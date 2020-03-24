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 ПЦУ готова надати свої приміщення для обстеження або лікування постраждалих від коронавірусу, - Епіфаній

Православна церква України готова надати свої приміщення для хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за необхідності будуть надані для прийому хворих. Тому в найближчі дні вони будуть підготовлені, щоб у разі необхідності прийняти тих, хто потребують обстеження або лікування. Так ми будемо робити скрізь, де є можливість і буде необхідність, в єпархіях по всій Україні", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184059
 
   
 Топ коментарі
 
вот настоящая Церковь Украинского народа, а не то ФСБшное б***ство из секты УПЦ МП..
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Молодці!!! Так і має поступа дійсна українська церква. Спочатку УГКЦ, тепер ці. Лише ніким не признана московітська церква з попами які працюють на ФСБ, бігають та збирають українців на хрестові ходи
🤔
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Респект Митрополиту Епіфанію ПЦУ готова предоставить свои помещения для обследования или лечения пострадавших от коронавируса, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6969
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вот настоящая Церковь Украинского народа, а не то ФСБшное б***ство из секты УПЦ МП..
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ооо!.. не спамьте этого пож этого долбодятла!
пусть все посмотрят на зачумленную особь из УПЦ МП..
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слышь, короновирусный!.. а ты почему без маски?!
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В.Ф. Войно-Ясенецький (святитель Лука).
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Молодці!!! Так і має поступа дійсна українська церква. Спочатку УГКЦ, тепер ці. Лише ніким не признана московітська церква з попами які працюють на ФСБ, бігають та збирають українців на хрестові ходи
🤔
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ПЦУ с Народом! настоящая Украинская Церква
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Пострадавшие с Майдана укрылись в Михайловском соборе.
ПЦУ готова надати свої приміщення для обстеження або лікування постраждалих від коронавірусу, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 9685
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