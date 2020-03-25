 "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликає бразильців повернутися до роботи і припинити паніку через пандемію коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Болсонару закликав до продовження "нормального життя" і збереження робочих місць.
У зверненні до нації президент Бразилії закликав мерів і губернаторів штатів скасувати карантинні заходи, які призвели до того, що Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу майже зупинилися.
"Ми маємо повернутися до нормального життя. Кілька штатів і мерії мають відмовитися від політики "випаленої землі" - сказав він.
Він сказав, що жахлива ситуація в Італії не повториться в Бразилії через більш молоде населення країни Латинської Америки і більш теплий клімат. Також президент Бразилії вважає, що більшості людей нічого бояться, оскільки вони перехворіють у легкій формі.
Згідно з даними уряду, кількість смертей від коронавірусу в Бразилії у вівторок зросла із 34 до 46, а кількість випадків захворювання - до 2201 із 1891.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
Якщо розрахунки вчених правильні, менше ніж одна людина з тисячі, інфікованих COVID-19, хворіє так сильно, щоб потребувати стаціонарного лікування. У переважної більшості з'являються дуже легкі симптоми або їх немає взагалі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/25/7107937/
зараз там карантин-більше двох не збиратись,хоч і відкрили метро..
З НАСЛІДКАМИ.
До речі.
ЯКШО УКРАЇНА ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА 750 000 померлих при смертності 3,4(у дєло -дєло цифри більші) -то ВСЕ У РУКАХ НАШОГО МОЗУ І РІШЕННЯ ЗЕ ПРО КАРАНТИН.
ДУМАЙТЕ !
А как это оно выросло в отрицательную сторону?
И вообще, умная власть должна внедрять план по отказу от китайских товаров , а объединившись с другими , можно получить рынок поболее китайского .
krutoe_pike
У многих украинцев много кредитов, съемные квартиры и т.д. Карантин долго в Украине не продлиться это факт, невзирая на статистику заболеваемости.
Україна - аграрна країна - їжа - то останнє, що в нас закінчиться. А от ліків і нормального медичного обслуговування в нас вже нема. Я краще на хлібі і воді посиджу, аніж до нашої лікарні в такий час потраплю.
І ви наївний, якщо думаєте, що якщо ви молодий - легкою формою обійдеться. Це лотерея. Ви, звісно, можете ризикнути. Але питання - в вас що, немає батьків. Ви спокійно почуваєтесь, якщо знаєте, що послужили причиною смертей, яких можна було уникнути?
але без апарата ШВЛ дехто однозначно ні...
чувак, ты специалист в этом вопросе?
если нет - то зачем брэшэш? есди сам пэрэляканый, то сиди и дрожи под телевизором тихонько ...
Голосніше всіх про зняття карантину голосять як раз ті, у кого та подушка є. Ті, у кого грошей нема знають, що таке потрапити в нашу лікарню без грошей.
І в чому потрібно бути спеціалістом, щоб знати, що в Китаї близко півтори тисячі людей віком від 10 до 39 років померло? Так, відсоток дуже маленький. Але хтось в нього все одно попаде. Якщо є велике бажання - вперед, вставайте в чергу.
Для семьи которая арендует в Киеве квартиру, потому что в Киеве работает, так как в их селе просто ничего нет, остаться с детьми на улице равносильно голодной смерти. И таких примеров масса.
Отрицать, что в Украине бедное население это обманывать себя. Безусловно сидеть на карантине в своем загородном доме и умничать про карантин это очень круто смотрится, но возможность такая есть у немногих.
Еще раз, я не говорю что карантин это плохо, я говорю что в Украине он долго не продержится и если тупоголовая власть этого не понимает - будет хаос, на фоне которого короновирус покажется просто ерундой и тогда этот хаос зецепит и тех кто сидит в своих загородных домах и умничает.
А короновирусом рано или поздно переболеют большинство, это реальность, вакцина по прогнозом ВОЗ может быть через год.
Есть такой уровень *лядства, после которого судьба режима решена; вопрос лишь когда это состоится.
зробіть штраф -тисяч 10 за недотримання "соціальної дистанції" -і відкривайте..
не допоможе -зробіть метро по спецперепустках(можна навіть ідентифікація через банк ID)
у вагонах метро -по 10 осіб..
штраф 5 000 за відсутність маски..
температурний контроль на вході...
Ребята, вами правит сборище неизлечимых кретинов.
Скалецька..Сивохо..Гончарук вже пішли на..уй..
"ВірусоОптиміст" Шахов теж у карантині...
а ще у страху купа "завсігдатаїв Куршавелю".. з нашої "иліти"..
можливо правильний підхід...
АЛЕ...
Newsru.co.il передає:
Відповідно до наказу командувача ВМФ ЦАХАЛа адмірала Елі Шарвіта протягом останнього тижня підводні човни і ракетні корвети були відправлені в море на тривалі терміни з метою карантину.
Всі екіпажі перед відправкою пройшли перевірку на наявність хворих і були визнані готовими до багатоденних завдань.Екіпажі кораблів, які ще не вийшли в море, знаходяться в повній ізоляції від особового складу баз ВМФ.
Кораблям,що знаходяться в морі заборонено повертатися в порт в разі поломок і наказано здійснювати ремонт власними силами.
Поповнення припасів буде тільки після закінчення плавання.
Наземні служби і командний ланцюжок флоту в повному складі поділені на дві групи, що діють окремо один від одного.
У разі виходу з ладу командувача ВМФ, його обов'язки виконуватиме начальник штабу ВМФ Давид Саар-Саламі.На поточний момент відомо тільки про одну військовослужбовця флоту, координатора по кадрам, що заразилася коронавірусом.
сайт ізраїльський.
Рептилоиды шутить не любят.
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d1%80.html
Слухайте, все от питаю: хто знає, куди подівся СНІД ? Не бачили? Може десь в криниці втопився чи в ліс пішов і повісився? По-моєму, пора починати пошукові роботи!
А вот то что вы сказали "дали по шапке" - это маловато будет. Попробуйте стырить Сникерс из супермаркета - пойдёте по уголовке. А тут целые страны бросили свои экономики в чёрную дыру, с ущербом в десятки и сотни миллиардов долларов.
якщо дотримуватись "соціальної дистанції"...
Досвід Китаю.
Зеленое стадо не понимает, что делает. Они только могут мародерствовать на масках и антисептиках.
По-моєму,Балсонару
теж в категорії ризику...
Жаї́р Мессіа́с Болсона́ру (порт. Jair Messias Bolsonaro; 21 березня 1955)
60+
А вот Трамп - да. Но, он не подчиняется рептилоидам. За ним стоИт промышленный капитал, а не финансовые шулеры.
Они профессионалы; их обмануть невозможно.
как електронний микроскоп...
Интересующиеся могут найти интервью здесь.
То какой смысл " ложить экономику " , когда распространение вируса всё равно не остановить ? .
3,4 відсотки смертності(можливо і 1)
Але..
буть країни,де помре 15 відсотків населення,а буде ,де 3.
Зрозуміло,куди попадає Україна ПРИ ВІДСУТНОСТІ КАРАНТИНУ ?
"Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь.
Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины.
Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких.
Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести.
"Лёгким" даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры.
Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним "тяжёлым", умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток "средних" перейдёт в разряд "тяжёлых".
Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на "лёгких", у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им.
В случае с коронавирусом, в разряд "тяжёлых" будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение."
просто нужно как то затормозить распространение вируса.для того и карантин.