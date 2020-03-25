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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції РФ пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, і попросив донести це застереження до інших колег у країнах ЄС.

Як повідомили в пресслужбі МЗС України, про це йшлося в телефонній розмові Кулеби і Йеппе Кофода у вівторок ввечері. передає Цензор.НЕТ.

Кулеба привернув увагу данського колеги до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань.

"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму", - наголосив глава МЗС.

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У свою чергу Йеппе Кофод запевнив Кулебу, що розділяє саме такий підхід.

Кулеба також обговорив з колегою допомогу українцям, які зараз через обмеження подорожей залишаються в Данії.

"Буду якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184090
 
   
 Топ коментарі
 
сгоняй к мавзолею трупу ленину-подделке цветы положи.
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Ага... И мельдоний им Господь в рот пихал... Самое интересное, что, зная состояние медицины в России и, самое главное, "похеризм" как самих "рассеян" к своей жизни, так и власти - к ним, представляю, как это "божье наказание" пройдётся "асфальтным катком" по самой России...
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...Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.
Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте официальных документов РФ.
В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367734-zemlej_v_okkupirovannom_krymu_smogut_vladetj_toljko_grahdane_rf_-_putin_podpisal_ukaz
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