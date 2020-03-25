 Офіційний курс долара впав на 34 копійки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Нацбанку.
Так, офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 грн за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 грн за 1 долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,1057 грн за євро проти 30,2463 грн за євро напередодні.
на курс валюти можно лише ВПЛИВАТИ НацБанк, КУПУЮЧІ чі ПРОДАЮЧИ валюту на біржі.
Намалювати("усцанавіть"=як ти дурканув)курс в ДЕМОКРАТИЧІЙ ДЕРЖАВІ неможливо
Спекуляція це не образа а ОДНА з ДВОХ форм торгівлі(друга-комісійна торгівля)
"гасудаства"в Україні до продавців валюти і до курсу валют НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ-цим займається НацБанк та Уряд...
СПОДІВАЮСЬ що ти чим більше узнаєш тим більше усвідомлюєш що ти ПОВНИЙ ДЕБІЛ та ще й хуцпато пхаєшся до людей
фиксированым ценам, так бы аваковские бандиты пока-
зали бы, что они нужны хоть кому то
зеленский был комиком, теперь у Авакова пристёгнутый к батарее
в подвале сидит, сдаёт тесты каждые пол часа,
обдумывает чиво в глазе у Путина из Омана увидел,
ждёт когда Сцывоко похмелиться принесёт
на заработки
Чого не добавили скільки валюти викинули з рзерву для такога паніженія!