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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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Все про:перемовини (1459) Тристороння контактна група (191) Резніков (18)

 Сьогодні не ухвалюватимуть рішення про створення "консультативної ради" з ОРДЛО в межах ТКГ, - Резніков

На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, запланованому на 25 березня, не ухвалюватимуть рішення про створення в межах ТКГ так званої консультативної ради за участю представників ОРДЛО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"ТКГ відбувається у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично. Більше того, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалене після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають", - сказав Резніков у поширеному в середу коментарі, відповідаючи на запитання, чи буде ухвалено рішення про створення такої консультативної ради на засіданні ТКГ у середу.

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Нагадаємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустрічі 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, та її окремих районів у Донецькій і Луганській областей, з другого, а Росія стає лише спостерігачем, разом з Німеччиною, Францією та ОБСЄ .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184107
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня не будут принимать решения о том лизать Путину зад или нет, идти на уступки агрессору или нет. Идиоты.
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Предатели должны помнить, что их верёвочка всегда заканчивается справедливой петлей на шее, возможно даже вниз головой, как и муссолини в Италии. А есть и вариант четы Чаушеску.
Обязательно!
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Сегодня не будут принимать решения о том лизать Путину зад или нет, идти на уступки агрессору или нет. Идиоты.
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РЕЗНИКОВ ,ПОСЛЕ ТАКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ ВАС ВСЕХ ПОСАДЯТ по ст.111---ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да, лизать в режиме видеоконференции неудобно...
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решения давно приняты, нам их просто озвучивают понемногу, чтобы не повесили ненароком, имхо. а то коронавирус - на этом меропритии уж очень много людей может заразиться
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Опять украинцы мешают казламордым интергрировать дамбас в Украину .Таки короновирус на стороне Украинцев.
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не трохи не так они хотят интегрировать Украину в Донбас
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нафиг ты фейки постишь? причём гнилые...
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Предатели должны помнить, что их верёвочка всегда заканчивается справедливой петлей на шее, возможно даже вниз головой, как и муссолини в Италии. А есть и вариант четы Чаушеску.
Обязательно!
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Ну да...а еще есть вариант муамара, которому порвали жопу(в самом что ни на есть прямом смысле)
Сьогодні не ухвалюватимуть рішення про створення "консультативної ради" з ОРДЛО в межах ТКГ, - Резніков - Цензор.НЕТ 720
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Зеленых макак нагибать надо постоянно,пока не привыкнут под шконкой сидеть пожизненно
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Придурки зелені. Не правильна відповідь. Не сьогодні не буде підписана - а НІКОЛИ. Якщо хочете лишитися в живих. У народу терпець закінчується.
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перед продажей земли Украины кодлан Коломойского демонстрирует лояльность к украинцам: вначале создаёт проблему а затем её "героически" преодолевает.
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мерседес уже есть, а як-же хатинка в Монако, Путлер передумає і не дасть черговий раз бабла, адже єрмаківців тільки це і хвилює.
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Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ

а с украинцами вы не хотите проконсультироваться, дегенераты??? ох доиграетесь....
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Чтоб ваша вся комисия ТГК короновирусом заболела вместе с тем Минском
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ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ‒ МІНІСТР З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Олексій Юрійович Резніков Вот
и занимайтесь разными платформами, советами и т.п. и ведите различные диалоги. Нечего лезть в те Минские соглашения разным штаймайерам. козакам и ермакам.
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Чимось схожий на Геноха Гершлєвича Ягоду , тільки чаплінських вусів немає .
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Сегодня не будут, значит завтра или послезавтра таки будут? Так надо понимать?
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Не лише сьогодні не будуть, а ніколи не будуть... Інакше українські патріоти, вам російські шльондри, покажуть кузькіну мать....
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"....Мы примем это решение через неделю.А перед этим введем ЧП. Ничто нам не помешает сдаться х.уйлу".
Да, зебанутые???
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Не сдаться а выгодно продать. Ермак уже аванс получил.
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Коронавірус вніс свої корективи,у світову економіку і геополітику деяких плешивих карликів.Шось нагадує ця ситуація 2014 рік як куйло думало пів України відтяпати і теж було купа зрадників але добровольці втримали ситуацію,тепер у владі ще більше зрадників і тут на фронт виходить коронавірус,москаль думає одне а Бог це бачить по своєму.
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"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", -Источник: https://censor.net.ua/n3184107

Кто может проконтролировать,что власть опять не станет за спиной народа что-то там договариваться в ущерб украинской государственности?...Второе,перечисленные "стороны консультаций" уже давно силком тянут Украину под согласие на путинские ультимативные условия.То есть,именно они НЕ ВЫЗЫАЮТ ДОВЕРИЯ...Нужен совершенно новый формат для выхода из этого "минского тупика".сейчас предлагает свои услуги Канада и нельзя отказываться.как сделал это в своё время Порошенко,отказав США в посредничестве,выбрав как раз Меркель,Олланда ,прокремлёвское тогда руководство ОБСЕ и Путина в переговорные стороны....Нельзя повторять одни и те ошибки.
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Як казала моя бабунька - глаза одводять.
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..не расслабляйтесь особо...мертвечук энд рыбанович со тав. давно уже эуропейцев знаковых из ПАСЕ по этой теме обхаживают, и пушнины для этого Цар московский подкинул немеренно, и согласных уже достаточно много набралось, осталось только своим президентам и канцлерам эту идею в уши хорошо задуть, но из-за "короны" пауза, поэтому и тишина такая, помалкивать стали, обходить всячески эту тему. И поржут ,но согласятся и макарон и фрау, почему нет, раз украинцы сами эту байду инициируют.. снимут санкции и торговать начнут, кризис всех накрывает.... Сьогодні не ухвалюватимуть рішення про створення "консультативної ради" з ОРДЛО в межах ТКГ, - Резніков - Цензор.НЕТ 243...вот такой теперь алгоритм предательства, скорректирован немного на "консультации" на пандемию..
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Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Источник: https://censor.net.ua/n3184107

Может ли кто-то представить, чтоб при пи Порохе допускалась мысль о подобном? Из перечисленных только Германия осталась относительно нейтральной. Да и то, с радостью отдали бы ***** Украину, умыв руки...
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значить вничку приймуть, зєлєбобам віри немає
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І прокляли його люди, палати спалили , а на дурну його макітру мерседес наділи ! Про єрмака!
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І прокляли його люди, палати спалили , а на дурну його макітру мерседес наділи ! Про єрмака!
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Обрали нову тактику, заговорювання зубів : то ніби Сівуху виганяють, то голосування відкладають, то платформу не обговорили і т.д. і т.п. Не втрачати пильності (не терять бдительность), щодня критиквати ЗЕвласть за капітулянтську проросійську політику, підписувати петиції на сайті ОП, вимагати відставки ЗЕПРЕЗа
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