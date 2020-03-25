 Морські порти України збільшили експорт пшениці за тиждень майже на 70%

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише спеціалізоване видання Інфоіндустрія.
Найбільше зросли поставки пшениці. У розрізі культур морпорти відвантажили:
пшениці - 284 тис. т, або на 67% більше, ніж минулого тижня;
кукурудзи - 835 тис. т, +26%;
ячменю - 59 тис. т, -40%.
До трійки основних напрямків поставок українського зерна увійшли Єгипет (272 тис. т), Південна Корея (110 тис. т) і Китай (91 тис. т).
Лідируюче місце за обсягами експорту зернових у 2019/20 МР посідає порт Миколаїв (13,94 млн т). Друге місце - порт Чорноморськ (10,08 млн т), третє - порт Південний (7,95 млн т).
А ось підписанням НОВИХ контрактів на поставки СХ продукції на наступний рік треба призадуматись. Бо врожай цього року буде ніякий. Наступний рік буде голодний. А якщо ще й випруть зерно за кордон, то і Держ резерв не допоможе.
но продают в расчете на то что на рынке можно всегда купить если надо НО если ситуация пойдет так вирус не уймется и страны перекроют экспорт, то с зерном будет как с масками...
Давайте ще всю пшеницю вивезем ! Як і маски.
25.03.20 00:39 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%
А взагалі- на твоєму місці я б тікав. Скоро ботів з фабрики Фьодорова будуть бити.
Не прикидайся цнотливою. Все ти розумієш. Але помиляєшся в одному- з собою в Ізраїль хазяйни тебе не візьмуть. Навіть якщо ти їхньої крові, а я здогадуюся що це саме так.
Необхідні респіратори класу ffp2 мінімум. А оця ганчірка- це як стрінги при несподіванці.
Конкретно пшениці зібрали 28,2 млн тонн, але більша частина низького класу, кормова, оскільки при великих угіддях в одних руках, вигідніше "заробляти" валом а не якістю...
КОГДА ВОРЫ В ЗАКОНЕ БУДУТ УПРАВЛЯТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ...ЧЕМ ЭТИ УПЫРИ...
25.03.2020 г.
Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.
Второй системный сбой власти Зеленского (первый - отмена решения о введении ЧС по стране. Нет голосов даже в собственной фракции) - Верховная Рада перенесла внеочередное заседание. Формально - Кабмин не успевает. Реальная причина - Коломойский. Вчера состоялся бурный разговор между Зеленским и Коломойским. Очень бурный ...
tZE inform
@tZEinform
·16 мин
Понеслась ... "Президенту могли просто не доложить..." ""Он мог и не знать..." "Это прерогатива правительства..." - это все о госрезервах, зерне и масках. Разъясняем для всех. Разрешение на вскрытие госрезерва дает только правительство по своему решению,
или решению соответствующих органов (РНБО). После чего документом уведомляет Президента и РНБО. Госрезерв получив распоряжение уведомляет правительство, Президента, РНБО специальным уведомлением о начале процедуры.
Спецуведомление - это не обычный документ, который может валяться на столе у Вовы месяцами. Это карточка которую вручают лично в руки президенту и никак иначе. Не знать Зеленский мог лишь в том случае если забыл буквы.