 На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.
Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я - ВООЗ
Вернулись в Украину граждане Украины. Большинство из них были на работе в других странах не потому, что они этого так хотели, а потому что у нас нет должных условий для работы. Но даже если кто-то возвращался из туристистических поездок, это не важно. Вернулись граждане Украины.
У меня больше вопросов к властям. Почему власти не обеспечили карантин прибывающим людям, которые приезжали буквально в эти дни. Почему им не провели экспресс тесты и при необходимости лечение.
Ответ напрашивается сам собой. Власти нам врали, что все есть и всем обеспечены и продолжает это делать.
Власти положили большой болт на граждан Украины. Яркий пример, Киевская больница №8, персонал которой по сей день не обеспечен средствами защиты.
Вот собственно и все. И неважно где вы заболели, за границей или в Украине, вас нас будут лечить враньем.
Недавно показали Янека
Теперь ЗЕ - не профессионал и клоун
БЛИН И КТО ИХ ВСЕХ ВЫБИРАЕТ? И кто после этого хочет жить как богатые немцы?
Не верю!
Круто!
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.
С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?
А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!
Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
-Под Киевским стеклянным мостом в карантине