 Офіційний курс долара впав на 34 копійки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Нацбанку.

Так, офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 грн за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 грн за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,1057 грн за євро проти 30,2463 грн за євро напередодні.

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