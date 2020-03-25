 Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов написав у телеграмі.

Він зазначив: "ДБР оголосило про підозру слідчому часів Майдану. Підозрюють, що притягав невинних героїв революції до відповідальності і заважав проведенню мітингів. Готують йому запобіжний захід.

Дорогі слідчі ДБР, а ви нічого бува не поплутали, не окуїлі там? Може, вас пора теж вже трохи відпрофілактувати? Вам що, нема чим себе зайняти? Може, ви вже розібралися з Порошенком і його злочинною організацією? Або вам так сильно хочеться сподобатися бродячому бидлу активістів, під яке ви останнім часом наполегливо намагаєтеся підлаштуватися? Цього співробітника поліції ми обов'язково захистимо, з ним нічого не буде, запобіжний захід одягнемо вам на голову.

І наполегливо рекомендуємо тим, хто це підписав, перейти у важкий для країни момент у режим патрульно-постової служби. Ще раз від когось із вас піде схожа ганебна промайданівська ініціатива, займемося вами в режимі трохи іншої щільності".

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