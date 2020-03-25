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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1306) Балтія (108) обсервація (13)

 Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі

Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії в Дніпро у вівторок, 24 березня, відправили на обсервацію. Протягом кількох годин люди відмовлялися виходити з автобуса і селитися в одному із закладів на території Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила одна з прибулих Олена Довбань.

За її словами, приїжджих централізовано привезли з Києва до Дніпра, де в 21-й інфекційній лікарні у них взяли аналізи. Потім обіцяли відпустити додому на самоізоляцію. Частину з цих людей, які мешкають в інших містах області, відпустили, дніпрян же, не поінформувавши, вирішили відвезти на обсервацію.

"Ніхто не знав, що відбувається. Нас привезли зранку, сказали: вас оглянуть і відпустять додому. Частину людей справді відпустили, а нам сказали сідати до автобуса, мовляв, вас порозвозять додому, а повезли на обсервацію. Хоча ми теж кілька документів підписали про згоду на самоізоляцію. Я сиділа в кінці автобуса, було мало повітря і через кілька годин ми були вже згодні на все. Ми добираємось до Дніпра з вечора 22 березня", – розповіла дівчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подружжя з Дніпра, у якого виявили коронавірус, їхало поїздом Київ-Запоріжжя: поліція шукає всіх, хто контактував із ним. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184098
 
 
 Топ коментарі
 
..... Господин Президент Украины !
Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре - Цензор.НЕТ 4583Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре - Цензор.НЕТ 4036
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ...

........... Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
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Все правильно, нефиг шастать. Сидите теперь на жестком карантине. А то дома они буду лазить по улицам и заражать здоровых!!!
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Все правильно, нефиг шастать. Сидите теперь на жестком карантине. А то дома они буду лазить по улицам и заражать здоровых!!!
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они не нарушили ни одного закона. "праведность" Вашего гнева неуместна.
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я тоже не нарушал, так какого хрена я должен дома сидеть?
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о! это уже серьёзный разговор. начинать нужно с законов. потому что сам по себе баланс интересов не выстроится. Кто виноват, что Вы сидите?
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ну так же зеленских сказал же сидеть, вот я и сижу. хотя я не верю что корона вирус это на столько уж прям серйозная штука шоб уж прямо так все очковали. Вот если хорошковский кони двинет в ближайшее время, тогда - да, стоит переживать. а так...
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вот и я о том: не стоит смещать фокус с зелёного идиота на гастеров. я так понял, они (зелёные власти) ещё и не начинали чесаться. а сейчас запустили ИБД (имитацию бурной деятельности) для маскировки.
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Просто как по мне, если введут ЧП, то страшнее коронавируса могут бы ть только коршуны Авакова. Выйдешь в магазин без маски (которой нет в продаже) - получишь дубиной по спине и поедешь в кутузку на опсервацию, еще и 34 тысчи гривен заплати штрафа
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между прочим, это называется "под пыткой".... филатыч колобродит?
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..... Господин Президент Украины !
Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре - Цензор.НЕТ 4583Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре - Цензор.НЕТ 4036
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ...

........... Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
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Да, пусть уходит. Радуцкие, если что, поддержат страну в трудные минуты.
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Не в то, чуваки балишко краденное вкладывали, ох не в то. Раньше у каждого внезапно разбогатевшего, должна была быть какая то пафосно-статусная вещь. Сейчас это будет комната с кроватью и аппаратом ИВЛ с полным фаршем. Особым шиком будет считаться штат врачей на содержании.
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Бубочка обещал вернуть украинцев домой ?
И чем вы опять не довольны ?
Все же возвращаются домой ..............................................
***
Боюсь представить себе как он выполнит обещание закончить войну !!! Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі - Цензор.НЕТ 383
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Еще один депутат пошел в гости Шахову.....
Ходарковский пошел тоже
приготовиться Портнову...
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Щось вже всі забули про Н-Санжари... тоді обсервацію підтримувало більше народу...
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Пошла показуха, после того, как завезли десятки тысяч, без всякой обсервации.
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Вы что охренели, как это уйди. Что же 95 квартал два года за зря два года обливал всех грязью. А транш от МВФ для кого просят. Да и Игорь Валериевич не поймет.
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Дивна логіка узеленських. Перший раз, коли з Китаю забрали здорових людей, їх посадили в обсервацію на 14 днів, а зараз коли починають зїжджатися до України хворі з усього світу, їх просто відпускають, а ізолювали 48 млн. громадян.

Санжировка - редут.
БО то був пиар не спроможности власти осла зе управлять страной.
но виноваты бабушки с камнями
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До Львова прибув потяг з українцями з Перемишля. Пасажирським потягом прибуло 623 українці. 170 з них вийдуть на станції Львів, інші прямують до Києва. Усі пасажири отримають пам'ятку про коронавірус та правила самоізоляцію.
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Ладно Шмыгаль мягко отшил главного осла государства с его хотелками…

В стойло отправит ИА-ИА-ИА--.... Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8200
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