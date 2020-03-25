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Все про:криза (202) Денис Шмигаль (147)

 Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль

Представники аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента домовилися створити відкриту платформу для розробки рішень, які можуть впливати на економічні виклики,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі. 

"Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зауважив, що країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики.

На його думку, платформа буде "мозковим центром", який розроблятиме рішення щодо реагування на надзвичайні економічні проблеми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184065
 
 
 Топ коментарі
 
Извините, но если ЭТО мозговой центр ( а я так понимаю, что именно ОНО и было изначально и все это знали), то еще раз пардоньте, я тогда не понимаю что такое *ОПА Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6273
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Створили мозковий центр для реагування на економічні проблеми? Це із тих, хто не має мозку і це в країні де є справжня економічна проблема?🐸
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А потім, коли цих "толкових" з'їдять передати зебілів, яких теж з'їдять. Потім усіх повиганяти і йти на вибори🤗
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Что - то, после его слов - "платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы." мне хуже стало. Вижу только жопу в конце туннеля. Тут неверно на эту "платформу" бабок уйдёт больше чем на борьбу с вирусом.
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Може спробувати повісити на кордоні України на зелених дрючкаху всі обісцяні штани Сивохи і може вірус не піде в Україну? Хіба нє?
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Ну, "мозговой центр" создать несложно... Проблема в другом - "мозги" откуда возьмёте? У Сивохо? Так они пропитые... Неумеренные дозы алкоголя выстраивают извилины в прямую линию и сглаживают...А у остальных "блазенят" их и не было...
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Мабуть взяли "обісцягі штани Сивохо" і насаджують їх по черзі на голову. Ось це і називається "мозговий центр" Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 718
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Ви еле еле поци...якій мозговий центр зелупи? Готуйтесь з речами на вихід недоноски.
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"...аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента" - короче, снова они пустобрехи. А где специалисты по профилям, где врачи, эпидемиологи, военные и подобные. Главное, Зеля, не забудь подключить пиар-менеджеров, потенцию свою на скорые перевыборы поднять.
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кроме украинских бизнесменов там нет мозгов. И не будет. Не продаются
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Не підказуйте бо бубочка з велосипеда впаде по дорозі до "центра"
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Мы уже год видим что этим ,,мозгам,, место в палате номер 6.
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Який-який центр? Мозковий? А мізки де брати будете?
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в "штанах Сивохи" там того концентрату, лижи і нюхай скільки влізе
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Там мозги толпа уЗеленских ищет, присоединяйся, может тебе удастся первому найти.
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А спросить можно? А.....мозговой штурм в мозговом центре будет?? А ....кто будет подносить мозговые боеприпасы???? И результаты мозговых атак будут публиковаться????
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Все эти административные движения по созданию "мозгового ..." и других центров, имеют цель скрыть отсутствие финансов в государственной казне. К примеру Трамп отвалил в экономику 1 500 000 000 000 долларов, и для этого не понадобилось создание центра для дележа остатков бюджета.
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когда народ в большинстве своем идиот - и выбирает идиотов от выборов к выборам...

Юрий Бутусов
1 год ·

В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году.
Внезапно началась война, а государство совсем не готово. Есть Президент, есть Кабмин, есть Минздрав, есть Госрезерв, есть облздравы и облгосадминистрации, все они получают миллиарды гривен на зарплаты и на кабинеты, на машины и вертолеты. Но когда надо спасать людей - на складах пусто, нет никаких запасов, нет денег. У инфекционных больниц нет аппаратов ИВЛ, антисептиков, перчаток, масок, костюмов. Нет машин для развозки персонала - ведь вдруг оказывается, что большинство медиков в государственных больницах, которые спасают жизни и здоровье нации, передвигаются только на общественном транспорте, на машины себе они заработать не могут. Вдруг выясняется, что нет у нас кадров профессиональных инфекционистов за редкими исключениями, потому что грамотные люди уезжают за рубеж. Вдруг выясняется, что профессионалов не удержать, потому что квалифицированные медсестры и врачи получают 5-10 тысяч гривен, ну кто пойдет на такую подвижническую работу и будет этим заниматься? Вдруг выясняется, что все эти многие тысячи чиновников, новых и старых, в руководящих и контролирующих органах - просто бюрократы, которые тупо проедают деньги налогоплательщиков, потому что делают карьеру на написании не нужных бумажек и угодливых докладов, и не имеют ни характера ни воли ни стратегии борьбы с эпидемией. Руководители в этой системе не способны оценить обстановку, боятся брать на себя ответственность и принимать решения, панически боятся не грамотных политиков и трясутся за свое кресла, и хотят любой ценой избежать ответственности. Зачем вас таких содержать - из-за выслуги и сакрального знания куда какие бумажки перекладывать?
И вдруг общество снова как в 14-м в полном шоке осознает, что спасение нации полностью в руках самих людей. Что самим надо покупать себе маски, потому что их прямо в разгар эпидемии премьер-министр Гончарук разрешил вывозить из страны и не позаботился о закупке в госрезерв и в аптеки. И надо изготавливать самим антисептики, потому что внезапно исчез спирт и государственный концерн "Укрспирт" внезапно не обеспечивает украинский рынок и тоже ничего нет в Госрезерве. И надо искать деньги, чтобы платить за себя, за своих близких, помогать своим старикам, помогать врачам полицейским и другим нуждающимся, потому что государство к этому никакого интереса не проявляет, и никаких резервных фондов на случай чрезвычайной ситуации нет, и запасов продуктов для малоимущих нет, и топлива нет для общественного транспорта и всего другого тоже нет, зато глава Офиса президента покупает себе в разгар катастрофы "мерседес".
Нам нужна воля гражданского общества для изменения власти, нужна власть, готовая себя сокращать и исправлять, сокращать не живое, чтобы открыть дорогу здоровому, которая будет изучать ошибки, и на основе анализа строить институты, где будут на всех уровнях востребованы волевые и грамотные люди, способные на поступки, которые не трясутся над своим жалким рейтингом, а берут ответственность на себя. То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства и гордость для гражданского общества, которое выживает и борется вопреки всему. Сегодня себя снова должен проявить каждый. Чудо надо создавать нам самим.
И пора объявлять АВО - Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть...
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.. ставлю питання і розмірковую .. ЧОМУ це Зеленський ВПЕРТО в САМИЙ важкий період СЬОГОДЕННЯ - намагається РОЗБАЗАРИТИ останні ресурси України - Людей , СвЗемлю, стратегічні підприємства , Науку.. запаси і цим уже ПРОДОВЖУЄ попередників новий Прем"єр і "переймається" ....ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ....ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
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хто очолить нашу святу визвольну війну? коли гетьмана вибираєм?
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запасний гетьман аж з трусів вискакує, чекає потрібного часу )))
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Уже хорошо, что Бутусов признал, что армия досталась Порошенко, как Верховному главнокомандующему, дезорганизованная и дезориентированная. Осталось признать, что никакая, по сравнению на начало 2019 года...
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Не, ну "мозговой центр" создать то можно, только нахрена он пустой простаивать будет?
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«Мозговой центр из украинского бизнеса»
А «украинский бизнес» - ЭТО КТО ? Ахметов? Так то не бизнес- а ПЬЯВКИ украинского бюджета
Бизнес по домам сейчас сидит
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Мы создали "спиномозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5953
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Центр по привлечению новых кредитов или новых ОВГЗ? Украина банкрот! И как не меняй местами музыкантов в кабине это не спасет ситуацию. Власть допиливает сук на котором сидит и тогда точно будет внутренний конфликт ввиде бунтов и Зеленского ждёт участь Чаушеску.
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Жди беды, когда анэцефалы создают "моговой центр"!
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Одна безмозглая креветка- есть безмозглая креветка ,
А много безмозглых креветок?
Это просто - МНОГО без озглых креветок
Шо те аналитические центры могут предложить , если это просто проплаченные болтуны, которые всю жизнь болтают?
Шо может предложить ШМЫГАЛЬ- всю жизнь работавший КАК НАЕМНЫЙ МЕНЕДЖЕР?
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В этом штабе должны быть те, у кого реально бизнес был
Например Геннадий Балашов - он давно предлагал новую схему налогообложения
Это 5/10 .
Малый и средний бизнес надо поддерживать не только на словах .
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Ваш кацапыдло Балашов один из самых лютых украинофобов
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Він може й не українофоб. Але дуполиз.
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А Новинскому Херсонскую область отдали - это как?
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Балашов давно предлагал ослабить налоги ( 5/10)
Тогда с других европейских стран потянуться перерегистрироваться в Украине бизнесы- и это наполнит бюджет
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Балашов такий самий язикатий популіст, як і так званий президент. Але оскільки він не президент, то має право час від часу нести будь яку пургу.
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Работа "мозгового центра" начнётся в Трускавце, с вступительным словом выступит олигарх Ярославский и объяснит зелёным их место :
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ШМЫГАЛЬ , А ВАШ МОЗГОВОЙ ЦЕНТР уже запретил вывоз продуктов за рубеж?
Сейчас за украинскими продуктами очередь КАК за масками
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В Словакии запретили вывоз продуктов и медицинских товаров из страны в первый день карантина
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А у нас мозковий центр збільшив експорт зерна на 70%.
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переживає тобі зерна не вистачить? хочеш продам пару відер? у мене канадська двуручка
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Вы, малороссы, живёте только над своей тарелкой, а вне её пытаетесь мудрствовать лукаво, но опять же только про неё...
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помиляєшся, блондинко, у даному випадку я відгукнувся на чужий біль і запропонував Абу допомогу, оскільки він реально переживає, що йому на цей рік не вистачить зерна. бо в мене якраз десь 300-400 кг класної пшениці надлишок, а у найближчу пятницю тобто післязавтра буду знову сіяти
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Малоросс, приведший к власти Зелемойского, - сколько зёрен пшеницы в 400 кг и на сколько граждан Украины и на сколько дней хватит по зёрнышку?
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Именно словосочетание "мозговой центр" при власти Зеленского звучит примерно как "горячий лед","сухая вода","девственница - проститутка","ароматный солдатский туалет".
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В ваш мозг не доходит сигнал.Вам прямым текстом общество заявляет,що Ермак должен быть отстранён и арестован.Вы сунули руку в огонь,вже пахнет палёным мясом,а ваш мозг не реагирует нифига.
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Увы, ребятки но... Имею приятную миссию очень многих огорчить. Выживать вы будете сами, лечиться будете почти за свои и "свои" же 70% этот самый вирус получит. По причине откровеннейшего дебилизма нарида. Везде и всегда, при любой власти и в любой части мира все, кто сидя на диване ждет путешествия в рай, потому что он де, заплатил налоги и ему должны... Ну тот конечно отправится. Но куда он прибудет решать уже не земным силам. Вы сделали это сами, разом. Начиная от Порошенко и до Кравчука включительно, презы хоть как то, но владели ситуацией, обладали опытом и знаниями и могли лично контролировать выполнение своих указаний. Нонешний же- целиком и полностью зависим от других, от их добросовестности и профессионализма. А набрал он себе- по своему образу и подобию. Бинго! От теперь пусть он вам хоть и "танец с *******" на роялине вжарит...
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Левый сапог - Сойтись посередине, правый "сапог" - Армия!

Левый сапог - Разговаривать на одном языке с орками, правый "сапог" - Мова!
Левый сапог - Термос, правый "сапог" - Томос!

"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
Он недооценил помощь украинских гнид...
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у лівого чобота діти живуть і вчаться в Україні, розмовляють українською мовою
а правого чобота діти живуть за кордоном, українську майже не розуміють
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Предаёт Украину твой Голобородько или нет?
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сколько зеленский положил в карман с торговли масками ?
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"Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль" - осталось найти мозги.
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Покажіть в прямому ефірі цю мозкову діяльність.Все що озвучує Зе-команда робиться навпаки.В критичний момент рішення має приймати хтось один.Колгосп породжує безвідповідальність.Був же фільм-попередження про клоуна-зло.Називався ВОНО.Чого його не крутили на 1+1?
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Навіть в античній Римській республіки додумались до того, що в часи війни Народні збори та Сенат призначали для керівництва державою диктатора. Навіть в Великобританії, країні, де придумали Habeas corpus та Хартію вольностей, під час ІІ Світової війни наділили кабінет міністрів Черчілля диктаторськими повноваженнями. А у нас, мало того, що наділили криворогого бидлюка-блазня чорт зна якими повноваженнями, так ще й вся система державного управління пішла в роздрай.
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Пан ШМЫГАЛЬ , а где отчёт перед украинцами КУДА раздали тесты и кому с китайского самолета ?
Только Зе пистел с экрана и ГДЕ?
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Это должен быть письменный отчёт С ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ .
Вот за шо украинцы Вам платят зарплату?
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Ничего более умного, чем привлечение 24 млрд. грн по ОВГЗ только за вчерашний день, этот мозг не придумал.
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Так сказав же Беня Колояйський, що дефолт для України це є гут - карашо. От вони до цього і ведуть. Як там Луї ХІV Король-сонце казав: "Після нас хоч потоп". От вони і діють по цьому рецепту.
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Що?! Що створили?! Мозговий?!!! А мозги ж ви де взяли?
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Вы лучше фабрику создайте для пошива защитной одежды для медиков.ублюдки
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больше центров и штабов хороших и разных
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мозговий центр..... цікаво з чого, з зелених соплів хіба
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"Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль" - до этого КМ работал без мозгов.
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поставте вже хтось їм на телефони вєсьолую фєрму і хай реагують на виклики . шкоди державі буде менше
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По факту это подтверждает, что зебилы выбрали дебилов. До власти дорвались, а принимать правильные решения у них мозгов нет. Теперь ищут. Да, лошары, вы таки "сделали" в том числе и себя ...
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НАДО восстановить вертикаль власти С ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
ВОТ завезли самолёт из Китая с медицинским товаром - где отчёт КОМУ КУДА И СКОЛЬКО ?
Или перед КРЕПОСТНЫМИ олигархи не считают нужным отчитываться ?
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опять громкое название , типо мозговой центр. а реальные дела когда будут? Задолбали эти зеленые.
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Дебіли. То турборежим, то мозговий центр. Чому елементарного в аптеках немає - ні масок , ні антисептиків ? От це ви і умудрились в турборежимі продати за кордон.
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Вони тепер за зерно взялись Експорт виріс на 70%. Так маски то таке, маски якісь ще й самі пошиємо. Виродки нам 32-й рік організовують, а це вже взагалі не жарти.
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Какой смысл в вашем штабе, если у вас у всех поголовно или мозгов нет вообще или они воспалены???
Вы можете сделать только хуже!
Хотя, и не сомневаюсь, что все ваши заседания начинаются со слов: ну что, как мы можем еще больше навредить Украине сегодня? Какие будт предложения?
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Для "мозгового центра" Необхідно,ще роздобути Мізки А,базари позакривали Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2761 Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5738 Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 782
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Ну и шутки у вас в квартале 95...то про Гонтареву - горила хата палала. то мозговой центр...Утомили, клоуны.
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опять громкое название , типо мозговой центр. а реальные дела когда будут? Задолбали эти зеленые.
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Мозговой центр? А мозги ЗЕбанарий, где взял? Все ж базары закрыты.
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Как без мозгов можно создать мозговой центр?!
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Какие такие экономические вызовы.
Все работают, ВВП растет ...
Или нет? Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9342
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"Створити мозговий центр" - запросити Потапа на корпоратив...
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Знаем,знаем-параллельные линии пересекаются. Ха ха
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