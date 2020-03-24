 У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджені випадки захворювання коронавірусом.

Всі троє хворих киян - чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з симптомами ГРВІ", - написав Кличко.

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За інформацією мера, на наявність коронавірусу перевіряють ще 22 зразки.

Швидше за все, "після повернення з Франції 51-річний киянин" - ексглава СБУ Валерій Хорошковський, інформація про інфікування якого COVID-19 з'явилася раніше.