цим саме в Італії.
пс: китайці в народній медицині ще часничок **********. наші ж лікарі пхикають: що той часник, ось таблетка від фармацептів - ото наше всьо.
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значить він у ньому і народився той другий штамм.
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