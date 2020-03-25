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 Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус

Президент США Дональд Трамп вважає, що громадянам країни потрібно повернутися до роботи, попри коронавірус.

"Нам потрібно повернутися до роботи", - сказав Трамп, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News у вівторок. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через грип вмирають тисячі людей. І при цьому ми ніколи не "відключали" через це країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. І ми при цьому не просимо автовиробників припинити робити машини", - зазначив він.

Трамп підкреслив, що люди вмирають від грипу, але ще більше людей можна втратити, якщо "країна опиниться у великій рецесії або депресії".

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За словами Трампа, США "не були створені, щоб залишатися без роботи".

"Люди не хочуть бути замкненими в будинку або в квартирі", - сказав він.

"Ви знаєте, можна зруйнувати країну таким чином, припиняючи роботу в ній. У нас були найкращі економічні показники в історії країни три тижні тому, а потім несподівано все довелося зупинити", - додав президент.

Станом на ранок 25 березня в США зафіксовано 54 916 інфікованих коронавірусів, 784 з них померли.

Також читайте: "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184096
 
   
 Топ коментарі
 
мудрый президент!

раздули тут понимаешь.. лучше что потом миллионы будут умирать от голода, преступности и развала экономики
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Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка.
Трое в лодке (не считая собаки) - Джером К. Джером.
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Значит угроза не такая большая как её рисуют СМИ
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А-А-А! Це - змова президентів! Посягнути на святе!
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Ой не знаю, что тут руководит Трампом - разум или боязнь экономического спада перед выборами, чем воспользуются крикуны-демократы.
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Значит угроза не такая большая как её рисуют СМИ
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Обьявление в Борделе: "Снимите презерватив, наденьте респиратор"
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а СМИ почти не врут по сути. нужно просто не обращать внимания на их сопли, вопли и завывания Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус - Цензор.НЕТ 4986
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Когда в Америке начнут люди умирать по 2000 в день, тогда Трамп быстро поменяется.
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Когда ты доживешь до 150 лет, твое мнение начнут ценить...
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Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка.
Трое в лодке (не считая собаки) - Джером К. Джером.
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Это называется "синдром третьего курса мединститута"... Из-за гриппа умирают тысячи людей, но мы не "отключаем" страну: американцам нужно идти на работу, - Трамп о коронавирусе - Цензор.НЕТ 1901
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Ну так пускай пройдется по больничке без маски, там где зараженные лежат, покажет пример! Сидя в Белом Доме предприняв все меры безопасности хорошо п*здеть )
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Тебя кто то в больницу тянет? К чему етот высер? Нахера метро с електричками останавливать и парализовывать всю страну? Едь обратно мой горшки в италии, здесь и так еле дышала економика
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Вам, о калач сдобный, тоже из-под плинтуса вещать довольно комфортно. не? не боитесь, что Вас оттуда вытащат и слопают, если никто работать не буИт?
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мудрый президент!

раздули тут понимаешь.. лучше что потом миллионы будут умирать от голода, преступности и развала экономики
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у нас тоже был президент хозяйственник) ну и где он теперь? правельно - бижал на ростов!!!!
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правильно он говорит,тем более у них есть средства защиты,надевают маски и вперед! и штрафы за отсутствие масок. можно и у нас так сделать. это лучше миллиардов потерь в эконмоике.
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всё потому что у нас 73% избрали президента, у которого нет времени мыслить стратегично... а если подумать стратегично, то последствия от этой изоляции будут хуже в разы
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Все проще, дятлы уже успели развалить экономику, а теперь им нужно найти оправдание в виде вируса...
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я тоже думаю что в этом и есть истинная причина карантина
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При этом США выделяет 6 триллионов на борьбу с эпидемией, Трампуша понимает что если при этом еще остановить экономику - в Америку придет песец похлеще чем в 30-ые.
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Вірус є, корону ти підеш в квітні на нього натягувати, кацапе.
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С этим вирусом реально все мутно.Кто умирает,сколько,какого возраста?
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Если как говорят специалисты, при любых мерах, все равно переболеет 80-90% населения Земли, стоит ли усугублять ситуацию экономическим кризисом? В послереволюционной России в период между 1917 и 1921 от сыпного тифа погибло около 3 млн человек. Но никому и в голову не пришло закрывать предприятия на карантин и останавливать транспорт.
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Так никто и не говорит, что это на 100% убережёт. Суть жесткого карантина в том, чтобы растянуть это по времени, и избежать пиковых нагрузок на больницы. Если все заболеют примерно в одно время, то умерших будет больше, так как им физически невозможно оказать медпомощь.
Да и если растянуть как можно дольше, есть шанс дождаться вакцину
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Это понятно. Не понятно другое. Если карантин растянут на 2-3 месяца, за что люди жить будут. Или вы считаете себя умнее президентов США и Бразилии, которые УЖЕ выступили против карантина в своих странах
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Я считаю себя умней их хотя бы в том, что не слушаю хла. А они тупо повторяют то, что кацапские пропагандоны вливают в уши своим крепостным.
В данной ситуации нет универсального алгоритма того, что надо делать. В каждой стране все делается по своему. Но готовы ли они взять на себя ответственность? Или будут рассказывать о том, что они хотели как лучше?
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А кто такой хла? ***** кто такой знаю, а вот кто хла - нет. Теперь о Трампе. А вы уверены, что он не понимает ответственности за свои инициативы. Тем более, что в США, есть еще власти штатов, которые по своему усмотрению могут оставить карантинные мероприятия в действии. Объясняю еще раз. Карантин это только профилактика, к тоже не очень эффективная, а кризис и голод, как его следствие, вещи очень реальные.
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Тоесть вы говорите, что смерть 3 млн это ок? Ну тогда и голод ради економики это ок?
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Где написано, что это "ОК"? У вас бред или галлюцинации? Или подленькая манера приписывать другим свои мысли? А теперь про голодю Голод будет когда зарплат не будет. Вы со своего кармана, оставшихся без работы, кормить будете?
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Чушь ,глупость ! Берегите себя ,своих родных ,близких. Их нам никакая
статистика не заменит , каждый для нас бесценный. Только изоляция и
следование указаниям ВОЗ.
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Сьогодні, 9 годин ранку, АТБ. Це час пенсіонерів у АТБ. На вхідних дверях різні попереджувальні об'яви. Каси вже обладнані від покупців захисним склом. В магазині не більше 10 покупців і на вигляд усі пенсіонери. Ллише один покупець без маски, мабуть безсмертний! З'явилася дрібна картопля і яблука по 11 грн. Акційних товарів дуже мало.
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Маска нужна для развода лохов. Ну ещё реально только хирургам в операционных и больным туберкулёзом.
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Вибрати клоуна та сприяти цьому могли тільки лохи.
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Ну и лохи те, кто выкупил у Украины все маски! Теперь сидим, всей страной над ними ржём...
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Цей один не став гроші на хєрню витрачати. Мабуть - порохобот.
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Так. Бабло понад усе! Раби мають заробляти гроші господарям!
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Вот реально Трамп не заболел этим цифровым вирусом массовой шизофрении. ***** уехало умирать от страха на Валдай, наш клоун отдал власть неясно кому, толи Аваков то ли Ляшку(новому). Все власти во всех странах соревнуются между собой в градусе неадекватна. Но главное быдло-население! Оно готово делать самые идиотские и самоубийственные вещи которые его даже не заставляют а просто просят.
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потому что в основном популисты и хотят хайпануть. на людей им наплевать
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Не зайве нагадати.

Гаррісон обійняв посаду в 1841 року, у віці 68 років і був найстаршою людиною, обраною президентом, до обрання Роналда Рейгана в 1980 році. У день присяги 4 березня погода була холодна і вітряна, але президент мав показати, що він такий же непохитний герой, як і тридцять років тому при Типпекано; він проголосив двогодинну інавгураційну промову, найдовшу у американській історії, стоячи під вітром без капелюха й пальта. Раніше вважали, що він застудився під час промови. Але він захворів 26 березня, через три тижні після промови. Застуда перейшла у запалення легень і плеврит. Для лікування його лікарі вживали опіум, касторову олію, зміїну отруту та прикладали навіть справжніх змій, але це лікування лише погіршило стан президента, який впав у маячний стан і помер о 12 годині 30 хвилин 4 квітня 1841 року від правобічного запалення легень, ускладненого жовтяницею і зараженням крові. Останні його слова у маренні були: «Сер, хочу, щоб Ви зрозуміли істинні принципи правління. Я дуже хочу, щоб вони здійснювалися, і не прошу нічого іншого».
Гаррісон пробув главою американської держави менше інших президентів: 32 дні, 12 години та 30 хвилин. Він став першим президентом, що помер на посаді.
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Ты ж взрослый мальчик, должен уже знать, что все умрут. И Трамп умрет.
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Різновиди дебіло-кретинизму!!! Які Вони.... Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус - Цензор.НЕТ 1413
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правильно,тем более у них есть средства защиты,надевают маски и вперед! и штрафы за отсутствие масок. можно и у нас так сделать.
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Нет масок, младореформаторы все продали, а теперь у них паника.
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Трамп - молодца - пиндосам, шоб не расслаблялись: "Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу"©.
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слово "пиндосы" употребляют только кацапо-вата. Палишься.
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Трамп умеет делать деньги. Ученые Оксфорда тоже не видят причин для паники .

Згідно з моделюванням дослідників Оксфордського університету, у Британії новим коронавірусом вже заразилось набагато більше людей, ніж раніше прогнозували вчені, можливо, навіть половина населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Якщо розрахунки вчених правильні, менше ніж одна людина з тисячі, інфікованих COVID-19, хворіє так сильно, щоб потребувати стаціонарного лікування. У переважної більшості з'являються дуже легкі симптоми або їх немає взагалі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/25/7107937/
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изначально эти мультики китайские с упавшими людьми на улицах вызывали странные сомнения.. как-то китай заработал, а вы тут по-сидите.
Япония не останавливалась - там работают и паркмахерские и боулинги.
Популистическое-левацкое правительство большинства стран ЕС просто нуждается в экономических последствиях от этого вируса.. к сожалению зелебоба такой же популист и он будет выдавливать все возможное, что бы спихнуть кризис на вирус
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Самое ценное ,что у нас есть,чего мы желаем себе и своим родным -
это здоровье. Здоровые люди - счастливые люди. Здоровая страна - счастливая страна.
Работа -это всего лишь средство жизнеобеспечения ,а не сама жизнь.
В нынешней ситуации здоровье требует не работы ,а изоляции на определённый период,
в течении этого времени власть обязана позаботится о народе,который её избрал.
Слова Трампа не от Бога.
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Уточните период когда пропадут все вирусы, и мы сможем выйти из укрытий, из заботливых рук правительства, вдохнуть так сказать воздух радости и здоровья!!!
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А Вы уже заварили Вашу дверь изнутри?
Смотрите, не опоздайте.
И шапочку из фольги не забудьте на голову одеть, именно она, а не маска - главное средство профилактики коронавируса.
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Хоть він і придуркуватий, але деколи і в нього розум бере верх. Інтересно, а коли це дійде до нашого, прости господи, ПіЗЕдента. Хоча, для того щоб розум взяв верх, необхідна одна незамінна складова - його наявність.
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Якщо розуму нема, то його і не буде. Цікаве інше питання: коли зрозуміють зевиборці і протипорошенка, що вони обрали катастрофу?
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Я думал, он псих. А он еще даже ничего, нормальный мужик, который не боится смотреть правде в глаза. От осложнений ожирения умирает 3000000 чел в год,вдумайтесь! Давайте закроем все Макдаки и кондитерки, а вместо них везде понаставим беговые дорожки! Блин, от падений тоже помирают?.... что же делать?..
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Вы забыли упомянуть, кколько гибнет в ДТП в Украине каждый год, а сколько становится инвалидами.
Это пандемия, я так Щитаю.
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Олигархи всех стран оказались жертвами планетарной информационной атаки про то что этот вирус якобы страшно опасен.
Часть олигархов сразу поняла что вирус это во многом фэйк и решила использовать его для передела собственности как внутри стран, так и на мировых рынках (войны ТНК - например нефть).
Но когда экономика из-за карантинов начала падать по "эффекту домино", олигархи очнулись, посчитали ожидаемые убытки и ужаснулись!!
Пелена информационного морока спала с глаз. И карантины начали отменять...
***
Но поскольку в Украине правящая элита сильно тупая и разрозненна, то решение об отмене карантина будет у нас принято с большим запозданием. Т.е. когда экономике страны УЖЕ будет нанесен непоправимый ущерб.
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Беріть приклад з Лукашенко.Він заявив,що працюя трактором в полі,ніякий короновірус не страшний.Труслива та брехлива влада дебілів страшніше короновіруса. І лиха від неї більше ніж від чуми.
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с американскими больницами и врачами, я бы тоже особо не переживал ....
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Думаю, где я эту шнягу постоянно слышу, про "от гриппа и от туберкулеза сколько умирает", потом вспомнил - от ватных пидоросов и козломордых. Ну Лохматое Чмо, собственно таковым и является.
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Я думал, ватники это те,кто верит в херню по телевизору, а потом бегают и орут- ре фе рен дум! Ну или- ка ран тин!
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Правильно говорит, организовать меры предосторожности и работать. У нас можно дотерпеть до 3 апреля, посмотреть динамику и работать.
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В США щорічно від сезонного грипу і пневмоній помирає 40 - 60 тис. при населені десь в 350 млн.
Тому, Трамп трохи погрався в спасителя нації перед виборами і в його оточенні вирішили що економіку, потім , піднімати буде важче ніж поховати додатково десяток тисяч туберкульозників, спідоносів, сердечників чи діабетиків.

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А лохматый тему говорит. Американцы уже давно протоколы лечения короны разработали и тянуть волыну с карантином им особо не нужно.
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Идиот от гриппа вакцины есть и он не распространяется с такой скоростью и не заражет в инкубационом периоде, а вы уже Италию догоняется по кол-во инфицированых
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