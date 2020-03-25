 Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА в Telegram.

В ОДА зазначили, що це вже шостий випадок зараження коронавірусом на Тернопільщині: "1 випадок у мешканця міста Заліщики, 4 випадки у мешканців Монастирського району".

Нагадаємо, за даними ДСНС, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис.