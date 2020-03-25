 Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус

"Нам потрібно повернутися до роботи", - сказав Трамп, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News у вівторок. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через грип вмирають тисячі людей. І при цьому ми ніколи не "відключали" через це країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. І ми при цьому не просимо автовиробників припинити робити машини", - зазначив він.
Трамп підкреслив, що люди вмирають від грипу, але ще більше людей можна втратити, якщо "країна опиниться у великій рецесії або депресії".
За словами Трампа, США "не були створені, щоб залишатися без роботи".
"Люди не хочуть бути замкненими в будинку або в квартирі", - сказав він.
"Ви знаєте, можна зруйнувати країну таким чином, припиняючи роботу в ній. У нас були найкращі економічні показники в історії країни три тижні тому, а потім несподівано все довелося зупинити", - додав президент.
Станом на ранок 25 березня в США зафіксовано 54 916 інфікованих коронавірусів, 784 з них померли.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка.
Трое в лодке (не считая собаки) - Джером К. Джером.
раздули тут понимаешь.. лучше что потом миллионы будут умирать от голода, преступности и развала экономики
Да и если растянуть как можно дольше, есть шанс дождаться вакцину
В данной ситуации нет универсального алгоритма того, что надо делать. В каждой стране все делается по своему. Но готовы ли они взять на себя ответственность? Или будут рассказывать о том, что они хотели как лучше?
статистика не заменит , каждый для нас бесценный. Только изоляция и
следование указаниям ВОЗ.
Гаррісон обійняв посаду в 1841 року, у віці 68 років і був найстаршою людиною, обраною президентом, до обрання Роналда Рейгана в 1980 році. У день присяги 4 березня погода була холодна і вітряна, але президент мав показати, що він такий же непохитний герой, як і тридцять років тому при Типпекано; він проголосив двогодинну інавгураційну промову, найдовшу у американській історії, стоячи під вітром без капелюха й пальта. Раніше вважали, що він застудився під час промови. Але він захворів 26 березня, через три тижні після промови. Застуда перейшла у запалення легень і плеврит. Для лікування його лікарі вживали опіум, касторову олію, зміїну отруту та прикладали навіть справжніх змій, але це лікування лише погіршило стан президента, який впав у маячний стан і помер о 12 годині 30 хвилин 4 квітня 1841 року від правобічного запалення легень, ускладненого жовтяницею і зараженням крові. Останні його слова у маренні були: «Сер, хочу, щоб Ви зрозуміли істинні принципи правління. Я дуже хочу, щоб вони здійснювалися, і не прошу нічого іншого».
Гаррісон пробув главою американської держави менше інших президентів: 32 дні, 12 години та 30 хвилин. Він став першим президентом, що помер на посаді.
Згідно з моделюванням дослідників Оксфордського університету, у Британії новим коронавірусом вже заразилось набагато більше людей, ніж раніше прогнозували вчені, можливо, навіть половина населення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
Якщо розрахунки вчених правильні, менше ніж одна людина з тисячі, інфікованих COVID-19, хворіє так сильно, щоб потребувати стаціонарного лікування. У переважної більшості з'являються дуже легкі симптоми або їх немає взагалі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/25/7107937/
Япония не останавливалась - там работают и паркмахерские и боулинги.
Популистическое-левацкое правительство большинства стран ЕС просто нуждается в экономических последствиях от этого вируса.. к сожалению зелебоба такой же популист и он будет выдавливать все возможное, что бы спихнуть кризис на вирус
это здоровье. Здоровые люди - счастливые люди. Здоровая страна - счастливая страна.
Работа -это всего лишь средство жизнеобеспечения ,а не сама жизнь.
В нынешней ситуации здоровье требует не работы ,а изоляции на определённый период,
в течении этого времени власть обязана позаботится о народе,который её избрал.
Слова Трампа не от Бога.
Смотрите, не опоздайте.
И шапочку из фольги не забудьте на голову одеть, именно она, а не маска - главное средство профилактики коронавируса.
Это пандемия, я так Щитаю.
Часть олигархов сразу поняла что вирус это во многом фэйк и решила использовать его для передела собственности как внутри стран, так и на мировых рынках (войны ТНК - например нефть).
Но когда экономика из-за карантинов начала падать по "эффекту домино", олигархи очнулись, посчитали ожидаемые убытки и ужаснулись!!
Пелена информационного морока спала с глаз. И карантины начали отменять...
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Но поскольку в Украине правящая элита сильно тупая и разрозненна, то решение об отмене карантина будет у нас принято с большим запозданием. Т.е. когда экономике страны УЖЕ будет нанесен непоправимый ущерб.
Тому, Трамп трохи погрався в спасителя нації перед виборами і в його оточенні вирішили що економіку, потім , піднімати буде важче ніж поховати додатково десяток тисяч туберкульозників, спідоносів, сердечників чи діабетиків.