EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  19271  55
Матеріали за темою:
Все про:карантин (982) ДСНС (2341) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС

Станом на 07:00 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184070
 
 
 Топ коментарі
 
Це ще не всі цифри. Хворих набагато більше.
 показати весь коментар
 
И не просто свозить, это только пол дела, главное померяв температурку на таможне сразу распускать их по домам, как любит ЗЕбильная власть..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це ще не всі цифри. Хворих набагато більше.
 показати весь коментар
 
 
на одного хворого припадає по статистиці 800 носіїв
 показати весь коментар
 
 
Хрєнассє! Це хто ж і де опублікував таку статистику? Бабусі на лавочці?
 показати весь коментар
 
вчора ввечері передали в новинах статистику В00Зу
 показати весь коментар
 
 
Вік живи , вік учись!

Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я - ВООЗ
 показати весь коментар
 
 
На українській мові написано. Правильно.
 показати весь коментар
 
Не всі зможуть пережить цей вірус, точніше пережить зможуть не тільки лиш всі, мало хто зможе це зробить (с)
На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4507

 показати весь коментар
 
 
Я так понял сейчас начнется обсерание Кличко с помощью зеленый рыгоботов?
 показати весь коментар
 
 
Важливо що Кличко як господарник ділами зашкварів не робить.А те що слова путає і місцями переставляє ми зтерпим.Гірше коли Зе-команда декламує правильні речі а насправді робить навпаки або взагалі нічого не робить.Віталій-керівник.ЗЕ-руками водитель.
 показати весь коментар
 
 
це жарт на злобу дня. нічого особистого проти Віталія Володимировича На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3463
 показати весь коментар
 
 
Так він ще й добрий хоч і боксер.Жарти сприймає нормально.А от ЗЕ критику не переварює.Злий клоун.Як у фільмі-попередженні- ВОНО.
 показати весь коментар
 
 
Може спробувати повісити на кордоні України на дрючку обісцяні штани Сивохи і може вірус заверне в Європу? На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9669
 показати весь коментар
 
 
Можна, але Сивоху з штанів не витягати.
 показати весь коментар
 
 
Так надо еще сюда понавозить турыстов, онижевсетакинашижежлюди
 показати весь коментар
 
 
И не просто свозить, это только пол дела, главное померяв температурку на таможне сразу распускать их по домам, как любит ЗЕбильная власть..
 показати весь коментар
 
 
і бажано в громадському транспорті На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1469
 показати весь коментар
 
Стас, я с вами не согласен.
Вернулись в Украину граждане Украины. Большинство из них были на работе в других странах не потому, что они этого так хотели, а потому что у нас нет должных условий для работы. Но даже если кто-то возвращался из туристистических поездок, это не важно. Вернулись граждане Украины.
У меня больше вопросов к властям. Почему власти не обеспечили карантин прибывающим людям, которые приезжали буквально в эти дни. Почему им не провели экспресс тесты и при необходимости лечение.
Ответ напрашивается сам собой. Власти нам врали, что все есть и всем обеспечены и продолжает это делать.
Власти положили большой болт на граждан Украины. Яркий пример, Киевская больница №8, персонал которой по сей день не обеспечен средствами защиты.
Вот собственно и все. И неважно где вы заболели, за границей или в Украине, вас нас будут лечить враньем.
 показати весь коментар
 
 
ГСЧС сообщает. А где МОЗ? Насколько мне известно в ГСЧС( кроме аппаратов управления) даже масок нет,особенно на переферии. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ УМЫШЛЕННАЯ ДИВЕРСИЯ! Но тот кто должен ответить за это,обязательно ответит.
 показати весь коментар
 
 
Тут (https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******) про министра здравоохранения Украины, что он за мразь и как "борется" с эпидемией в стране
 показати весь коментар
 
 
Интересно кто сейчас держит гривневые депозиты ,, особенно в Привете. Премию Дарвина этим героям отрицательной селекции. Вы же понимаете что резко обнищавший люмпен, а то что он резко обнищает думаю даже не нужно доказывать - это очевидно, так вот вы же понимаете что этот люмпен который массово нагребал в кредиты под 0%, на свои ноутбуки,машины, айфоны, квартиры..полностью не платежеспособен. Представляете себе кассовые разрывы в банках??? 2014 покажеца ещё богатым и удачным а тогда засыпалась половина банков, в обворованный Привет закачали 150 лярдов просто что б не завалить крупнейший банк и экономику..думаю вы догадались что с этими ЗЕбилам сейчас в бюджете просто нет этих 150 лярдов...Дальше думайТЕ
 показати весь коментар
 
 
ну то йди купляй білу простирадло і накривайся ним На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1236 то що кінець світу? А може вже і ***** хворий
 показати весь коментар
 
 
Та шо вы как эти... номерной провокатор решил попаниковать... банки-шманки-всепомрут... знаю таких еще со времен советов (даю по буквам): Мазуров Устинов, Демичев, Андропов, Кириленко...
 показати весь коментар
 
 
Нахрена ти паніку розганяєш, хочеш мати спалахи хвороби по банкам?
 показати весь коментар
 
 
Какая трогательная забота. Ну ты прям мыслитель. Спиноза. О себе позаботься, а мы как-нибудь сами.
 показати весь коментар
 
 
Годовые гривнёвые депозиты выгодно держать если в этом году курс будет не выше 31,5 за 1 доллар. Так, что желающие есть.
 показати весь коментар
 
Времена квартир в кредит для люмпенов остались лет 12 назад.
 показати весь коментар
 
Ну мой прогноз что болеют ЗЕбилы и вата потверждается!
 показати весь коментар
 
 
О ВИРУСЕ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА И БАНДИТИЗМА
Недавно показали Янека
Теперь ЗЕ - не профессионал и клоун
БЛИН И КТО ИХ ВСЕХ ВЫБИРАЕТ? И кто после этого хочет жить как богатые немцы?
 показати весь коментар
 
 
На всю Украину столько же зараженных сколько у нас в городе (население 110тыс ) ??
Не верю!
 показати весь коментар
 
Так какое же все-таки распределение? Где формулы? Или у нас в лекарях малообразованные фершалы с коммерческими агентами, типа "Оставь надежду всяк сюда входящий".
 показати весь коментар
 
В мене є інфа від лікаря, що у Харкові, з лікарні зафіксував болячку цю, відпустили 9-х людей...??? ( можливо брехня... але інфу почув від надійної людини)
 показати весь коментар
 
 
Очень может быть... самолет еще неделю назад привез "египтян", которые бесконтрольно разъехались куда попало. Поймите правильно, коронавирус - не гоноккок и не спирахета. В том, шо чел заболел, нет ничего позорного, нет повода для нареканий. Грипп как грипп, но опасный осложнениями. Поэтому им следовало объяснить правила и порядок самоизоляции... но им ткнули в лоб цифровой термометр и сказали, мол, здоровы. Ну а раз здоровы, так шо ш...
 показати весь коментар
 
 
Еврейский мальчик с противным голосом,горе для Украины.
 показати весь коментар
 
 
Приколисты-эму??? Это новое определение для зебилов?
Круто!
 показати весь коментар
 
113 человек звучит как злая шутка.... из 113 человек 5-ть депутатов... что то тут не так
 показати весь коментар
 
 
ото скільки тестів - стільки і хворих
 показати весь коментар
 
 
здорових людєй нє биваєт - йєсть нєобслєдованнийє (С)
 показати весь коментар
 
 
Україну кинули в прірву уханьської зарази, а тепер кожний сам за себе, якщо виживеш - добре, а ні - ... але зате майже всіх повернули, просто нема слів...
 показати весь коментар
 
Воспой, разгневав нотный стан,
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.

С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?

А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!

Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
 показати весь коментар
 
 
Ну власть барых и затеяла эту кляту реформу в медицине , да и все 144+++++‰ реформ тоже . Да и сейчас власть барыг , только теперь ихний ставленник нелох Оманский . И рядом с Петей Мальдивским , он смотрится в не приглядном свете .
 показати весь коментар
 
просто чтобы никто не строил иллюзий. продолжительность течения болезни (пока коронавирус определятся в организме) - 2 месяца. поэтому если сразу в течении недели, после того как вам стало хреново, не умерли, скорее всего будете жить, а через полтора месяца будете здоровы. плохая новость - иммунитета нет, можно заболеть по второму разу, второй раз протекает в легкой форме.
 показати весь коментар
 
Слухай Гиббс,де це ми?
-Под Киевским стеклянным мостом в карантине

 показати весь коментар
 
 
А от завозити людей з-за кордону одразу в Київ - в найбільше місто України - це була погана ідея. Дуже погана. Дуже погана.
 показати весь коментар
 
Погана ідея була , голосувати за квартал-шапіто . А тепер вже коли розпочалося прєдставлєніє , то ми змушені сидіти і дивитись на невдалий виступ клоунів . Вони стараються , але зал вже не сміється .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору