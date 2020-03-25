 Сьогодні не ухвалюватимуть рішення про створення "консультативної ради" з ОРДЛО в межах ТКГ, - Резніков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"ТКГ відбувається у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично. Більше того, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалене після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають", - сказав Резніков у поширеному в середу коментарі, відповідаючи на запитання, чи буде ухвалено рішення про створення такої консультативної ради на засіданні ТКГ у середу.

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Нагадаємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустрічі 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, та її окремих районів у Донецькій і Луганській областей, з другого, а Росія стає лише спостерігачем, разом з Німеччиною, Францією та ОБСЄ .