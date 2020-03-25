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 У позафракційного нардепа Рудика діагностовано коронавірус, - депутатка Гриб

У позафракційного нардепа Верховної Ради Сергія Рудика підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок, 24 березня, в коментарі одному з телеканалів повідомила народна депутатка Вікторія Гриб.

"Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Пів години тому про це мені повідомила його лікарка", - повідомила Гриб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемний округ №198: ЦВК зареєструвала самовисуванця Рудика народним депутатом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184062
 
 
 Топ коментарі
 
Мне нравится как эта пиздота сразу же начала себя тестить, пока тестов днем с огнем не найти.
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Они что там оргиями занимаются в кулуарах что один за другим подцепили ету заразу. Или ето Божье благословение
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Думаю, что здесь дело вот в чем. Просто депутатов ВР тщательно тестируют, в отличие от простого народонаселения, соответственно и выявляют инфицированных. Так что среди простых людей инфицированных тоже хватает, только тесты - это не про них.
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Та нічого тим депутатам не буде.Непотрібно з цього сенсацію робити.
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Ой вей! Гарні новини з Ради йдуть одна за одною! Дайош 450 з 450 можливих до кінця тижня! А смертність най буде така сама, як і в країнах, звідки вони дозволили "рятувати" українців...
Ой! Вибачте. Щось я сьогодні особливо злий на цих депутан...
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Интересно, это куршавелевский или околокуршавелевский? Скоро заседания ВР будут проводить в Александровке. У внефракционного нардепа Рудыка диагностирован коронавирус, - депутат Гриб - Цензор.НЕТ 1011
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Закрыть ВР саркофагом как 4 реактор, чтоб сдохли там!
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Злорадствовать по поводу коронавируса недопустимо, поскольку зараза переходящая, а мандатоносца палюбэ будут лечить намного усерднее, чем рядового лохмандея. Но для пользы дела весьма не лишнее, когда властьпридержащие кормщики на собственной шкуре ощутят результаты своего стояния у горнила. По идее, традиционные для Рады поголовные рукопожатия, зачастую переходящие в обнимашечки и целовашечки, в купе с обязательно присутствующими среди клиентов любого вируса бессимптомными носителями-распространителями, сделали своё чёрное дело - через одну-две недельки "Весна покаже, хто де срав"©.
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Я не понимаю ликования по поводу того, что депутаты и всякие известные личности типа Хорошковский заболели. Ведь это говорит только об одном. Что все эти люди просто обследованы, они себе купили тесты или, ещё хуже, их протестировали бесплатно по первому чиху , чем должны были воспользоваться менее социально защищённые при симптомах корогавируса.И ,залегли они в больницах все , несмотря на свои широкие возможности развернуть лечение у себя дома. Залегли, заняв при этом места, где могли бы лечиться и выжить другие. Все этоточень показательно . Исходя из этого, можно предположить,что у нас заражённых уже тысячи. Наша больная сотня не соответствует действительности вообще. А ещё и пренебрежительное отношение к карантину и самой болезни, желание некоторых вылечиться чесноком просто пугает. Ведь все видели видео из больницы в бергамо, где пройти невозможно, но все больные находятся в каких-то пластиковых бутылях и подключены к аппаратам - где мы все это будем брать
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пояснюю - придуркуваті рішення Зелі призвели до того, що вірус приїхав в Україну,
дехто, Т.Л., сама підтримувала і Зе і його дії.
а тепер в нас 1000чі хворих, бачте - а вас не попереджали ????
лікувати НІЧИМ !!!!
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Золотое правило жизни: не переживай из-за того, что ты не в силах изменить, прими ситуацию такой, какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде.
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ліків від корони поки не існує в україні за вашими словами заболєвших тисячи але сплеску смертності людей не спостерігається ви впевнені що це епідесмія справді настільки смертельної хвороби щоб впадати в ступор від жаху? якщо задуматись то кожного дня ми на волосину від смерті , в світі існує безліч інших хвороб колись бачили людину яка проходить хіміотерапію від раку ? або коли людина вмирає в лікарні і ніхто не знає від чого а в анамнезі пишуть вмер від зупинки серця ?
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весь наш бомонд під коронавірусом.
може ними ця істота і обмежиться....
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да высшие чиновники наверное все подряд уже проходят тесты, а простым украинцам только когда уж явно заболел. А сколько непровереных украинцев уже ходят и заражают дру друга не зная об этом ?
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Среди 400 нардепов уже сколько больных коронавирусом? 4-5 шт? Около 1 %... Это нардепы, не пользующиеся метро, электричками, маршрутками.... Ну а по аналогии среди 40 милионного населения Украины сколько больных? Точно не меньше 1 % (и это еще в лучшем случае) ! Итого: полмиллиона - миллион человек больных коронавирусом. Просто тестов для простых людей нет.
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Більш-менш і в основному проукраїнські: нар- депутати, діячі, політики.. захворіли смертельним коронавірусом. А прокляту продажну кремлівську заразу: різних Юд: мертвечука, портнягу, сивуху, ярему ... перевертня онаніста Ківу ... і багато інших,їх на жаль не бере навіть цей масовий заразний вірус ( зараза до зарази не пристає). Такий стан в цьому питанні він просто кричущий і зовсім несправедливий, і видно що щось там на небесах в канцелярії дуже таки сильно наплутали. А то видихли б всі ці кремлівські тварі з 5 колони опричників )(уйла і очистилася від них яка може загинути наша суверенна Україна. Та й і марати свої руки Українським патріотам об них брудних зрадників Юд не було б потрібно. -
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