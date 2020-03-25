 Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться не в четвер, а в суботу, 28 березня, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в парламенті.

"У четвер не буде. Найімовірніше, в суботу", - сказав співрозмовник агентства.

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