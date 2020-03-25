 Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє голова експертної організації Гліб Канєвський з посиланням на офіційні дані митниці, які були надані на розгляд урядового антикризового штабу для ухвалення рішення про заборону такого експорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на statewatch.org.ua.
Загалом за вересень 2019 року – лютий 2020 року з України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 34,2 млн доларів США.
Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн доларів США за 246,3 тонн у січні до 9,1 млн доларів за 394 тонни у лютому, – пояснює Канєвський.
Також у лютому значно зросли суми експорту наступних товарів:
- захисні окуляри, 1,8 тонн на суму 54,9 тис дол;
- респіратори, 2,2 тонни на суму 154,5 тис дол;
- медичні одноразові халати 1,5 тонн на суму 48,1 тис дол;
- медичні халати 71,6 тонн на 959,3 тис дол.
Окрім наведених товарів у лютому з України також експортували:
- нітрилові рукавички, 389 тис пар;
- медичні рукавички, 216 тис пар;
- лабораторні костюми, 30,2 тонни;
- антисептик, 46,3 тонни.
Наведені дані не містять обсягів та сум медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди, якщо такі випадки траплялися.
Варто відмітити, що деякі суми в даних митниці на кабмін містять математичні неточності на рівні десятих.
Всі дані з митниці без змін наведені в інфографіці StateWatch.
Нагадаємо, обмеження на експорт критичних медичних товарів уряд ввів з 12 березня 2020 року. Для того, щоб замістити експортні втрати, громадськість пропонує антикризовому штабу такі кроки:
- Оприлюднити в публічному доступі інформацію про реальний рівень забезпечення медичних установ, обраних для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, необхідними товарами для протидії вірусу.
- На основі опублікованих даних перемістити з лікарень медичні товари, які є в надлишку, в лікарні, де зазначених товарів навпаки не вистачає.
- Створити регіональні фонди допомоги, або підтримати наявні ефективні волонтерські фонди допомоги для закупівлі за благодійну допомогу саме необхідних товарів в лікарні, в яких їх немає.
- Спростити тендерні процедури на групу товарів, послуг і робіт необхідних для протидії поширенню коронавірусу на час карантину.
- Забезпечити умови безперебійної роботи приватних та державних (якщо залишилися) виробників медичних товарів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.
Пришли настоящие барыги, а не фейковые из кремлевской пропаганды.
Вместе сделали - вместе и расплачиваетесь. Коллективная ответственность за дурость, и назидание впредь - ДУМАЙТЕ! (С)
Вашу ж дивизию, сограждане...
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
Власти молодцы. Дадут прикурить дурачью
какое право госслужащие имеют это делать ?
что вы несёте ?
вопрос не к частным, а к госслужащим, которые не выполнили свои служебные обязанности
такая логика управления, никакого предвидения развития ситуации, после нас хоть потоп
Вылазь со своей шмариевщины, пока не поздно.
но Зеленский и его кореша по торговли не имеют права допускать такой торговли
во время эпидемии,
Зеленский и его шобла должны проваливать
оно и остальное ограничить собралось,
тупо кидала , ему на выход
Как там таможня наша - пропустила? Не «домахалася»? НЕ загнала на терминал? Не поставила на досмотр? Получила НДС за это? А таможенную пошлину? Классифицировала правильно? По временной декларации или по постоянной?... А как там «наши» банки? Валютный контроль пройден?...»
Так с какой фирмы и в какую фирму пошёл товар?! «Огласите весь список, пЖалуйста!» Только - пофамильно!!...
Зелёных СвинарчуковМародёров - в студию!!!... Страна должна знать своих «героев» !
Ну, хорошо - если запрета не было (а его, ведь, действительно тогда ещё (!) не было) - то имели полное право. Бизнес есть бизнес, а карантин был объявлен только с 12 марта… То есть - «некоторое моральное уродство» кое-кого - есть , но преступления - нет!...
Но тогда - возникают «щекотливые» вопросы к власти вообще: Куда смотрели? Почему, - при уже вполне (и дураку) понятной «перспективе», - не пресекли?? ...
А далее в FB читаем: «Ярослав Погорелый - глава Госрезерва (якобы - друг Зеленского и человек Коломойского ) - продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! А вся власть власть нагло лжёт нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Ну, так - покажите нам запасы масок в Госрезерве!... Но в ответ - тишина…»
И в том же FB: «Самое смешное будет если выяснится, что Самокат таки вывез респираторы и повязки, а Володя ничего не знал. 25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тонн двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
...1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз «отходов целлюлозной промышленности»...
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Кстати - необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало!»
мразей от УблюдковНарода
то выходит они нехило наварились на здоровье простых украинцев
Зеленский оказался марадёром
а как красиво брехал
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щато ограничить в правах, чтоб не мешали поживляться это они сразу сообразили
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Чи ми китайців почали лікувати ще до того, як вони дізнались про коронавірус який станеться в них у грудні??
не сомневаюсь, что Зеленский ещё и маски как одежду пулял,
знаем мы нашу таможню, короче Зеленский прокидал Лохов,
Сцывоко рулит
к сожалению оно брехло и пустышка
А те, що нам тут ваяють цифірі неіснуючі, то вже зрозуміло. То хоч би брехали вже якось переконливо.. Навіть цього зробити не в змозі. Ото так навибирали..