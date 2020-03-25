 Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні

Про це повідомили в офісі міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністр та його колеги обговорять колективну відповідь на епідемію COVID-19, а також міжнародні питання миру й безпеки, зокрема пов’язані з Афганістаном, Іраком, М’янмою, Північною Кореєю, Сирією, Україною та Росією", - розповіли у Шампаня.
У відомстві додали, що зустріч "стане можливістю обмінятися поглядами стосовно загроз демократії, у тому числі іноземним втручанням, а також поговорити про утиски прав людини, тероризм й захист заснованого на правилах міжнародного порядку".
Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ відбудеться 25 березня у форматі відеоконференції.
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2) Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом
Пипец
...цифры и источник информации в студию.
См график. Смерти удваиваются ежедневно.
Вы график анализировали? Что скажите об удвоении зараженных раз в 3 дня?
Москва и Киев похожи. Общественный транспорт и отсутствие 100% карантина - рецепт для катастрофы.
Киев сдвинулся с места, но поздно, а Москва вообще-то нет. Посмотрим через месяц, что будет в Москве и в Киеве . Мои расчеты показывают в Москве 0.5 - 0.6млн зараженных, а Киеве 0.3млн. Смертность 2-3% в Москве, а Киеве 5% от этой суммы.
Динамика смертей по городам и регионам. Нампример, в Нью Йорке смерти удваиваются ежедневно
По их словам, Трамп заявил, что не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но попросил, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко, угрожая сланцевым добытчикам США.
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