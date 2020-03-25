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 Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Протягом січня-лютого 2020 року з території України експортували медичних товарів, які можуть використовуватися для протидії коронавірусу на $ 15,2 млн. При цьому за вересень-грудень 2019 майже стільки ж як за два місяці цього року - на 17 млн ​​доларів.

Про це повідомляє голова експертної організації Гліб Канєвський з посиланням на офіційні дані митниці, які були надані на розгляд урядового антикризового штабу для ухвалення рішення про заборону такого експорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на statewatch.org.ua.

Загалом за вересень 2019 року – лютий 2020 року з України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 34,2 млн доларів США.

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Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн доларів США за 246,3 тонн у січні до 9,1 млн доларів за 394 тонни у лютому, – пояснює Канєвський.

Також у лютому значно зросли суми експорту наступних товарів:

  • захисні окуляри, 1,8 тонн на суму 54,9 тис дол;
  • респіратори, 2,2 тонни на суму 154,5 тис дол;
  • медичні одноразові халати 1,5 тонн на суму 48,1 тис дол;
  • медичні халати 71,6 тонн на 959,3 тис дол.

Окрім наведених товарів у лютому з України також експортували:

  • нітрилові рукавички, 389 тис пар;
  • медичні рукавички, 216 тис пар;
  • лабораторні костюми, 30,2 тонни;
  • антисептик, 46,3 тонни.

Наведені дані не містять обсягів та сум медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди, якщо такі випадки траплялися.

Варто відмітити, що деякі суми в даних митниці на кабмін містять математичні неточності на рівні десятих.

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Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн 01

Всі дані з митниці без змін наведені в інфографіці StateWatch.

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Нагадаємо, обмеження на експорт критичних медичних товарів уряд ввів з 12 березня 2020 року. Для того, щоб замістити експортні втрати, громадськість пропонує антикризовому штабу такі кроки:

  1. Оприлюднити в публічному доступі інформацію про реальний рівень забезпечення медичних установ, обраних для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, необхідними товарами для протидії вірусу.
  2. На основі опублікованих даних перемістити з лікарень медичні товари, які є в надлишку, в лікарні, де зазначених товарів навпаки не вистачає.
  3. Створити регіональні фонди допомоги, або підтримати наявні ефективні волонтерські фонди допомоги для закупівлі за благодійну допомогу саме необхідних товарів в лікарні, в яких їх немає.
  4. Спростити тендерні процедури на групу товарів, послуг і робіт необхідних для протидії поширенню коронавірусу на час карантину.
  5. Забезпечити умови безперебійної роботи приватних та державних (якщо залишилися) виробників медичних товарів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184105
 
 
 Топ коментарі
 
Короновирусные барыги - мародеры. ну что 73 %-е, выбрали парня из нарида???
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Порошенко, что ты сделал?....Остановись!.... В течение января-февраля из Украины продали товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 900
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Причем, если учесть, что таможенную стоимость товара у нас ВСЕГДА занижают в несколько раз (меньше налогов), то мародеры-на-смертях набарыжили на 100 млн долларов.
Пришли настоящие барыги, а не фейковые из кремлевской пропаганды.
Вместе сделали - вместе и расплачиваетесь. Коллективная ответственность за дурость, и назидание впредь - ДУМАЙТЕ! (С)

Вашу ж дивизию, сограждане...
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Короновирусные барыги - мародеры. ну что 73 %-е, выбрали парня из нарида???
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Если тупые украинские туристы едут на отдых и рабы на зарвботки в начале марта, значит коронавируса в стране и в мире нет!!!! А если продать маски в начале того же марта в испанию значит коронавирус есть)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
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Зебіл, ти хоть зрозумів своє порівняння???
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Для этого нужно хотя-бы иметь мозги. У них теперь во всем виноват Порох со своим безвизом.
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такое впечатление, что знали наперед что будет в марте
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В ***** була торгівля на крові , а в бубочки торгівля смертю.
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Зєбіли, ви, як все це скінчиться, не знімайте маски, шоб ми бачили, кому дякувати. Бо наліпки вже поздирали, ссикуни...
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ну правильно..... Украинцы бессмертные, поэтому лекарства им не нужны......
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Браво зелені блазні, браво! Хоча онукам може й не вистачить.
В течение января-февраля из Украины продали товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 4630
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Барыги и мародеры у власти...то чего пять лет просило зебилье всех мастей...
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я удивлен,ну как можно не любить шоколад? ну зебилье, еште тогда зеленое гауно
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За это зебиленского, вместе с кодлой и радуцким нужно привязать к двум березам, как когда-то в свое время князя Игоря!!!
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Если тупые украинские туристы едут на отдых и рабы на зарвботки в начале марта, значит коронавируса в стране и в мире нет!!!! А если продать маски в начале того же марта в испанию значит коронавирус есть)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
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У меня в борисполе уже тоже коронавирус подтвердили. Какая то шмара завезла. Аэропорт то рядом
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Для начала я дакую этой избалованной подруге которая мир посмотреть хотела. Украина ей же не любима
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Получается 5952$ за тонну, или около 160 грн за килограмм. Интересно, а "кто это сделал вместе"?
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Хе. Если тупые украинские туристы едут на отдых и рабы на зарвботки в начале марта, значит коронавируса в стране и в мире нет!!!! А если продать маски в начале того же марта в испанию значит коронавирус есть)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
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поступление валюты - это же хорошо для государства, да? нбу, минфин, миндерибан - отзовитесь...
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ЗЕЛЕшобло, а шо тепер?... Порох ? НЮ-ню...
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Если запрета не было ( а его не было( имели полное право. Бизнес есть бизнес. в добавок карантин был объявлен с 12 марта. Поэтому вопрос только к власти. Почему не предусмотрели . почему при уже понятном развитии ситуации не остановили. Ответов может быть два. Из за глупости ( которая как говорят хуже предательства) или же чья то материальная заинтересованность. В любом случае нужно отвечать. Цена исчисляется не в гривнах и не в долларах а в человеческих жизнях.
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А почему дятлы ехали в европу цеплять вирус? Вам нянька нужна? Своих мозгов нет?
Власти молодцы. Дадут прикурить дурачью
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Їхали відпочивати та відвантажували маски тому що було дозволено невігласами , з трускавецькою освітою , які при владі . Невігласи які не мають ніякого уявлення про управління Державою , але все знають про осідлання грошових потоків . Бєня диригент .
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Так це ж все наші люди. Всі знають як тирить, і ніхто не вміє керувать.
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У нас "дятлов" не мало.. но их может 50-80 тысяч. ( максимум 100 -120) А остальные 7,95 -7,9 миллиона не от хорошей жизни на заработках, что бы прокормить свои семьи. Так что кого то конечно можно винить, но огульно я бы не стал.
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А 22 года чем кормили? Не подохли? Последние 6 лет прям пухнут с голоду что пришлось валить за бугор?
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Радуцкий продавал с подачи Зеленского ?
какое право госслужащие имеют это делать ?
что вы несёте ?
вопрос не к частным, а к госслужащим, которые не выполнили свои служебные обязанности
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а теперь возьмут кредит и будут покупать все это где-то в Китае, по ценам намного выше
такая логика управления, никакого предвидения развития ситуации, после нас хоть потоп
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Где это вонючий бигус со своими раследованиями? Или име портнов с бакановым паяльник в очко засадили? В течение января-февраля из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 2803
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"СКІЛЬКИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНА ПРОДАЛА ЗА КОРДОН" - не Украина продала, а Радуцкие продали.
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Бобики, выходите на улицы с наклейками ЗЕ хотим видеть вас вместе
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***** ОФФШОРНЫЙ активно продолжал дело преидущих Кучмовозов и прочей мрази! Зеля его последователь. При всех презиках страна грабилась, МЕДИЦИНА деградировала. Так что везь про*****ВСКИЙ вой ПОРОХОБОТОВ - ГАЛИМАЯ ЗАКАЗУХА!!! МОЖНО СРАТЬ НА ЗЕЛЕНСКОГО И ПРОЧИХ, ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ БРЕХЛОМ И ВОРОМ,МРАЗЬ ОФШОРНАЯ!
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При чем тут Порошенко, ДБ?
Вылазь со своей шмариевщины, пока не поздно.
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эта сумма действительна если считать например маски по1,86 гривны, как писалось вчера. а какую сумму получили ЗЕРУКОВОДИТЕЛИ если маска в испании в нете стоит 15 евро? даже если они продали оптом по 2 евро то это полмиллиарда ЕВРО. ОНИ СДЕЛАЛИ НАС ВМЕСТЕ!!!!!!!!!!!!!!
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Вот теперь, вместо наказания, было бы совершенно правильным обязать эти фирмы(экспортирующие эти товари) бесплатно поставить аналогичную продукцию в аптеки Украины. Только и жидозели и жидослуг кишка тонка сделать это, да и перед ними не стоит задача трудиться на благо страны и ее народа.
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и еще. нужно обязательно узнать сумму. какую потратят на востановление того что вывезли. тогда, разниу повесить на пана зе, лично
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Цены на абсолютно все эти товары на внутреннем рынке в несколько раз выше чем эти твари задекларировали на таможне. Проблема даже в другом: несмотря на 10 кратные накрутки в аптеках защитных средств практически НЕТ.
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це заборонено? якщо ні, навіщо на цьому акцентувати увагу, адже це просто бізнес. А от питання до всіх зедебілів - де ж ви в цей час всі були 3,14да...си ( ті хто обирали цих зелених ідіотів та ідіоти, яких 73%, що обали тих зелених утирків) і чому зараз в країні немає нічого?
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не запрещено, ваши - торгуйте,
но Зеленский и его кореша по торговли не имеют права допускать такой торговли
во время эпидемии,
Зеленский и его шобла должны проваливать
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я голосовал за зеленского, так как он обещал права и свободы, а оказалось что из этого только право подохнуть,
оно и остальное ограничить собралось,
тупо кидала , ему на выход
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Из FB (я, - честно говоря, - запуталась Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 6688 , что там относится к экспорту, что к импорту, что на таможне оформляется, ...поэтому не судите строго): «Интересно, там с CMR-ками, сертификатами качества, сертификатами происхождения, картами технических характеристик, таможенной стоимостью, контрактами, фактурами, «инвойсам, свифтовками» ... все хорошо?...
Как там таможня наша - пропустила? Не «домахалася»? НЕ загнала на терминал? Не поставила на досмотр? Получила НДС за это? А таможенную пошлину? Классифицировала правильно? По временной декларации или по постоянной?... А как там «наши» банки? Валютный контроль пройден?...» Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 2816

Так с какой фирмы и в какую фирму пошёл товар?! «Огласите весь список, пЖалуйста!» Только - пофамильно!!... Зелёных Свинарчуков Мародёров - в студию!!!... Страна должна знать своих «героев» Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 3537 !

Ну, хорошо - если запрета не было (а его, ведь, действительно тогда ещё (!) не было) - то имели полное право. Бизнес есть бизнес, а карантин был объявлен только с 12 марта… То есть - «некоторое моральное уродство» кое-кого - есть Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 4720 , но преступления - нет!...
Но тогда - возникают «щекотливые» вопросы к власти вообще: Куда смотрели? Почему, - при уже вполне (и дураку) понятной «перспективе», - не пресекли?? Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 8761 ...
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Ну, хорошо, вся эта тема - за январь-февраль…
А далее в FB читаем: «Ярослав Погорелый - глава Госрезерва (якобы - друг Зеленского и человек Коломойского Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 6125 ) - продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! А вся власть власть нагло лжёт нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Ну, так - покажите нам запасы масок в Госрезерве!... Но в ответ - тишина…» Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 9001
И в том же FB: «Самое смешное будет если выяснится, что Самокат таки вывез респираторы и повязки, а Володя ничего не знал. 25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тонн двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
...1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз «отходов целлюлозной промышленности»...
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Кстати - Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 2824 необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало!»
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всё что надо знать про Членограйскую Каманду
мразей от УблюдковНарода
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так как Зеленский и Аваков не проявили озабоченность этой торговлей,
то выходит они нехило наварились на здоровье простых украинцев
Зеленский оказался марадёром
а как красиво брехал
..................
щато ограничить в правах, чтоб не мешали поживляться это они сразу сообразили
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а який коронавірус був у вересні?? Де? В голові тих, хто цю таблицю склав?
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Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.Источник: https://censor.net.ua/n3184105

----- ????????????
Чи ми китайців почали лікувати ще до того, як вони дізнались про коронавірус який станеться в них у грудні??
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вы картинку внимательнее посмотрите, и ещё за март бы выложили,
не сомневаюсь, что Зеленский ещё и маски как одежду пулял,
знаем мы нашу таможню, короче Зеленский прокидал Лохов,
Сцывоко рулит
к сожалению оно брехло и пустышка
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була така інфа, що сцивоку зняли з посади радника секретаря РНБО, ні?
А те, що нам тут ваяють цифірі неіснуючі, то вже зрозуміло. То хоч би брехали вже якось переконливо.. Навіть цього зробити не в змозі. Ото так навибирали..
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дивлюся. Тільки все одно не розумію, чому у вересні намальоване таке навантаження - халати, маски, антисептики в такі кількості, майже як в січні. Для мене це загадка.
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ну це, звісно, при умові, якщо всі ці дані реальні а не вигадані, щоб, наприклад показати нам "телепням", що те, скільки продавалось у вересні стільки ж продавалось і у січні, типу, ніхто тоннами не вивозив..
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