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 Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, помер у тернопільській лікарні швидкої допомоги, - міськрада

У Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер чоловік, у якого раніше підтвердили зараження коронавірусом.

"Це житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - повідомляє Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"Пацієнт з COVID-19 захворів 13.03. Був госпіталізований в Чортківську ЦКРЛ, інфекційне відділення. Через десять днів переведений в інфекційне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що пацієнт був у контакті з першим випадком, із пацієнтом з м. Заліщики, на похороні. Загалом на Тернопільщині залишається п’ять підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого мешканця села Ковалівка Монастириського району 1952 р.н.", - повідомили в міськраді Тернополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка

Таким чином, в Україні кількість жертв коронавірусної хвороби збільшилася до чотирьох.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184108
 
 
 Топ коментарі
 
Да, дела неважные, украинская медицина не справляется, очень высокая смертность для такого мизерного количества зараженных в Украине. Наша медицина в канализации.
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Не скрывают, а не диагностируют.
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Али,у меня к медикам очень вопросов,очень много из них равнодушные мясники,но я как любой нормальный человек понимаю что Рыба гниёт с головы.Я никогда не был равнодушным человеком к проблемам в стране,в 14 году я потратил личных 50тыс гривен на помощь армии,сегодня я в Харькове участник группы #подвезимедика и несколько раз в неделю подвожу врачей и медсестёр к месту работы.
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таскали из одного чумного барака в другой, пока не помер,
раз Геращенко отменил тайну, то хотелось бы фото листа назначенного лечения итд
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Наші медики отримали захисні костюми....
Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, помер у тернопільській лікарні швидкої допомоги, - міськрада - Цензор.НЕТ 1892

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