 На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.

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