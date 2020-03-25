 У позафракційного нардепа Рудика діагностовано коронавірус, - депутатка Гриб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок, 24 березня, в коментарі одному з телеканалів повідомила народна депутатка Вікторія Гриб.

"Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Пів години тому про це мені повідомила його лікарка", - повідомила Гриб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемний округ №198: ЦВК зареєструвала самовисуванця Рудика народним депутатом