 Суми від сьогодні обмежили в'їзд і виїзд із міста і закрили всі ринки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення ухвалила на своєму черговому засіданні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи розробити проєкт рішення виконавчого комітету з визначенням порядку обмеження руху транспорту на магістральних вулицях міста при в’їзді та виїзді з Сумської міської ОТГ на період дії на її території карантинних заходів", - йдеться у рішенні.
Також члени комісії вирішили з 25 березня (з 14.00) і на період карантину заборонити на території Сумської міської ОТГ роботу об'єктів торгівлі незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, в тому числі продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо) .
Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів надано доручення підготувати відповідний проєкт рішення виконавчого комітету.
А я хочу в Бразилию, где с мозгами Президент" (с, Р. Киплинг, ну почти)
Физиков берут.
В Бразилии сильная физическая программа.
Карантин и ограничения дают только время и убивают экономику. Посмотрим на Китай. Я думаю, что снимая карантин сейчас, мы еще увидим очередную волну заболевших там и введение очередного карантина. И такие качели будут, пока не переболеют все, либо карантин будет на пол года, а не месяц, полтора.
Как по мне, учитывая мое мнение, что все все равно заразятся и переболеют, то лучше сразу сейчас заразить сознательно всех молодых, т.к. они довольно легко переносят вирус через 3 недели они полностью работоспособны и с иммунитетом, тем самым мы выиграем и время и сохраним экономику.
Илитка Сум будет лечиться в инфекционном отделении сумской районной больницы, а это лютый п*здец, граждане. Не каждый представитель илитки переживет
коронавируслечение в инфекционном отделении городской больницы.
Ну что, бл*ди продажные, олигархические сявки украинские, помогли вам ваши виллы и квартирки в Италии, Испании и прочих Европах? Как там у вас обстоят дела с выехать на лечение в Германию? Европа границы то закрыла.
Бугага)
Со времен СССР именно так и было.
Как представлю украинскую илитку в инфекционных отделениях украинских рядовых больниц - так душа моя поет, улыбаюсь.
Одни туалеты чего стоят.
Аха-ха-ха.
https://mobile.twitter.com/tzeinform?lang=uk
Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится.
Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет.
С возрастом в организме снижается количество клеток, которые могут вырабатывать антитела к вирусам, в особенности это влияет на утерю способности иммунной системы реагировать на появление новых вирусов, которые требуют выработки новых антител. Простые украинцы больше защищены и коронавирус ом они болеют в лёгкой форме,а вот элита,(блатные) которые лечились по европейски антибиотиками,могут исчезнуть как вид и потому были приняты меры по распространению вируса,а это не очень удобно для всего украинского народа.
Я антибіотики в таблетках даже не рассматриваю.
Хотя в данному случае они не помагают.
т.е. нет никакой разницы, сожрешь ты его или уколешь, от слова вообще.
Потому способ вводах имеет значение.
Кроме того вколоть тьі сможеш намного более сильного действия, если такие же вьіпить у тебя желудок сразу станет.
степень воздействия антибиотика на слизистую желудка и на кишечник вообще никак не зависит от способа введения препарата. что таблетка что инъекция вызовет абсолютно аналогичную реакцию и выводится из организма будет точно так же соответствующим органом: печенью либо почками, либо вместе.
Потому свой спитч оставь при себе, он уже не имеет значение.
зы антибиотики не принимаю ни в каком виде. надеюсь и дальше не возникнет надобности.
Ну а если дотянул до сильного воспаления... то тут никуда не денешся.
Если пнемония идет осложнением через обьічньім грипп или ОРВИ, то да.
Обьічная пневмонию вьізвана бактериальной инфекцией и можно лечить антибіотиками, а здесь вирусная.