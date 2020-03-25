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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Суми від сьогодні обмежили в'їзд і виїзд із міста і закрили всі ринки

У Сумах з 25 березня обмежують рух транспорту на в'їзді і виїзді з міста і закривають всі ринки з метою протидії занесенню і поширенню на територію Сумської міської ОТГ коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення ухвалила на своєму черговому засіданні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи розробити проєкт рішення виконавчого комітету з визначенням порядку обмеження руху транспорту на магістральних вулицях міста при в’їзді та виїзді з Сумської міської ОТГ на період дії на її території карантинних заходів", - йдеться у рішенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

Також члени комісії вирішили з 25 березня (з 14.00) і на період карантину заборонити на території Сумської міської ОТГ роботу об'єктів торгівлі незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, в тому числі продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо) .

Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів надано доручення підготувати відповідний проєкт рішення виконавчого комітету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184110
 
   
 Топ коментарі
 
Они дебилы или местные власти специально это делают, чтобы довести народ до бунта и все свалить на идиота ЗЕ и его Слуг???
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Что же вы, дебилы, закрываете рынки на свежем воздухе и всех загоняете в тесные магазины? Впрочем, в этом вопросе содержится и ответ.
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"А я хочу в Бразилию, Бразилию, Бразилию
А я хочу в Бразилию, где с мозгами Президент" (с, Р. Киплинг, ну почти) Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки - Цензор.НЕТ 8257
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"А я хочу в Бразилию, Бразилию, Бразилию
А я хочу в Бразилию, где с мозгами Президент" (с, Р. Киплинг, ну почти) Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки - Цензор.НЕТ 8257
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Подойди в городскую администрацию, тебе вьідадут весла)
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Можете.
Физиков берут.
В Бразилии сильная физическая программа.
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Они дебилы или местные власти специально это делают, чтобы довести народ до бунта и все свалить на идиота ЗЕ и его Слуг???
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Зелёная власть ни как почему то не хочет понять, что надо изолировать под охрану и наблюдение потенциально заражённых, а не здоровых которые не выезжали за пределы Украины.
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Уже нет потенциально не зараженных на Земле! Думать надо было раньше, когда везли в Украину туристов, которых, кстати, предупреждали не шляться по миру!
Карантин и ограничения дают только время и убивают экономику. Посмотрим на Китай. Я думаю, что снимая карантин сейчас, мы еще увидим очередную волну заболевших там и введение очередного карантина. И такие качели будут, пока не переболеют все, либо карантин будет на пол года, а не месяц, полтора.
Как по мне, учитывая мое мнение, что все все равно заразятся и переболеют, то лучше сразу сейчас заразить сознательно всех молодых, т.к. они довольно легко переносят вирус через 3 недели они полностью работоспособны и с иммунитетом, тем самым мы выиграем и время и сохраним экономику.
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Молодые, это сколько лет? Так же большиство молодых живут с не молодыми.
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Молодые это все те у кого нормальный иммунитет. Возраст значения не имеет.
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У заробитчан и туристов 100% нормальный иммунитет, их надо было не впускать в страну.
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а точно с иммунитетом? все сми носятся с фактами наявньіми и никто не пишет про появление или нет имунитета.
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Ну, все.
Илитка Сум будет лечиться в инфекционном отделении сумской районной больницы, а это лютый п*здец, граждане. Не каждый представитель илитки переживет коронавирус лечение в инфекционном отделении городской больницы.
Ну что, бл*ди продажные, олигархические сявки украинские, помогли вам ваши виллы и квартирки в Италии, Испании и прочих Европах? Как там у вас обстоят дела с выехать на лечение в Германию? Европа границы то закрыла.
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На наши инфекционки вьіделялись всегда самьіе лучшие и новьіе помещения)
Бугага)
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Да-да-да.
Со времен СССР именно так и было.
Как представлю украинскую илитку в инфекционных отделениях украинских рядовых больниц - так душа моя поет, улыбаюсь.
Одни туалеты чего стоят.

Аха-ха-ха.
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У меня знакомьій лежит, говорит, етить температура в помещении 12С, я и без всякого коронавируса заработаю пневмонию)
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Что же вы, дебилы, закрываете рынки на свежем воздухе и всех загоняете в тесные магазины? Впрочем, в этом вопросе содержится и ответ.
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Зе команда решили добить страну окончательно не только вирусом но ещё и голод устроить
https://mobile.twitter.com/tzeinform?lang=uk
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яка Зе? у Сумах Батьківщина при владі. Мер Юлькин.
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Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки - Цензор.НЕТ 9054смертности от коронавируса в Италии.

Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится.

Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет.

С возрастом в организме снижается количество клеток, которые могут вырабатывать антитела к вирусам, в особенности это влияет на утерю способности иммунной системы реагировать на появление новых вирусов, которые требуют выработки новых антител. Простые украинцы больше защищены и коронавирус ом они болеют в лёгкой форме,а вот элита,(блатные) которые лечились по европейски антибиотиками,могут исчезнуть как вид и потому были приняты меры по распространению вируса,а это не очень удобно для всего украинского народа.
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Потому антибіотики нужно колоть, а не жрать.
Я антибіотики в таблетках даже не рассматриваю.
Хотя в данному случае они не помагают.
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при пневмонии, вызванной вирусом, очень быстро подключается бактериальная инфекция. Для этого антибиотик и нужен.
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способ введения антибиотиков в частности (и вообще лекарственных препаратов в целом) в организм не имеет никакой разницы. что в таблетке, что в виде инъекции внутривенной или внутримышечной.
т.е. нет никакой разницы, сожрешь ты его или уколешь, от слова вообще.
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Я по молодості переболел гепатитом и привьік доверять мнению своей печени больше, чем другим икспердам)
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ну, кто-то думает печенью, кто-то спинным мозгом. я предпочитают доверять научным работам. тут каждый волен поступать как ему угодно
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Ну вот и почитай, что антибіотики валят бактерии в том числе и полезньіе в микрофлоре кишечника.
Потому способ вводах имеет значение.
Кроме того вколоть тьі сможеш намного более сильного действия, если такие же вьіпить у тебя желудок сразу станет.
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даже комментировать этот бред не буду, не говори больше подобного никому
степень воздействия антибиотика на слизистую желудка и на кишечник вообще никак не зависит от способа введения препарата. что таблетка что инъекция вызовет абсолютно аналогичную реакцию и выводится из организма будет точно так же соответствующим органом: печенью либо почками, либо вместе.
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Я не про вьівод, а про ввод.
Потому свой спитч оставь при себе, он уже не имеет значение.
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я то оставлю, а вот ты и тебеподобные "эксперты" мало того, что себе засирают мозг всякой ерундой, так еще же и другим в уши льете, подливая масла в огонь.
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Не вопрос, подолжай антибіотики пить в таблетках, желаю здоров'я)
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спасибо, тебе тоже не болеть.
зы антибиотики не принимаю ни в каком виде. надеюсь и дальше не возникнет надобности.
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Ромашка, подорожник, грудной сбор, отличная замена єтой химии.
Ну а если дотянул до сильного воспаления... то тут никуда не денешся.
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Уже спорил на єто счет.
Если пнемония идет осложнением через обьічньім грипп или ОРВИ, то да.
Обьічная пневмонию вьізвана бактериальной инфекцией и можно лечить антибіотиками, а здесь вирусная.
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Лечить антибиотиками коронавирусную болезнь (и любую другую вирусную инфекцию) равно как и сбивать температуру тела ниже 39 градусов - это помогать пациенту побыстрее отправиться на встречу с богом.
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якщо через 14 днів не буде хворих, то можна все відкрити лише в"їзд заборонити.
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