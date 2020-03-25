 На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

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Нині коронавірусна хвороба зафіксована:

Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу);

Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу)

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків;

м. Київ - 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби)

Київська область - 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби)

Львівська область - 2 випадки;

Луганська область - 1 (виявлено за останню добу)

Одеська область - 1 (виявлено за останню добу)

Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу);

Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби;

Черкаська область - 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року на Центр надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

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