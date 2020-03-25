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Все про:зерно (39) порт (212) експорт (186)

 Морські порти України збільшили експорт пшениці за тиждень майже на 70%

За тиждень Із 14 по 20 березня українські морські порти експортували 1,18 млн т основних зернових культур, що на 26% більше, ніж тижнем раніше (933 тис. т з урахуванням актуалізації даних).

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише спеціалізоване видання Інфоіндустрія.

Найбільше зросли поставки пшениці. У розрізі культур морпорти відвантажили:

пшениці - 284 тис. т, або на 67% більше, ніж минулого тижня;

кукурудзи - 835 тис. т, +26%;

ячменю - 59 тис. т, -40%.

До трійки основних напрямків поставок українського зерна увійшли Єгипет (272 тис. т), Південна Корея (110 тис. т) і Китай (91 тис. т).

Лідируюче місце за обсягами експорту зернових у 2019/20 МР посідає порт Миколаїв (13,94 млн т). Друге місце - порт Чорноморськ (10,08 млн т), третє - порт Південний (7,95 млн т).

Также читайте: Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184061
 
 
 Топ коментарі
 
Вслед за масками пошла распродажа продовольствия.
Проект "Украина-Писец" - в самом разгаре.
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А потім українці самі будуть голодні.Тут не дуже є чим пишатися.Продавати звісно потрібно,але з іншою владою.
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За 1 килограмм: пшеница - 5.30: комбикорм КС 6 - 21.80: броль - 85.
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А у чому тут кримінал? Коли підписувались вьючерси на поставки? Ще рік тому. Коли зерно везли на термінали? Майже рік, бо такі об'єми треба зібрати. Минулий врожай був одним з найвищих. В основі вивозиться фураж. І я вважаю, нічого горлопанити з цього приводу.
А ось підписанням НОВИХ контрактів на поставки СХ продукції на наступний рік треба призадуматись. Бо врожай цього року буде ніякий. Наступний рік буде голодний. А якщо ще й випруть зерно за кордон, то і Держ резерв не допоможе.
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контракты можно послать лесом ссылаясь на форс-мажор. другое дело есть ли где это хранить
но продают в расчете на то что на рынке можно всегда купить если надо НО если ситуация пойдет так вирус не уймется и страны перекроют экспорт, то с зерном будет как с масками...
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Кучма в 2003 році теж експортував по 50 дол за тонну по максимуму, а потім закупали в Казахстані здається по 600 дол за тонну...
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Правильно !
Давайте ще всю пшеницю вивезем ! Як і маски.
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Хто пам'ятає як мене перед другим туром деактивували, бо я сказав що не виключене повторення трагедії 1933 року?
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якщо вірус не доб'є, то вже голод - точно...
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Факт в тім що я таки був правий. Веселі часи нас чекають.
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Это нужно и сейчас повторить за распространение паники и неправдивой информации в инете.
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То пиши заяву на Бутусова:
25.03.20 00:39 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%
А взагалі- на твоєму місці я б тікав. Скоро ботів з фабрики Фьодорова будуть бити.
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Что написал Бутусов? Трейдеры торгуют, значит, платят налоги. Вы хотите, чтобы государство запретило вывозить зерно? Возможно будет и такое. При чем здесь вы со своим 33 годом? Вы на моём месте вряд ли когда-то окажетесь, тем более я понятия не имею, кто это федоров, про которого вы уже второй раз упоминаете
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Фьодоров- координатор ;ЗЕ!Диджитал;. Український аналог російського Прігожіна, керівника Ольгіно.
Не прикидайся цнотливою. Все ти розумієш. Але помиляєшся в одному- з собою в Ізраїль хазяйни тебе не візьмуть. Навіть якщо ти їхньої крові, а я здогадуюся що це саме так.
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Вы неправы, уважаемый кацахол. И наговариваете не только на действующую власть , но и на меня. Я просто хочу сказать, что ваши истерики неконструктивны. Они сейчас не нужны и опасны. В Одессу, например, вчера из Киева прибыл спецоборт с тестами , со средствами защиты для наших врачей и тд. Никто никого не бросил, как вы об этом пытаетесь здесь все время внедрить. Давайте лучше потратим время не на злость, а наоборот, на взаимопонимание. Хочу вам ещё сказать. У меня в Вайбере есть группа врачей разного профиля, готовых бесплатно в любой момент оказывать консультативную помощь. Только вчера туда подсоединялось 15 врачей. Если вы врач, возможно так себя реализуйте. Возможно, дайте людям рекомендации, как нам всем пережить эту пандемию и не умереть всем на радость кацапам. Не ищите чёрную кошку в темной комнате ...
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Он як?- А мені дали аж десять масок. Звичайних, я навіть вдягати їх не збираюся.
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Я, наприме, проглаживаю маски использованные утюгом. Вы поймите, сегодняшняя ситуация в Украине - это испытание для каждого из нас. Вам желаю только здоровья
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Стерилізація при 180 градусах-60 хвилин. Не знаю яка температура у праски, але руки точно заболять.
Необхідні респіратори класу ffp2 мінімум. А оця ганчірка- це як стрінги при несподіванці.
Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70% - Цензор.НЕТ 9225
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Максимальна температура праски 205 градусів.
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Не одевай ни в коем случае - вы соевые хуже коронавируса.
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Не думаю, что трейдеры и аграрники полностью платят налоги.
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Пшениця, здебільшого, є приватною. Щоб запобігти нестачі необхідну частину має закупати Держрезерв. На що потрібні відповідні відрахування. Але за будь яких умов порти України не здатні забезпечити річний обіг більше 54 млн тонн при торішньому врожаї 84 млн. Тих 30 що залишається достатньо для 50-60 млн. населення з урахуванням фуражного зерна.
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84 млн тонн, це все зерно пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпак, просо, гречка, льон и ще деякі культури.
Конкретно пшениці зібрали 28,2 млн тонн, але більша частина низького класу, кормова, оскільки при великих угіддях в одних руках, вигідніше "заробляти" валом а не якістю...
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Следующий на очереди видимо чернозем поплывет?
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Началась большая распродажа перед шухером.
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Очень миленько. Мало того что в условиях пандемии оставили народ без средств защиты, дыхательных аппаратов, антисептиков,так теперь оставят без хлеба и круп. Нашим барыгам всё время надо отдельными приказами, законами, каждому стучать по башке, чтобы они приходили в себя, потому что бабло отключило у них последние остатки совести и человечности.
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В 33 році Сталін теж всю українську їжу продав... Був голод... А що хоче шмаркля з своїми росіянами добитися?
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European life Не всю продал. ВСЮ просто не успевали. Много сгнило прямо на складах, от колхозов до хранилищ.
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Тогда бомбовозов перевозящих по 200 тон за раз, ещё не било, и сухогрузов на 200 000 тонн...
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"Власть" импотентна и убога, поэтому, сейчас, еще не самые худшие времена. Скоро и голод постучится в двери. Они всегда ходят вместе - война, эпидемии и голод.
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ДОРОГИ РАЗБИЛИ...НАЛОГ....КАК ЗА КИЛО А НЕ С ТОННЫ...НДС ПОЛУЧАТ...РЕНТЫ С ЗЕМЛИ НЕМА....А КРИЧИМ МЫ ЭКСПОРТИРУЕМ.....
КОГДА ВОРЫ В ЗАКОНЕ БУДУТ УПРАВЛЯТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ...ЧЕМ ЭТИ УПЫРИ...
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Хроника одного Президента ...

25.03.2020 г.

Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.

Второй системный сбой власти Зеленского (первый - отмена решения о введении ЧС по стране. Нет голосов даже в собственной фракции) - Верховная Рада перенесла внеочередное заседание. Формально - Кабмин не успевает. Реальная причина - Коломойский. Вчера состоялся бурный разговор между Зеленским и Коломойским. Очень бурный ...
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"Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%" - в 1933 году Сталин тоже пшеницу за границу отправлял.
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Слуги уроды запретят экспорт зерна когда все зерно уже вывезут.
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скупили у селян когда доллар был по 24...а продают когда стал по 28...А селяни знову голі та босі
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это понятно ...урожай 2019 был небывалый. Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70% - Цензор.НЕТ 3495...и...поэтому... сейчас... мука... дорожает Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70% - Цензор.НЕТ 7234
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Там мало пшениці придатної до переробки на якісне борошно, в основному кормова, при наявності надвеликих угідь в одних руках, вигідніше "заробляти" валом а не якістю.
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Починають Голодомор Морські порти України збільшили експорт пшениці за тиждень майже на 70% - Цензор.НЕТ 7806 Геноцид,так Геноцид
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Вова изолировался или изолировали и пошла волна продай все Вова только за все ты ответишь
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tZE inform

@tZEinform

·16 мин

Понеслась ... "Президенту могли просто не доложить..." ""Он мог и не знать..." "Это прерогатива правительства..." - это все о госрезервах, зерне и масках. Разъясняем для всех. Разрешение на вскрытие госрезерва дает только правительство по своему решению,

или решению соответствующих органов (РНБО). После чего документом уведомляет Президента и РНБО. Госрезерв получив распоряжение уведомляет правительство, Президента, РНБО специальным уведомлением о начале процедуры.

Спецуведомление - это не обычный документ, который может валяться на столе у Вовы месяцами. Это карточка которую вручают лично в руки президенту и никак иначе. Не знать Зеленский мог лишь в том случае если забыл буквы.
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молоды! россия запретила экспорт круп, а Украина вывозит. будет как с масками.
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