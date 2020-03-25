 На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться в повідомленні.
Нині коронавірусна хвороба зафіксована:
Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу);
Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу)
Дніпропетровська область - 2 випадки;
Донецька область - 1 випадок;
Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків;
м. Київ - 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби)
Київська область - 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби)
Львівська область - 2 випадки;
Луганська область - 1 (виявлено за останню добу)
Одеська область - 1 (виявлено за останню добу)
Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу);
Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби;
Черкаська область - 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року на Центр надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.
https://public.tableau.com/profile/publicviz?fbclid=IwAR0W3mASuT1l713N9ehcv9GAZ1WW721_0MjVnW3Grn2m9IHUw0RYkKk6RwY#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
теперь держись крепче.
25.03.2020
В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса - вируса животного происхождения.
Об этом сообщила в своем Twitter телекомпания China Global Times. Сообщается, что инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте ему резко стало плохо.
Всех 32 пассажиров, которые находились с ним в транспорте, поместили на карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.
После внезапной смерти китайца медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус. Он переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.
По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.
В 43 странах мира COVID19 не зарегистрирован: в Туркменистане коронавирус даже запретили
По состоянию на 23 марта 2020 года есть ряд стран, в которых не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщают СМИ.
По состоянию на 23 марта текущего года ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в 43 государствах:
Северная Корея
Таджикистан
Остров Святой Елены
Мьянма
Йемен
Мали
Малави
Бурунди
Южный Судан
Сьерра-Леоне
Лаос
Ботсвана
Лесото
Гвинея-Бисау
Коморы
Соломоновы острова
Западная Сахара
Белиз
Вануату
Сан Томе и Принсипи
Самоа
Кирибати
Микронезия
Тонга
Маршалловы острова
Северные Марианские острова
Американское Самоа
Сент-Китс и Невис
Острова Теркс и Кайкос
Британские Виргинские острова
Карибские Нидерланды
Палау
острова Кука
Ангилья
Тувалу
Острова Уоллис и Футуна
Науру
Сен-Бертелеми
Сен-Пьер и Микелон
Фолклендские острова
Ниуэ
Токелау.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367753-v_43_stranah_mira_covid19_ne_zaregistrirovan_v_turkmenistane_koronavirus_dahe_zapretili