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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні

Глави МЗС країн Великої сімки проведуть віртуальну зустріч для обговорення епідемії COVID-19 та інших глобальних проблем, зокрема і ситуації в Україні.

Про це повідомили в офісі міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр та його колеги обговорять колективну відповідь на епідемію COVID-19, а також міжнародні питання миру й безпеки, зокрема пов’язані з Афганістаном, Іраком, М’янмою, Північною Кореєю, Сирією, Україною та Росією", - розповіли у Шампаня.

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У відомстві додали, що зустріч "стане можливістю обмінятися поглядами стосовно загроз демократії, у тому числі іноземним втручанням, а також поговорити про утиски прав людини, тероризм й захист заснованого на правилах міжнародного порядку".

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ відбудеться 25 березня у форматі відеоконференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184067
 
 
 Топ коментарі
 
А тем временем в параллельной Галактике....

1)....в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России.
2) Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом


Пипец Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 6397
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Да ситуация в Украине G7 меньше всего интересует. Если украинцы все глубже и глубже роют себе яму, то это их проблемы.
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А тем временем в параллельной Галактике....

1)....в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России.
2) Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом


Пипец Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 6397
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A Сколько там тысяч зараженных и умерших?
...цифры и источник информации в студию.
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До 24 апреля никто не узнает сколько там инфицированных и умерших! А после принятия поправок в конституцию, радоваться уже будет поздно! Вы там держитесь!
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Я считаю: Москва как и Киев будут иметь жестокие проблемы. По аналогии с Мaдридом и Нью Йорком без жесткого карантина.
См график. Смерти удваиваются ежедневно.Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8441
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Поживем, увидим...у нас пока 500 заболевших....возможно будет больше...
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Игорь,
Вы график анализировали? Что скажите об удвоении зараженных раз в 3 дня?
Москва и Киев похожи. Общественный транспорт и отсутствие 100% карантина - рецепт для катастрофы.
Киев сдвинулся с места, но поздно, а Москва вообще-то нет. Посмотрим через месяц, что будет в Москве и в Киеве . Мои расчеты показывают в Москве 0.5 - 0.6млн зараженных, а Киеве 0.3млн. Смертность 2-3% в Москве, а Киеве 5% от этой суммы.

Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 3859
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Треба обговорювати визнання ордло, яке фактично зробив Єрмак і відповідно вся зевлада.
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Да ситуация в Украине G7 меньше всего интересует. Если украинцы все глубже и глубже роют себе яму, то это их проблемы.
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"роют себе яму" - це за результатами останніх виборів?
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По их словам, Трамп заявил, что не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но попросил, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко, угрожая сланцевым добытчикам США.
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Сколько можно повторять, Трампа в первую очередь интересует выгода для собственной страны.
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А што Зєлєнскава в пєрвую очєрєдь інтєрєсуєт? І хто є, по твоєму, стратегічним союзником України?
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А другие так не думают

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