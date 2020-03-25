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 Офіційний курс долара впав на 34 копійки

НБУ на 25 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн за долар, що на 34 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Нацбанку.

Так, офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 грн за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 грн за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,1057 грн за євро проти 30,2463 грн за євро напередодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для підтримки курсу гривні Нацбанк 23 березня продав $50 млн

Офіційний курс долара впав на 34 копійки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184076
 
   
 Топ коментарі
 
не упал, а установили для отчётности перед МВФ
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А де всі зебільні коментатори? Чому не волають про турборежимну перемогу вєлічайшего слугі мудрєйшего наріда над гривнею?
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Порошенко был директором, теперь он в политике,
зеленский был комиком, теперь у Авакова пристёгнутый к батарее
в подвале сидит, сдаёт тесты каждые пол часа,
обдумывает чиво в глазе у Путина из Омана увидел,
ждёт когда Сцывоко похмелиться принесёт
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не упал, а установили для отчётности перед МВФ
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в обменниках $ подешевел рублей на 25
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Да неужели? MSN бы об этом трубил на всю ивановскую, но пока тишь да гладь.
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рубль это гривна (слиток серебра) нарубленная сокирою
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гривня-це був ЗЛИВОК СРІБЛА. А рупь - відрубок від гривні
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а може різали?...різати - cut - кац - кацап - обрізаний...ні...етимологія це не моє...
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Думаю так...дєньгі - таньга, рубль (рупь) - рупія. Капєйка - копа.
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ти Ж банальний ІДІЙОТ!!Україна не сересер Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 7372
на курс валюти можно лише ВПЛИВАТИ НацБанк, КУПУЮЧІ чі ПРОДАЮЧИ валюту на біржі.
Намалювати("усцанавіть"=як ти дурканув)курс в ДЕМОКРАТИЧІЙ ДЕРЖАВІ неможливо Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 7832
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он думаить чито гривна это у лошади в райони хвоста
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главный вопрос, сколько Радуцкий отстегнул Зеленскому ?
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Ага. Пойдите и купите его за эти деньги.
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Пойдут и купят, ибо не известно, что будет через неделю...
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Чего и следовало ожидать. Спекулянты доигрались, а не надо с государством в азартные игры играть.
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щось у тебе з макитрою... Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 3425
Спекуляція це не образа а ОДНА з ДВОХ форм торгівлі(друга-комісійна торгівля) Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 1127
"гасудаства"в Україні до продавців валюти і до курсу валют НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ-цим займається НацБанк та Уряд...
СПОДІВАЮСЬ що ти чим більше узнаєш тим більше усвідомлюєш що ти ПОВНИЙ ДЕБІЛ та ще й хуцпато пхаєшся до людей
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Все. У народа бабки для покупки зеленого закончились. Все деньги на продукты и медикаменты
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думаю милицыя могла бы пенсам возить жрачку по
фиксированым ценам, так бы аваковские бандиты пока-
зали бы, что они нужны хоть кому то
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А де всі зебільні коментатори? Чому не волають про турборежимну перемогу вєлічайшего слугі мудрєйшего наріда над гривнею?
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зеленский очень нехороший человек, похоже
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Все будет только дорожать#все пропало#коронавирус#капитуляция#зрада#зе#Порошенко бог
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Порошенко был директором, теперь он в политике,
зеленский был комиком, теперь у Авакова пристёгнутый к батарее
в подвале сидит, сдаёт тесты каждые пол часа,
обдумывает чиво в глазе у Путина из Омана увидел,
ждёт когда Сцывоко похмелиться принесёт
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АТБ, сильпо кишеня, экомаркет, билла, бегом переделывать ценники в магазинах на понижение или нет?это если не мародерство то как называется? в условиях когда часть людей оставили без денег отправили за свой счет домой а некоторых вообще уволили так как нечем платить
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если вы заметили, у нас дааааавно цены выше , чем в Польше
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выше это правда а зарплаты в Украине не польские то
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да, завод никак не развалится, уехал бы
на заработки
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крылатые "качели" летят летят ...ле-тят ...
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НБУ на 25 березня 2020 року встановив офіційний курсДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3184076

Чого не добавили скільки валюти викинули з рзерву для такога паніженія!
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