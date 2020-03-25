 Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

"Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зауважив, що країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики.

На його думку, платформа буде "мозковим центром", який розроблятиме рішення щодо реагування на надзвичайні економічні проблеми.

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