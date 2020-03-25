 Пропонуємо Зеленському провести "політичну дезінфекцію" і заборонити підписувати представникам України в Мінську будь-які рішення про "консультативну раду", - Рахманін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Рахманін зазначив: "Від імені фракції сьогодні надіслав Володимиру Зеленському листа. З пропозицією - включити до порядку денного майбутнього позачергового засідання парламенту ще одне питання. А саме - проєкт постанови № 3229, поданий "Голосом" 17 березня.

Про що проєкт? Про політичну дезінфекцію.

Про вакцину проти токсичної "консультативної ради", членами якої мають стати "уповноважені" представники окупованих територій Донбасу. Про "раду", покликану зробити окупантів миротворцями, а поплічників окупантів - стороною переговорів.

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Що пропонуємо?

- вважати проєкт рішення про заснування консультативної ради, таким , що суперечить Конституції й національним інтересам України;

- заборонити представникам України підписання будь-якого рішення про створення подібного сумнівного органу;

- зобов'язати представників України унеможливити перемовини із посіпаками;

- визначити, що головною передумовою будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довготривале припинення вогню.

Створити раду "консультантів" диявола мали завтра. Через пандемію "доленосну" подію вирішили провести онлайн. За останніми даними, її перенесли з 25 березня на 26.

Чим завершиться ця спроба зараження? Маємо надію: неминучою політичною ізоляцією збудників".

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