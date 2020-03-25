 Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
"Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр України зауважив, що країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики.
На його думку, платформа буде "мозковим центром", який розроблятиме рішення щодо реагування на надзвичайні економічні проблеми.
Юрий Бутусов
1 год ·
В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году.
Внезапно началась война, а государство совсем не готово. Есть Президент, есть Кабмин, есть Минздрав, есть Госрезерв, есть облздравы и облгосадминистрации, все они получают миллиарды гривен на зарплаты и на кабинеты, на машины и вертолеты. Но когда надо спасать людей - на складах пусто, нет никаких запасов, нет денег. У инфекционных больниц нет аппаратов ИВЛ, антисептиков, перчаток, масок, костюмов. Нет машин для развозки персонала - ведь вдруг оказывается, что большинство медиков в государственных больницах, которые спасают жизни и здоровье нации, передвигаются только на общественном транспорте, на машины себе они заработать не могут. Вдруг выясняется, что нет у нас кадров профессиональных инфекционистов за редкими исключениями, потому что грамотные люди уезжают за рубеж. Вдруг выясняется, что профессионалов не удержать, потому что квалифицированные медсестры и врачи получают 5-10 тысяч гривен, ну кто пойдет на такую подвижническую работу и будет этим заниматься? Вдруг выясняется, что все эти многие тысячи чиновников, новых и старых, в руководящих и контролирующих органах - просто бюрократы, которые тупо проедают деньги налогоплательщиков, потому что делают карьеру на написании не нужных бумажек и угодливых докладов, и не имеют ни характера ни воли ни стратегии борьбы с эпидемией. Руководители в этой системе не способны оценить обстановку, боятся брать на себя ответственность и принимать решения, панически боятся не грамотных политиков и трясутся за свое кресла, и хотят любой ценой избежать ответственности. Зачем вас таких содержать - из-за выслуги и сакрального знания куда какие бумажки перекладывать?
И вдруг общество снова как в 14-м в полном шоке осознает, что спасение нации полностью в руках самих людей. Что самим надо покупать себе маски, потому что их прямо в разгар эпидемии премьер-министр Гончарук разрешил вывозить из страны и не позаботился о закупке в госрезерв и в аптеки. И надо изготавливать самим антисептики, потому что внезапно исчез спирт и государственный концерн "Укрспирт" внезапно не обеспечивает украинский рынок и тоже ничего нет в Госрезерве. И надо искать деньги, чтобы платить за себя, за своих близких, помогать своим старикам, помогать врачам полицейским и другим нуждающимся, потому что государство к этому никакого интереса не проявляет, и никаких резервных фондов на случай чрезвычайной ситуации нет, и запасов продуктов для малоимущих нет, и топлива нет для общественного транспорта и всего другого тоже нет, зато глава Офиса президента покупает себе в разгар катастрофы "мерседес".
Нам нужна воля гражданского общества для изменения власти, нужна власть, готовая себя сокращать и исправлять, сокращать не живое, чтобы открыть дорогу здоровому, которая будет изучать ошибки, и на основе анализа строить институты, где будут на всех уровнях востребованы волевые и грамотные люди, способные на поступки, которые не трясутся над своим жалким рейтингом, а берут ответственность на себя. То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства и гордость для гражданского общества, которое выживает и борется вопреки всему. Сегодня себя снова должен проявить каждый. Чудо надо создавать нам самим.
И пора объявлять АВО - Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ....ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
А «украинский бизнес» - ЭТО КТО ? Ахметов? Так то не бизнес- а ПЬЯВКИ украинского бюджета
Бизнес по домам сейчас сидит
А много безмозглых креветок?
Это просто - МНОГО без озглых креветок
Шо те аналитические центры могут предложить , если это просто проплаченные болтуны, которые всю жизнь болтают?
Шо может предложить ШМЫГАЛЬ- всю жизнь работавший КАК НАЕМНЫЙ МЕНЕДЖЕР?
Например Геннадий Балашов - он давно предлагал новую схему налогообложения
Это 5/10 .
Малый и средний бизнес надо поддерживать не только на словах .
Тогда с других европейских стран потянуться перерегистрироваться в Украине бизнесы- и это наполнит бюджет
Сейчас за украинскими продуктами очередь КАК за масками
Левый сапог - Разговаривать на одном языке с орками, правый "сапог" - Мова!
Левый сапог - Термос, правый "сапог" - Томос!
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
Он недооценил помощь украинских гнид...
а правого чобота діти живуть за кордоном, українську майже не розуміють
Только Зе пистел с экрана и ГДЕ?
Вот за шо украинцы Вам платят зарплату?
Звіт
ВОТ завезли самолёт из Китая с медицинским товаром - где отчёт КОМУ КУДА И СКОЛЬКО ?
Или перед КРЕПОСТНЫМИ олигархи не считают нужным отчитываться ?
Вы можете сделать только хуже!
Хотя, и не сомневаюсь, что все ваши заседания начинаются со слов: ну что, как мы можем еще больше навредить Украине сегодня? Какие будт предложения?
Все работают, ВВП растет ...
Или нет?