 Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу. Підтримала її ініціативи та подала власні пропозиції. В тому числі і щодо джерел наповнення резервного фонду для подолання наслідків пандемії. Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року.

Погодитися на створення так званої консультативної ради – означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії. Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора – визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій.

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Хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення такої "ради", відповідальність за це ляже на Зеленського. Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення "консультативної ради".

Влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, а не зраджувати Україну, байдуже як, свідомо, чи просто через нездатність усвідомити очевидне.

Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його". - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.