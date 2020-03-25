 У позафракційного нардепа Рудика діагностовано коронавірус, - депутатка Гриб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок, 24 березня, в коментарі одному з телеканалів повідомила народна депутатка Вікторія Гриб.
"Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Пів години тому про це мені повідомила його лікарка", - повідомила Гриб.
Ой! Вибачте. Щось я сьогодні особливо злий на цих депутан...
дехто, Т.Л., сама підтримувала і Зе і його дії.
а тепер в нас 1000чі хворих, бачте - а вас не попереджали ????
лікувати НІЧИМ !!!!
може ними ця істота і обмежиться....