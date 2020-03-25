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 Частину відділень медзакладів ЗСУ перепрофільовано в інфекційні, - Міноборони

Усі медичні заклади Збройних сил України працюють у режимі надання тільки невідкладної допомоги, а левова частка їхніх терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на інформацію заступника командувача Медичних сил ЗСУ Андрія Галушка, передає Цензор.НЕТ.

"Нині всі медичні установи Збройних Сил працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, всі планові оперативні втручання тимчасово призупинені. Завантаження госпітальної ланки становить менше 50 відсотків. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні. А в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори", - йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі також нагадали, що медичним закладом для обсервації військових передбачений Центральний військовий санаторій "Приморський".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184083
 
 
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А если станет выбор: лечить нашего воина или хорошковского, то кому отдадут приоритет? Часть отделений медучреждений ВСУ перепрофилирована в инфекционные, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4309
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Не можеш не висратися? Частину відділень медзакладів ЗСУ перепрофільовано в інфекційні, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8552Ти не в курсі ДЕ Хорошковського лікують?
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А Феофания? Конечно, не "Больница будущего" Ющенко и его Катруси, но всё таки больница.
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