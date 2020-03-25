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 Пропонуємо Зеленському провести "політичну дезінфекцію" і заборонити підписувати представникам України в Мінську будь-які рішення про "консультативну раду", - Рахманін

Депутат від "Голосу" Сергій Рахманін запропонував президенту Зеленському провести "політичну дезінфекцію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Рахманін зазначив: "Від імені фракції сьогодні надіслав Володимиру Зеленському листа. З пропозицією - включити до порядку денного майбутнього позачергового засідання парламенту ще одне питання. А саме - проєкт постанови № 3229, поданий "Голосом" 17 березня.

Про що проєкт? Про політичну дезінфекцію.

Про вакцину проти токсичної "консультативної ради", членами якої мають стати "уповноважені" представники окупованих територій Донбасу. Про "раду", покликану зробити окупантів миротворцями, а поплічників окупантів - стороною переговорів.

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Що пропонуємо?

- вважати проєкт рішення про заснування консультативної ради, таким , що суперечить Конституції й національним інтересам України;

- заборонити представникам України підписання будь-якого рішення про створення подібного сумнівного органу;

- зобов'язати представників України унеможливити перемовини із посіпаками;

- визначити, що головною передумовою будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довготривале припинення вогню.

Створити раду "консультантів" диявола мали завтра. Через пандемію "доленосну" подію вирішили провести онлайн. За останніми даними, її перенесли з 25 березня на 26.

Чим завершиться ця спроба зараження? Маємо надію: неминучою політичною ізоляцією збудників".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184063
 
   
 Топ коментарі
 
Сомневаюсь что зеленский уже что то решает в етой стране. Он как истинный артист всего лишь играет роль президента по написанному влиятельными режиссерами сценарию.
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Даже играть роль президента он не может. Сдулся
Неубедительно, лживо.
НЕ ВЕРЮ!!!
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"В четверг мы можем проснуться в новой стране, это точка невозврата", - Павел Климкин

Уже 25 марта состоится новое заседание Трехсторонней контактной группы, на котором решится вопрос с "Консультативным советом". Украинцы могут проснуться в новой стране, в которой существует "гражданская война".
"В четверг вы можете проснуться в стране с гражданской войной", - написал бывший министр. Он предупредил, что в день согласия Киева на "Консультативный совет" начнется "демонтаж международной поддержки" Украины. Киев фактически избавит Россию от статуса стороны конфликта и санкций Запада.

"В Москве начнется настоящий праздник", - предупредил Климкин. Он уверен, что из-за этой сделки с Кремлем ряд международных исков Украины против РФ станут бесперспективными.

И ужас ситуации в том, что, со слов экс-министра, сделка не приведет к освобождению Донбасса. Более того, она ухудшит ситуацию в Украине, так как вызовет социальный протест. "Это точка невозвращения", - подчеркнул Климкин.
Он призвал власти не делать эту "фатальную ошибку", так как на кону само существования государства Украина.
https://www.dialog.ua/ukraine/203796_1585076009
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Сомневаюсь что зеленский уже что то решает в етой стране. Он как истинный артист всего лишь играет роль президента по написанному влиятельными режиссерами сценарию.
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Даже играть роль президента он не может. Сдулся
Неубедительно, лживо.
НЕ ВЕРЮ!!!
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Но зелю снимут с нити длинной
и присыпав нафталином
в виде тряпки сложат в сундуке..
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Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" -

неужели предложили Бубочке объесться ДУСТОМ?!!!!


Народ будет только "ЗА!!!"

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Не предлагать надо, а угрожать, как Портнов следователю ДБР.
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Якщо така "дезинфекція" буде дієвою, то в нас не лишиться ні ради, ні кабміну, ні ОПи, ні інших "незалежних" (тіпо) гілок влади, на кшталт судів, прокуратур і т.ін. А значить позачергові вибори... Бубочка на таке не піде, бо його ляльководи знають реальний рейтинг діючої влади. Та й московія теж розуміє, що такого "нєлоха", який бачить мир в очах у вбивці, більше може не бути...
Такий собі заклик з рангу "Бджоли! Гуртуйтесь проти меду"! Ніщо, одним словом...
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-Мне кажется , что они уже что-то подозревают.
-Не переживай, везде наши люди - просто выполняй свою работу
Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин - Цензор.НЕТ 8968

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"В четверг мы можем проснуться в новой стране, это точка невозврата", - Павел Климкин

Уже 25 марта состоится новое заседание Трехсторонней контактной группы, на котором решится вопрос с "Консультативным советом". Украинцы могут проснуться в новой стране, в которой существует "гражданская война".
"В четверг вы можете проснуться в стране с гражданской войной", - написал бывший министр. Он предупредил, что в день согласия Киева на "Консультативный совет" начнется "демонтаж международной поддержки" Украины. Киев фактически избавит Россию от статуса стороны конфликта и санкций Запада.

"В Москве начнется настоящий праздник", - предупредил Климкин. Он уверен, что из-за этой сделки с Кремлем ряд международных исков Украины против РФ станут бесперспективными.

И ужас ситуации в том, что, со слов экс-министра, сделка не приведет к освобождению Донбасса. Более того, она ухудшит ситуацию в Украине, так как вызовет социальный протест. "Это точка невозвращения", - подчеркнул Климкин.
Он призвал власти не делать эту "фатальную ошибку", так как на кону само существования государства Украина.
https://www.dialog.ua/ukraine/203796_1585076009
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Представники окупованих територій, це фінський ніж в руках кремляді. Про що? можна говорити з ножем.
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Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21

Тут наша веелика родина звертається з карантину :
- Зеленський! А не хочеш на стадіон? Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.
-Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю х₴&#ню?
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пусть этой туалетной бумагой в Минске подотрется, которую согласовал с кремлем. предателя Ермака на нары!!!

Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин - Цензор.НЕТ 3098
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Таки да ,если Украина признает ,что это гражданский конфликта,юридически это жопа🙁 А экономически звиздец. Получается Украина сама на себя напала ,и сама же будет покрывать убытки. Ни один инвестор не придет.
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Жопа була коли простий нарід вибрав ЗеКловуна, а зараз це продукт який жопа виробляє
🤔
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Угу,щяз малоросси візьмуть та прогавять такий унікальний шанс здати Україну смердючім цапам.
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Ого. Ушел Вакарчук и у Голоса появился голос?
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Пшол за поребрик,алкаш ,тут водки не подают.
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Поплыл в аквариум, рыбка гуппи!
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За все проплачено.

А Рамзан Кадиров дуже навіть добре живе.
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Не дезинфекцию надо а санацию вместе из ЗЕ.
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Многие считают, что Зеля- клоун и дурак. Постараюсь объяснить простыми словами Вашу ошибку. У клоунов, дураков и т.п. монетка падает примерно 50% "орлом" и 50% "решкой". Т.е. их решения принимаются как попало и иногда даже (случайно) бывают правильными. Но когда монетка падает 100% на ребро (и всегда во вред Украине)- то дело не в глупости, а в предательстве. Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин - Цензор.НЕТ 2425
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Сонный прочитал как "политическую дефекацию". Перечитал... А нет, все верно. Это Зеленский осилит.
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Зеленський це посібник російських окупантів...
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Из какой труппы появился этот "композитор" ,оркестр которого постоянно фальшивит ?
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Вживаючи тут на цензорі узькій язиг малороси сприяють окупації України...
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Шановний пане Рахманін! Зверніть увагу на те, що сьогодні ця тема читачам нецікава. Найбільше коментаторів там, де влада роздуває проблему. В наступних виборчих компаніях варто проводити детальний аналіз тематики в ЗМІ, і завжди бути в центрі інформаційного галасу.
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П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко публічно звернувся до президента Зеленського з вимогою відмовитись від створення так званої «консультативної ради» з ватажками терористів. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Європейська Солідарність як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу. Підтримала її ініціативи та подала власні пропозиції. В тому числі і щодо джерел наповнення резервного фонду для подолання наслідків пандемії. Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року.
Погодитися на створення так званої консультативної ради - означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії. Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора - визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій.
Хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення такої «ради», відповідальність за це ляже на Зеленського. Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення «консультативної ради».
Влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, а не зраджувати Україну, байдуже як, свідомо, чи просто через нездатність усвідомити очевидне.
Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його.
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