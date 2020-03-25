 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, померлих і тих, які вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.
У Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 6820 смертних випадків унаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 69 176 хворих.
В Іспанії зафіксовано 42 058 хворих (померли 2991), Німеччині - 32 991 (159), Франції - 22 633 (1100), Великій Британії - 8164 (422), Швейцарії - 9877 (122), Нідерландах - 5585 (276), Австрії - 5283 (28), Бельгії - 4269 (122), Норвегії - 2866 (12), Португалії - 2363 (33), Швеції - 2299 (40), Туреччині - 1872 (44), Данії - 1718 (32), Чехії - 1394 (три), Ірландії - 1329 (сім).
У США зафіксовано 55 222 інфікованих, 703 смертельні випадки.
У Бразилії коронавірус виявлено у 2247 осіб, померли 46, у Канаді - у 2792, 20 випадків смерті.
В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3,277 тис. осіб, зареєстровано 81 591 випадок захворювання.
В Ірані кількість жертв досягла 1934, тоді як 24 811 заразилися.
У Південній Кореї зареєстровано 126 випадків смерті унаслідок захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9137.
В Україні, за даними центру Джона Гопкінса, 102 хворих і троє померли від коронавірусу.
Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.
Як повідомлялося, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
піроксид водню є. жахлива річ. треба розбавити до 3%, в принципі телоретично повинен бути антисептиком, головне щоб не капнуло на тіло при розбавлянні
а я ним колись басейн дезінфектував. замість хлору. вода була 2-3 тижні чиста як сльоза прокурора
лише частина, в розпал війни, як і положено мародерам
Цена сделки: 10 млн. долларов США ($), что составляет 200 000 долл. США ($) за 1 единицу техники.
Интересным фактом является ценовая политика в данном контракте:
Согласно перечня излишков военного имущества находящегося на балансе Министерства обороны Украины от 15.08.2011 цена танков семейства Т-64 в зависимости от модификации, года выпуска, длительнотси эксплуатации и технического состояния варьировалась от 135 до 355 тыс. грн. (₴) за единицу товара, что составляет 17 - 45 тыс. долл. США ($) за единицу по курсу валют 2011 г.
https://andrei-bt.livejournal.com/470361.html
70 Град.
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((
Хантавирус: в Китае обнаружен новый смертельный вирус, есть первая жертва
В Китае умер первый человек от нового, ранее неизвестного вируса - хантавируса. Как пишут китайские СМИ, он более опасный, чем разбушевавшийся в настоящее время коронавирус. Как сообщают журналисты, его первая жертва - это мужчина, из провинции Юньнань, ехавший в автобусе. Там его постигла внезапная смерть. После того, как диагноз был определён, всех его попутчиков подвергли тестированию. Результаты пока неизвестны.
Хантавирус - вирус животного происхождения. Его выявили еще в 50 -х годах прошлого века. Переносится он грызунами, сейчас , вполне возможно, что он передался и человеку.
К счастью, хантавирус не передаётся по воздуху: для того, чтобы заразиться, нужен прямой контакт с животным. Так что такого же распространения, как коронавирус, эта болезнь не получит.
Набагато більше людей у Великобританії, ніж оцінювалося раніше, можуть бути інфіковані коронавірусом нового типу. Про це пише Financial Times.
Відомо, що на даний момент в Великобританії коронавірусом заражені 8136 осіб і 422 людини загинули від інфекції.
Згідно побудованої фахівцями в Оксфордському університеті моделі, дані якої наводить газета, зараженими можуть бути до половини всіх жителів країни.