 Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба

Як повідомили в пресслужбі МЗС України, про це йшлося в телефонній розмові Кулеби і Йеппе Кофода у вівторок ввечері. передає Цензор.НЕТ.
Кулеба привернув увагу данського колеги до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань.
"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму", - наголосив глава МЗС.
У свою чергу Йеппе Кофод запевнив Кулебу, що розділяє саме такий підхід.
Кулеба також обговорив з колегою допомогу українцям, які зараз через обмеження подорожей залишаються в Данії.
"Буду якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.
Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте официальных документов РФ.
В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367734-zemlej_v_okkupirovannom_krymu_smogut_vladetj_toljko_grahdane_rf_-_putin_podpisal_ukaz
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