 Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні

Про це повідомили в офісі міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр та його колеги обговорять колективну відповідь на епідемію COVID-19, а також міжнародні питання миру й безпеки, зокрема пов’язані з Афганістаном, Іраком, М’янмою, Північною Кореєю, Сирією, Україною та Росією", - розповіли у Шампаня.

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У відомстві додали, що зустріч "стане можливістю обмінятися поглядами стосовно загроз демократії, у тому числі іноземним втручанням, а також поговорити про утиски прав людини, тероризм й захист заснованого на правилах міжнародного порядку".

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ відбудеться 25 березня у форматі відеоконференції.