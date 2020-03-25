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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4905) Порошенко (11617) мінські угоди (1775)

 Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко публічно звернувся до президента Зеленського з вимогою відмовитися від створення так званої "консультативної ради" з ватажками терористів.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу. Підтримала її ініціативи та подала власні пропозиції. В тому числі і щодо джерел наповнення резервного фонду для подолання наслідків пандемії. Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року.

Погодитися на створення так званої консультативної ради – означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії. Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора – визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція Зеленському про відкликання підписів представників України під "мінськими протоколами" від 11 березня набрала необхідні для розгляду голоси

Хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення такої "ради", відповідальність за це ляже на Зеленського. Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення "консультативної ради".

Влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, а не зраджувати Україну, байдуже як, свідомо, чи просто через нездатність усвідомити очевидне.

Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його". - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184077
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко здесь прав на все 100% -- ермак гебнявый должен быть в сизо Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов - Цензор.НЕТ 3695
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Добрий ранок, Пане Президенте!!! Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов - Цензор.НЕТ 7814
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Юрий Бутусов
14 хв ·

Карантин для "Минского вируса". Сегодня пройдет очередной раунд Трехсторонней контактной группы по Минским переговорам, и будет рассматриваться вопрос об утверждении протокола о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО. Надеюсь, Украина откажется от подписания проекта протокола. Это шаг к капитуляции, а не к миру. Любые дальнейшие шаги по сближению с РФ без принятия пошагового плана урегулирования, включающего передачу Украине контроля над границей, взорвут общество. Надеюсь, те, кто продвигает в ОП идею протокола, все взвесят и остановятся, иначе последствия будут тяжелыми.
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И это всё на фоне Отечественной(не украинцы это называют боязно и "дипломатично" гибридной войной) войны Украины с оккупантом Россией..
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Лучше б потребовал свежего забористого нафталина в шкаф для хранения Порохатой кодлы «отставной козы барабанщиков»©️, в котором Сьівочолому Гетьману сидеть до скончания века.
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Порошенко обратился к Зеленскому с требованием

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Я другой такой страны не знаю, где кондитер требует от президента.
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Если не ошибаюсь есть же какое-то Министерство по делам окупированных территорий или интеграции Донбасса ( что-то в этом роде). Вот пусть оно и занимается разными платформами, советами и т.п. и ведут различные диалоги. Нечего лезть в те Минские соглашения разным штаймайерам. козакам и ермакам.
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ПРИЙДЕТЬСЯ ПОВТОРИТИ ЯК В КІНЦІ 2013 РОКУ ПОЧАТОК 2014 РОКУ. АЛЕ ВЖЕ ВОРОГІВ І ЗРАДНИКІВ НЕ ШАДИТИ А ЗНЕШКОДЖУВАТИ.
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