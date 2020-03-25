 Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов написав у телеграмі.
Він зазначив: "ДБР оголосило про підозру слідчому часів Майдану. Підозрюють, що притягав невинних героїв революції до відповідальності і заважав проведенню мітингів. Готують йому запобіжний захід.
Дорогі слідчі ДБР, а ви нічого бува не поплутали, не окуїлі там? Може, вас пора теж вже трохи відпрофілактувати? Вам що, нема чим себе зайняти? Може, ви вже розібралися з Порошенком і його злочинною організацією? Або вам так сильно хочеться сподобатися бродячому бидлу активістів, під яке ви останнім часом наполегливо намагаєтеся підлаштуватися? Цього співробітника поліції ми обов'язково захистимо, з ним нічого не буде, запобіжний захід одягнемо вам на голову.
І наполегливо рекомендуємо тим, хто це підписав, перейти у важкий для країни момент у режим патрульно-постової служби. Ще раз від когось із вас піде схожа ганебна промайданівська ініціатива, займемося вами в режимі трохи іншої щільності".
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135279484712261&id=108530367387173&fs=0&focus_composer=0
https://facebook.com/story.php?story_fbid=135279484712261&id=108530367387173&refid=52&__tn__=-R
Лучше наоборот - игнор портянки . Тогда начинает нервничать уже он , и начинает писать эту свою хрень ,, угрожать следователями т.д. . Проверено .
Ххххххххххххххххххх
Портнов, тут надо уточнять кто именно займется. Кто ети таинственньіе "займемся"? Прокуратура? ДБР? МВС? Тьі лично? Кто? Если тьі лично, то почему "займемся"? Тьі что, дебил, не знаешь правописания?
И почему "еще раз"? Кстати, в которьій раз тьі пишешь "еще раз"? Я тоже могу написать "еще раз портнов напишет подобньій бред, то все..." А что, кстати все? Более плотно назовем тебя мразью и одним из первьіх кандидатов на скамью?
Ну да, а что ето поменяет? Тьі перестанешь бьіть говном и арагом Украиньі? Нет. Точно так и те мифические "они", которьім тьі, говно, пальчиком грозишь. Ну напишут они и что?
А ничего! Потому чтот тьі, чмо, никто! Просто чувствуешь что тебя пока зеля у власти, тебя никто не тронет. Но ведь все может измениться и очень бьістро, говно. Доказано 14-м годом. И в 20-м у тебя уже врядли получится уехать в длительную командировку. Только на ПМЖ на сковородку. Пекельну.
Помни о етом, сученок.
закономерно для кремлевской марионетки )))