 Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА в Telegram.
В ОДА зазначили, що це вже шостий випадок зараження коронавірусом на Тернопільщині: "1 випадок у мешканця міста Заліщики, 4 випадки у мешканців Монастирського району".
Нагадаємо, за даними ДСНС, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.
Якщо в організм людини попадає мана кількість вірусу, то організм починає його переборювати і ця доза є ніби малою дозою щепленням від подальшої хвороби, і організм створює імунітет до хвороби. Людина є носієм, отримала "щеплення" від хвороби але не захворіла.
Коли ви отримуєте більшу кількість вірусів, коли на вас пчихнули чи розмовляєте впритул з інфікованим, то організм не справляється з такою кількістю вірусів, "щеплення" не відбувається, ваш організм послаблений через якусь хворобу, куріння, спиртне або вам понад 60-70 років, ви починаєте хворіти по повній програмі.
ТОМУ ДУЖЕ ВАЖЛИВО МІНІМАЛЬНИЙ КОНТАКТ З НОСІЯМИ, КАРАНТИН ВІД НОСІЇВ ВІРУСУ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ЯКЩО Є БАЖАННЯ ВИЖИТИ.
ПАНОВЕ, НОСІТЬ МАСКИ, НАМ ЩЕ НА ВИБОРИ ВОСЕНИ ПОТРІБНО ПРИЙТИ, ЩОБ ХАРАНТА ПЕРЕОБРАТИ.