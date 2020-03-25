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 Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, СПГ та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:

- поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Павлополя - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Новоолександрівки - з 82-мм мінометів - 4 міни;
- поруч із Кримським - з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новотошківського - з 82-мм мінометів - 11 мін і станкового протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Травневе - дві міни з міномета калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета.

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"Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Водночас, за даними штабу, з початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, СПГ та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184066
 
 
 Топ коментарі
 
Як на ;дебатах; на стадіоні на них Зеленський казав?- ;Повстанцы;?
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Члени Консультативної групи, яку створив Єрмак!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
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Як на ;дебатах; на стадіоні на них Зеленський казав?- ;Повстанцы;?
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Члени Консультативної групи, яку створив Єрмак!
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Створив її не Єрмак, він тільки підписався.
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Добре, але зараз він за це відповідає.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Короновірус крім зла дав і хороше для України = мудрий правитель закрив би всі шпарини (щели) з ОРДЛО і спокійно рахував трупи ватніків у тому лепрозорії. Рашка зі свого боку через тиждень теж перекриє всі шпарини з ними. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
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Всі переходи з лугандоном вже тиждень закриті.
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Переходи це більш організаційні заходи, а шпарини (щели) мусять бути, вони навіть на держкордоні є. А контрабас як ганяюють ? Навіть деколи пишуть "поза офіційно встановленими пунктами пропуску"
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Слава Українським воїнам Героям. Одужання хлопцям.
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