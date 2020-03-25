 Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила одна з прибулих Олена Довбань.
За її словами, приїжджих централізовано привезли з Києва до Дніпра, де в 21-й інфекційній лікарні у них взяли аналізи. Потім обіцяли відпустити додому на самоізоляцію. Частину з цих людей, які мешкають в інших містах області, відпустили, дніпрян же, не поінформувавши, вирішили відвезти на обсервацію.
"Ніхто не знав, що відбувається. Нас привезли зранку, сказали: вас оглянуть і відпустять додому. Частину людей справді відпустили, а нам сказали сідати до автобуса, мовляв, вас порозвозять додому, а повезли на обсервацію. Хоча ми теж кілька документів підписали про згоду на самоізоляцію. Я сиділа в кінці автобуса, було мало повітря і через кілька годин ми були вже згодні на все. Ми добираємось до Дніпра з вечора 22 березня", – розповіла дівчина.
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ...
........... Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
И чем вы опять не довольны ?
Все же возвращаются домой ..............................................
***
Боюсь представить себе как он выполнит обещание закончить войну !!!
Ходарковский пошел тоже
приготовиться Портнову...
Санжировка - редут.
БО то був пиар не спроможности власти осла зе управлять страной.
но виноваты бабушки с камнями
В стойло отправит ИА-ИА-ИА--....