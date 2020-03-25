 Сьогодні не ухвалюватимуть рішення про створення "консультативної ради" з ОРДЛО в межах ТКГ, - Резніков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"ТКГ відбувається у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично. Більше того, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалене після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають", - сказав Резніков у поширеному в середу коментарі, відповідаючи на запитання, чи буде ухвалено рішення про створення такої консультативної ради на засіданні ТКГ у середу.
Нагадаємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустрічі 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, та її окремих районів у Донецькій і Луганській областей, з другого, а Росія стає лише спостерігачем, разом з Німеччиною, Францією та ОБСЄ .
Обязательно!
а с украинцами вы не хотите проконсультироваться, дегенераты??? ох доиграетесь....
Олексій Юрійович Резніков Вот
и занимайтесь разными платформами, советами и т.п. и ведите различные диалоги. Нечего лезть в те Минские соглашения разным штаймайерам. козакам и ермакам.
Да, зебанутые???
Кто может проконтролировать,что власть опять не станет за спиной народа что-то там договариваться в ущерб украинской государственности?...Второе,перечисленные "стороны консультаций" уже давно силком тянут Украину под согласие на путинские ультимативные условия.То есть,именно они НЕ ВЫЗЫАЮТ ДОВЕРИЯ...Нужен совершенно новый формат для выхода из этого "минского тупика".сейчас предлагает свои услуги Канада и нельзя отказываться.как сделал это в своё время Порошенко,отказав США в посредничестве,выбрав как раз Меркель,Олланда ,прокремлёвское тогда руководство ОБСЕ и Путина в переговорные стороны....Нельзя повторять одни и те ошибки.
Может ли кто-то представить, чтоб при пи Порохе допускалась мысль о подобном? Из перечисленных только Германия осталась относительно нейтральной. Да и то, с радостью отдали бы ***** Украину, умыв руки...