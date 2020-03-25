 Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", держсекретар Майк Помпео у вівторок розкритикував те, як Китай справляється зі спалахом коронавірусу, заявивши, що правляча в КНР Комуністична партія, як і раніше, приховує від світу інформацію, необхідну для запобігання новим випадкам зараження.

В інтерв'ю радіопрограмі Washington Watch, Помпео вкоте заявив, що повільність Пекіна в обміні інформацією про вірус створила ризики для людей у ​​всьому світі, і сказав, що це "справді поставило під загрозу тисячі життів".

"Я стурбований тим, що це приховування, ця дезінформація, якою займається Комуністична партія Китаю, все ще позбавляє світ необхідної інформації, щоб ми могли запобігти повторенню нових випадків", - додав Помпео.

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Як повідомлялося раніше, станом на 6:45 за часом середи, у світі налічується 422 тис. 989 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягла 18 тис. 916 осіб, одужали майже 108 578.