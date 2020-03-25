 Суми від сьогодні обмежили в'їзд і виїзд із міста і закрили всі ринки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення ухвалила на своєму черговому засіданні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи розробити проєкт рішення виконавчого комітету з визначенням порядку обмеження руху транспорту на магістральних вулицях міста при в’їзді та виїзді з Сумської міської ОТГ на період дії на її території карантинних заходів", - йдеться у рішенні.

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Також члени комісії вирішили з 25 березня (з 14.00) і на період карантину заборонити на території Сумської міської ОТГ роботу об'єктів торгівлі незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, в тому числі продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо) .

Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів надано доручення підготувати відповідний проєкт рішення виконавчого комітету.