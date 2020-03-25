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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:майдан (632) Портнов (194) ДБР (960)

 Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану

Колишній заступник голови АП часів Януковича Портнов погрожує слідчому ДБР за розслідування злочинів на Майдані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов написав у телеграмі.

Він зазначив: "ДБР оголосило про підозру слідчому часів Майдану. Підозрюють, що притягав невинних героїв революції до відповідальності і заважав проведенню мітингів. Готують йому запобіжний захід.

Дорогі слідчі ДБР, а ви нічого бува не поплутали, не окуїлі там? Може, вас пора теж вже трохи відпрофілактувати? Вам що, нема чим себе зайняти? Може, ви вже розібралися з Порошенком і його злочинною організацією? Або вам так сильно хочеться сподобатися бродячому бидлу активістів, під яке ви останнім часом наполегливо намагаєтеся підлаштуватися? Цього співробітника поліції ми обов'язково захистимо, з ним нічого не буде, запобіжний захід одягнемо вам на голову.

І наполегливо рекомендуємо тим, хто це підписав, перейти у важкий для країни момент у режим патрульно-постової служби. Ще раз від когось із вас піде схожа ганебна промайданівська ініціатива, займемося вами в режимі трохи іншої щільності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184064
 
 
 Топ коментарі
 
портнову давно пора надеть ведро с дерьмом на голову..
Так и будет.. всему своё время.
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Его прикончить пора. Земля не должна носить таких.
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Українці заслуговують на таких гавкаючих портнових,за постмайданну "сміттєву люстрацію " замість "гойдалок" для ворогів вздовж Хрещатику.
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Українці заслуговують на таких гавкаючих портнових,за постмайданну "сміттєву люстрацію " замість "гойдалок" для ворогів вздовж Хрещатику./"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен. Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)/Не берите пример с украинцев, евреи. Вешайте путинскую проститутку Нетаньяху нахрен.
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Щоб ти здох від коронавірусу, падло кацапське. І провалився до лихих парфумів на пекельні борошна, у списку живих тобі не місце, гнійний п*дорас.
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По моему этот поц окончательно потерял из виду берега. Оно думает что неприкасаемое и бессмертное? Заблуждения бывают разными, в том числе и роковыми.
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Я думаю, без весомых гарантий личной безопасности,хер бы он вернулся. Вопрос один, кто ему такие гарантии предоставил?
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По моему это очевидно-один чмошник с фамилией на "з"
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Так хочется проснуться и услышать, что портнов ВСЁ, аминь...
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к сожалению Зеленский это пустое место, увы
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О ні.... «пустое место» не буває ворогом Украіни..
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Понимаешь, ты же "громкоговоритель", на столбе, не называешь "сволочью", а именуешь этим словом того, кто посредством его говорит?... Вот "Блазень" и есть такой "ретранслятор"... Он и в "Квартале" так же, "ретранслировал"... Только тогда он ретранслировал "шутки" о "порноактрисе и "эбонитовых палочках", а сейчас - о судьбе Украины... Просто сценаристы и режиссёры поменялись...
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Этот прискорбный факт не отменят того, что он враг Украины. Ибо сознательно отказаться вести собственною политику, полностью уступая принятие стратегических решений реальным врагам.
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Когда человек считает, что его не устраивает "ретранслятор", то он выключает радио, телевизор (или переключает на другой канал), газету использует в туалете... Кто мешает сделать это с нашим "ретранслятором"?...
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Может он всё-таки должен выполнять обязанности президента а не ретранслятора хотелок Кремля и олигархов?
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Для этого нужно "уметь" думать... Сужу по себе - по независящим от меня причинам, пару лет не занимался определённым видом деятельности, требующим работы мыслей в конкретной области... Когда вернулся, понял, что утратил гибкость мысли и определённые навыки... Восстанавливал всё с трудом... А "Блазню" "восстанавливать" нечего - он ещё с молодости работал только "ретранслятором"... Иного он, просто, не умеет...
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Цей кончений "юрист", як він себе вважає, повинен знати елементарні норми кримінального кодексу. Своїми виссерами, він уже наговорив на ч. 1 ст. 343 КК України, а саме : " Втручання у діяльність правоохоронного органу". Максимальна міра покарання до шести місяців арешту. Однак знаючи, що гидрант поставив генпрокурором подружку цього непорозуміння, вона скоріше слідчого доведе до інфаркту.
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Ау СБУ! Выходите из интимных салонов, работа сама в руки идет, не ждите звонка об этом чёрте.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135279484712261&id=108530367387173&fs=0&focus_composer=0
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Всё это клоунада для лохов. Сейчас типо арестуют какого-то рядового мента (козла отпущения), потом займутся Героями Майдана. И будут вам вытирать типо - мы ж не притвзятые, мы за закон и справедливость. Стадо будет радостно хлопать.
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Для всех желающих высказаться по теме,страничка портнова в fb:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135279484712261&id=108530367387173&fs=0&focus_composer=0
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Побеждает тот у кого полностью отсутствуют любые принципы, в том числе и моральные. Наличие таких принципов "побеждающий" считает слабостью.
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Каждый человек каждый день, находясь в социуме, вступает в противостояние с навязанными ему принципами, навязанными сильнейшими в сравнении с ним. даже, если эти принципы противоречат его представлениям о морали и тп. Так устроен мир, другого не предвидится.
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То есть, не стрелять за спинами женщин и детей навязано сильными мира сего?
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Он эти вбросы специально делает , чтобы позлить майдановцев , патриотов Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану - Цензор.НЕТ 1514 .. Он сам однажды писал - ему доставляет удовольствие наблюдать , как он сказал - вопли "бандитов с Майдана " ...То безмозглое стадо у него на странице , ничем не разгонишь . Там " клиника" полнейшая , у всех . Сплошная вата , рюзкий мирь , колорады и дидываевале ..
Лучше наоборот - игнор портянки . Тогда начинает нервничать уже он , и начинает писать эту свою хрень ,, угрожать следователями т.д. Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану - Цензор.НЕТ 8635 . Проверено .
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Не без этого. Но тому стаду тоже периодически полезно напоминать кто они.
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У меня есть предчуствие, что портянка не доживёт до пенсии, скажу больше он не дотянет до 2022 года, и для этого есть масса причин. Тут совсем дело не в "воинствующем меньшенстве", а в тех, кому просто ******* видеть и слышать это ************* епало. Поверьте таких много.
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якби за цією портянкою не було потужної криши, вона б так не смерділа
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Портнов такой смелый только в фейсбуке ..Пусть выйдет на улицу или у Сивохо спросит
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а активисты не знают, где его или медведчука найти?
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Так кто у нас преЗепи...здент, зебиля или портянка?
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Російська ****** Поринає трохи забувся, явно хоче щоб його відфіліртувала куля воїнів АТО
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Портнов требует освидетельствования у психиатра и длительного лечения. Это уже всем ясно. Воспринимать его слова всерьез нет смысла. Очень болен.
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У него маниакальная жажда мести за свержение овощной влады . Той влады при которой ему хорошо жилось и он что то значил в этом мире . А сейчас он фактически - никто . Вот и напоминает о себе , таким способом . Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану - Цензор.НЕТ 9428 .
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Был бы "никто", не обещал "одеть на голову" следователю ГБР
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-Більш-менш і в основному проукраїнські: нар- депутати, діячі, політики.. захворіли смертельним коронавірусом. А прокляту продажну кремлівську заразу: різних Юд: мертвечука, портнягу, сивуху, ярему ... перевертня онаніста Ківу ... і багато інших,їх на жаль не бере навіть цей масовий заразний вірус ( зараза до зарази не пристає). Такий стан в цьому питанні він просто кричущий і зовсім несправедливий, і видно що щось там на небесах в канцелярії дуже таки сильно наплутали. А то видохли б всі ці кремлівські тварі з 5 колони опричників )(уйла і очистилася від них яка може загинути наша суверенна Україна. Та й і марати свої руки Українським патріотам об них брудних зрадників Юд не було б потрібно.
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Портянка знає що біля кордону з Україною стоїть потужна російська армія, тому можливо і провокує на грубість. Як на мене, то Портнов гарний матеріал для обміну полоненими... ***** заради нього не поскупиться віддати наших хлопців.
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Там такого "гарного матеріалу", як у суки блох.
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Ещё раз от кого-то из вас изойдёт похожая позорная промайдановская инициатива, займёмся вами в режиме немного другой плотности".Источник: https://censor.net.ua/n3184064
Ххххххххххххххххххх
Портнов, тут надо уточнять кто именно займется. Кто ети таинственньіе "займемся"? Прокуратура? ДБР? МВС? Тьі лично? Кто? Если тьі лично, то почему "займемся"? Тьі что, дебил, не знаешь правописания?

И почему "еще раз"? Кстати, в которьій раз тьі пишешь "еще раз"? Я тоже могу написать "еще раз портнов напишет подобньій бред, то все..." А что, кстати все? Более плотно назовем тебя мразью и одним из первьіх кандидатов на скамью?
Ну да, а что ето поменяет? Тьі перестанешь бьіть говном и арагом Украиньі? Нет. Точно так и те мифические "они", которьім тьі, говно, пальчиком грозишь. Ну напишут они и что?
А ничего! Потому чтот тьі, чмо, никто! Просто чувствуешь что тебя пока зеля у власти, тебя никто не тронет. Но ведь все может измениться и очень бьістро, говно. Доказано 14-м годом. И в 20-м у тебя уже врядли получится уехать в длительную командировку. Только на ПМЖ на сковородку. Пекельну.
Помни о етом, сученок.
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Сейчас самое время таких Портновых вешать на столбах, аэропорты закрыты, ни кто не убежит.
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Про екологію: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема цього москаля ні де повісити, ні втопити!
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Остаётся одно - закопать в землю , пустить на перегной ,, на удобрения . Шоб деревья хорошо росли . Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану - Цензор.НЕТ 2703 .
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Закопать по пояс, и сверху серебрянкой покрасить (чтобы на памятник не тратиться)
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Ну что за пессимизм. Унитазов и осветительніх столбов мало?
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А взагалі такі портновим це все наслідки масового узькоязичія і це видно навіть тут по коментаторах
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о... портнов стал отделом кадров при монике.)))
закономерно для кремлевской марионетки )))
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Фекалоиды Зелупы именно этого и хотели, что-бы ватная отрыжка банды Овоща распоряжалась кого судить, а кого превозносить в герои, так докатимся, что скоро Юрику Крысе, который управлял титушками на антимайдане, героя дадут.
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А кто,- папередники, Порох, или пендосы?
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А что там ГБР слабо открыть дело против Портнова через полицию за угрозу...следствию...
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Щось я вже починаю жалкувати, що Алоізович не остаточно вирішив деякі питання...
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