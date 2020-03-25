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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (982) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис.

Станом на 6:45 за часом середи, у світі налічується 422 тис. 989 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягла 18 тис. 916 осіб, одужали майже 108 578 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, померлих і тих, які вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.

У Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 6820 смертних випадків унаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 69 176 хворих.

В Іспанії зафіксовано 42 058 хворих (померли 2991), Німеччині - 32 991 (159), Франції - 22 633 (1100), Великій Британії - 8164 (422), Швейцарії - 9877 (122), Нідерландах - 5585 (276), Австрії - 5283 (28), Бельгії - 4269 (122), Норвегії - 2866 (12), Португалії - 2363 (33), Швеції - 2299 (40), Туреччині - 1872 (44), Данії - 1718 (32), Чехії - 1394 (три), Ірландії - 1329 (сім).

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис. 01

У США зафіксовано 55 222 інфікованих, 703 смертельні випадки.

У Бразилії коронавірус виявлено у 2247 осіб, померли 46, у Канаді - у 2792, 20 випадків смерті.

В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3,277 тис. осіб, зареєстровано 81 591 випадок захворювання.

В Ірані кількість жертв досягла 1934, тоді як 24 811 заразилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко

У Південній Кореї зареєстровано 126 випадків смерті унаслідок захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9137.

В Україні, за даними центру Джона Гопкінса, 102 хворих і троє померли від коронавірусу.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Як повідомлялося, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184069
 
 
 Топ коментарі
 
Ну навіщо нагнітати паніку?
Хантавирус - вирус животного происхождения. Его выявили еще в 50 -х годах прошлого века. Переносится он грызунами, сейчас , вполне возможно, что он передался и человеку.
К счастью, хантавирус не передаётся по воздуху: для того, чтобы заразиться, нужен прямой контакт с животным. Так что такого же распространения, как коронавирус, эта болезнь не получит.
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Ага, одни воюют с врагом и умудряются ещё и оружие производить и продавать в третьи страны. А другой, которы тоже как-бы человек продаёт свою страну, сдаёт армию и отгребает взятки в офшорах за предательство
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ось тобі наприклад лише частина тогго, що Україна продала за кордон лише за 2016 рік
лише частина, в розпал війни, як і положено мародерам
Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. - Цензор.НЕТ 3518
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самогонка 60+ прекрасний антисептик, шукайте по селам, а вптеках ніх нема
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Пробий по точкам і купи контрабандного спирту. Я п'ятилітрову каністру прикупив. Відразу ж на кочегарові перевірив. Нормас! Тепер ходе за мною і жалібно зітхає. Розводити тільки до 70% треба.
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у мене є, дякую. ну не 5 л, а пару літрів спирту. це просто я тут раджу тим, у кого нема.
піроксид водню є. жахлива річ. треба розбавити до 3%, в принципі телоретично повинен бути антисептиком, головне щоб не капнуло на тіло при розбавлянні
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О, то крута штука. Студентом на практиці перед перевіркою СЕС руки добре собі вграв ним.
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а, плін. забув. ти жз медик. то ти в курсі
а я ним колись басейн дезінфектував. замість хлору. вода була 2-3 тижні чиста як сльоза прокурора
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зеленые, мародеристые клоуны все продали
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ось тобі наприклад лише частина тогго, що Україна продала за кордон лише за 2016 рік
лише частина, в розпал війни, як і положено мародерам
Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. - Цензор.НЕТ 3518
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Ага, одни воюют с врагом и умудряются ещё и оружие производить и продавать в третьи страны. А другой, которы тоже как-бы человек продаёт свою страну, сдаёт армию и отгребает взятки в офшорах за предательство
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А контракти на поставку по цих товарах коли були підписані? Ви вважаєте за краще було б розірвати ті контракти, виплатити неустойку у валюті і залишитися без закордонних клієнтів для оборонпрома? На гроші від тих продажів Оборонпром і випускав зброю для ЗСУ.
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Из указанных в отчёте данных следует, что по заключенному в 2013 г. контракту с ДР Конго на поставку танков Т-64А в количестве 50 шт. осуществлены поставки в 2016 г. предположительно на оговоренное контрактом количество (50). При этом танки взяты из наличия Министерства обороны Украины (second-hand), но прошли модернизацию до модификации Т-64Б1М перед поставкой.

Цена сделки: 10 млн. долларов США ($), что составляет 200 000 долл. США ($) за 1 единицу техники.

Интересным фактом является ценовая политика в данном контракте:
Согласно перечня излишков военного имущества находящегося на балансе Министерства обороны Украины от 15.08.2011 цена танков семейства Т-64 в зависимости от модификации, года выпуска, длительнотси эксплуатации и технического состояния варьировалась от 135 до 355 тыс. грн. (₴) за единицу товара, что составляет 17 - 45 тыс. долл. США ($) за единицу по курсу валют 2011 г.

https://andrei-bt.livejournal.com/470361.html
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в Кривом Рогу в аптеках ещё есть спиртовая настойка боярышника 70% спирта по цене от 10 до 15 грн. за флакон 100 мл.
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а, прекрасно підійде, у Києві ніхріна нема. вчора заходив у пару аптек. лише якийсь борний спирт та ще щось там, по 9 грн за 20мл
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И ещё немного хроники:
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((
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Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. - Цензор.НЕТ 3545

Хантавирус: в Китае обнаружен новый смертельный вирус, есть первая жертва
В Китае умер первый человек от нового, ранее неизвестного вируса - хантавируса. Как пишут китайские СМИ, он более опасный, чем разбушевавшийся в настоящее время коронавирус. Как сообщают журналисты, его первая жертва - это мужчина, из провинции Юньнань, ехавший в автобусе. Там его постигла внезапная смерть. После того, как диагноз был определён, всех его попутчиков подвергли тестированию. Результаты пока неизвестны.
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Ну навіщо нагнітати паніку?
Хантавирус - вирус животного происхождения. Его выявили еще в 50 -х годах прошлого века. Переносится он грызунами, сейчас , вполне возможно, что он передался и человеку.
К счастью, хантавирус не передаётся по воздуху: для того, чтобы заразиться, нужен прямой контакт с животным. Так что такого же распространения, как коронавирус, эта болезнь не получит.
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курва, китайці, ще й сирих щурів жруть? Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис. - Цензор.НЕТ 670 треба оголосити їх біотерористами
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неизвестного вируса? Он известен много десятков лет.
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Вірус ще пришвидшився.Четверта сотня чи то доба чи то дві.Якби не половинчастий карантин то була б геометрична прогрессія.
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Вчені підозрюють, що мало не половина населення Великобританії заражена коронавірусом
Набагато більше людей у Великобританії, ніж оцінювалося раніше, можуть бути інфіковані коронавірусом нового типу. Про це пише Financial Times.
Відомо, що на даний момент в Великобританії коронавірусом заражені 8136 осіб і 422 людини загинули від інфекції.
Згідно побудованої фахівцями в Оксфордському університеті моделі, дані якої наводить газета, зараженими можуть бути до половини всіх жителів країни.
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Вірус пирує в тих країнах які легковажили з карантином.Цікаво скільки росіян проголосує за нього до коронування Путіна.Від них приховують можливі наслідки до 22квітня.Бо 22ге -день народження двох Володь.Леніна і Путіна-монарха-верховного смотрящего.Вірус до речі коронувався раніше і тепер йому поклоняється весь світ.
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Перша афера століття світового уряду та фармацевтичної мафії: читайте на сайті "Народного оглядача" статті :"Короновірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припинити залякування - Д. Рауль, інфекціоніст №1 у світі" та "професора М. Філатова Комусьзнадобилося налякати людство, або чи треба захищатись від коронаровірусу". Досить нас дурити !!!
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А що, видатний французький спеціаліст дурніший за тебе? чи чукча не чітатель?
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Цього видатного французького спеціаліста позавчора турнули з французського комітету з ліквідації епідемії... Як думаєш - чому? Маразм нікого не щадить.
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Езжай в Ломбардию утешь обманутых
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Китай, раша та Іран приховують реальні показники.
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Даже если предположить что от общего числа заболевших 423 тыс. Смертность составила только 19 тыс. Остальные все выздоровили то % смертности составит 18:423*100=4,5%. К сожалению не всем зараженым суждено побороть вирус, а значит % смертности будет только рости.
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