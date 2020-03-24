 ПЦУ готова надати свої приміщення для обстеження або лікування постраждалих від коронавірусу, - Епіфаній

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за необхідності будуть надані для прийому хворих. Тому в найближчі дні вони будуть підготовлені, щоб у разі необхідності прийняти тих, хто потребують обстеження або лікування. Так ми будемо робити скрізь, де є можливість і буде необхідність, в єпархіях по всій Україні", - сказано в повідомленні.

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