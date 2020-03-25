 Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, помер у тернопільській лікарні швидкої допомоги, - міськрада

"Це житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - повідомляє Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"Пацієнт з COVID-19 захворів 13.03. Був госпіталізований в Чортківську ЦКРЛ, інфекційне відділення. Через десять днів переведений в інфекційне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що пацієнт був у контакті з першим випадком, із пацієнтом з м. Заліщики, на похороні. Загалом на Тернопільщині залишається п’ять підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого мешканця села Ковалівка Монастириського району 1952 р.н.", - повідомили в міськраді Тернополя.

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Таким чином, в Україні кількість жертв коронавірусної хвороби збільшилася до чотирьох.