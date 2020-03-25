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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

Виявлено перші випадки інфікування коронавірусом у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44 людини з підозрою на коронавірус перебувають у Львівській інфекційній лікарні, - ОДА

Нині коронавірусна хвороба зафіксована:

Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу);

Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу)

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків;

м. Київ - 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби)

Київська область - 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби)

Львівська область - 2 випадки;

Луганська область - 1 (виявлено за останню добу)

Одеська область - 1 (виявлено за останню добу)

Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу);

Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби;

Черкаська область - 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року на Центр надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

Також дивіться: "Мені як батькові сьогодні не до жартів", - "зіркові" українські татусі взяли участь в інформкампанії МОЗ проти поширення коронавірусу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184103
 
 
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в международном отчёте с апдейтом в 8 утра стоит 102, а в украинском на 08.38 уже 113 ))
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У меня вопрос, почему агент Кремля Хорошковский лечиться не в госпитале ФСБ, а в Александровской больнице города Киева? Почему все эти депутаты и их родственники и семьи лечатся в Александровской больнице, а не в брендовых клиниках типа Борис, Обериг или Добрубут где они раньше постоянно обследовались и плевали на государственные мед учреждения? Почему они занимают места обыкновенных граждан ? Наверняка ещё у каждого отдельная палата, в которую можно было бы положить нескольких обыкновенных граждан, а не одну эту тушу
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да...это и есть алгоритм действий зеленой плесени вместо власти.
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Такими темпами завозить никакой карантин не поможет.
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интересно было бы посмотреть статистику, сколько в Украине умерло от пневмонии за последний месяц, и сколько переболело ОРВИ. Тесты на коронавирус - они же только для депутатов
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так тесты для депов и привезли чтобы коммунизм продвигать.. а этих в утиль...
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все, разбрелись повсюду приехавшие из европ и азий.
теперь держись крепче.
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Не изучен, лекарств нет: В Китае умер первый человек от нового хантавируса
25.03.2020

В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса - вируса животного происхождения.
Об этом сообщила в своем Twitter телекомпания China Global Times. Сообщается, что инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте ему резко стало плохо.
Всех 32 пассажиров, которые находились с ним в транспорте, поместили на карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.
После внезапной смерти китайца медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус. Он переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.
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В 43 странах мира COVID19 не зарегистрирован: в Туркменистане коронавирус даже запретили

В 43 странах мира COVID19 не зарегистрирован: в Туркменистане коронавирус даже запретили
По состоянию на 23 марта 2020 года есть ряд стран, в которых не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщают СМИ.

По состоянию на 23 марта текущего года ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в 43 государствах:

Северная Корея

Таджикистан

Остров Святой Елены

Мьянма

Йемен

Мали

Малави

Бурунди

Южный Судан

Сьерра-Леоне

Лаос

Ботсвана

Лесото

Гвинея-Бисау

Коморы

Соломоновы острова

Западная Сахара

Белиз

Вануату

Сан Томе и Принсипи

Самоа

Кирибати

Микронезия

Тонга

Маршалловы острова

Северные Марианские острова

Американское Самоа

Сент-Китс и Невис

Острова Теркс и Кайкос

Британские Виргинские острова

Карибские Нидерланды

Палау

острова Кука

Ангилья

Тувалу

Острова Уоллис и Футуна

Науру

Сен-Бертелеми

Сен-Пьер и Микелон

Фолклендские острова

Ниуэ

Токелау.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367753-v_43_stranah_mira_covid19_ne_zaregistrirovan_v_turkmenistane_koronavirus_dahe_zapretili
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