 Пропонуємо Зеленському провести "політичну дезінфекцію" і заборонити підписувати представникам України в Мінську будь-які рішення про "консультативну раду", - Рахманін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Рахманін зазначив: "Від імені фракції сьогодні надіслав Володимиру Зеленському листа. З пропозицією - включити до порядку денного майбутнього позачергового засідання парламенту ще одне питання. А саме - проєкт постанови № 3229, поданий "Голосом" 17 березня.
Про що проєкт? Про політичну дезінфекцію.
Про вакцину проти токсичної "консультативної ради", членами якої мають стати "уповноважені" представники окупованих територій Донбасу. Про "раду", покликану зробити окупантів миротворцями, а поплічників окупантів - стороною переговорів.
Що пропонуємо?
- вважати проєкт рішення про заснування консультативної ради, таким , що суперечить Конституції й національним інтересам України;
- заборонити представникам України підписання будь-якого рішення про створення подібного сумнівного органу;
- зобов'язати представників України унеможливити перемовини із посіпаками;
- визначити, що головною передумовою будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довготривале припинення вогню.
Створити раду "консультантів" диявола мали завтра. Через пандемію "доленосну" подію вирішили провести онлайн. За останніми даними, її перенесли з 25 березня на 26.
Чим завершиться ця спроба зараження? Маємо надію: неминучою політичною ізоляцією збудників".
Неубедительно, лживо.
НЕ ВЕРЮ!!!
и присыпав нафталином
в виде тряпки сложат в сундуке..
неужели предложили Бубочке объесться ДУСТОМ?!!!!
Народ будет только "ЗА!!!"
Такий собі заклик з рангу "Бджоли! Гуртуйтесь проти меду"! Ніщо, одним словом...
-Не переживай, везде наши люди - просто выполняй свою работу
Уже 25 марта состоится новое заседание Трехсторонней контактной группы, на котором решится вопрос с "Консультативным советом". Украинцы могут проснуться в новой стране, в которой существует "гражданская война".
"В четверг вы можете проснуться в стране с гражданской войной", - написал бывший министр. Он предупредил, что в день согласия Киева на "Консультативный совет" начнется "демонтаж международной поддержки" Украины. Киев фактически избавит Россию от статуса стороны конфликта и санкций Запада.
"В Москве начнется настоящий праздник", - предупредил Климкин. Он уверен, что из-за этой сделки с Кремлем ряд международных исков Украины против РФ станут бесперспективными.
И ужас ситуации в том, что, со слов экс-министра, сделка не приведет к освобождению Донбасса. Более того, она ухудшит ситуацию в Украине, так как вызовет социальный протест. "Это точка невозвращения", - подчеркнул Климкин.
Он призвал власти не делать эту "фатальную ошибку", так как на кону само существования государства Украина.
https://www.dialog.ua/ukraine/203796_1585076009
@tendertorg21
Тут наша веелика родина звертається з карантину :
- Зеленський! А не хочеш на стадіон? Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.
-Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю х₴&#ню?
🤔
А Рамзан Кадиров дуже навіть добре живе.
Європейська Солідарність як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу. Підтримала її ініціативи та подала власні пропозиції. В тому числі і щодо джерел наповнення резервного фонду для подолання наслідків пандемії. Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року.
Погодитися на створення так званої консультативної ради - означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії. Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора - визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій.
Хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення такої «ради», відповідальність за це ляже на Зеленського. Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення «консультативної ради».
Влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, а не зраджувати Україну, байдуже як, свідомо, чи просто через нездатність усвідомити очевидне.
Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його.