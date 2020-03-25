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 44 людини з підозрою на коронавірус перебувають у Львівській інфекційній лікарні, - ОДА

Загалом на Львівщині з підозрою на коронавірус перебувають 96 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За вечір 24 ​​і ніч 25 березня в області з підозрою на коронавірус звернулися ще 7 осіб ... Пацієнти з міста Львова, Золочева та Хмельницької області. Загалом на лікуванні в обласній клінічній лікарні перебувають 44 людини, ще 46 людей - на самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. В 1 пацієнтки наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час з підозрою на COVID-19 звернулися 127 осіб.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 2 результати тестів - негативні на коронавірус. За весь час загалом у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус перебувають 96 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184092
 
 
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Советы от Миши из Китая - как уберечь себя от короновируса - делится своим опытом и советами врачей:
https://www.youtube.com/watch?v=U3pYIg6LRso
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Люди не имели права заработать себе на жизнь?
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Simeon Kukushkin 189be33b - ну он наверное масками с держ.резерва барыжит... 44 людини з підозрою на коронавірус перебувають у Львівській інфекційній лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 4338

а кто зарабатывает честно своим нелегким трудом, для него дебилы...
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Почему же не имеют, имеют. Но нужно быть полным идиотом чтобы возвращаться к своим родным зная что в Европе разгар вируса и ты возможно инфицирован. Если зарабатывали там, значит там и оставайтесь.
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лежат в одном здании и в совместных помещениях. там все заболеют если болеет хоть один
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Возмущайтесь - не возмущайтесь, а это факт- заробчане и туристы завезли вирус, а суки их впустили, без карантина. А тут вопросы: Кто ликвидировал СЭС, кто ликвидировал МЧС, как отдельное министерство?
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