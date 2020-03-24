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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Здоров'я
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 У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко

Увечері 24 березня в Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусіом. Кількість киян, хворих COVID-19 зросла до 31 особи.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджені випадки захворювання коронавірусом.

Всі троє хворих киян - чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з симптомами ГРВІ", - написав Кличко.

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За інформацією мера, на наявність коронавірусу перевіряють ще 22 зразки.

Швидше за все, "після повернення з Франції 51-річний киянин" - ексглава СБУ Валерій Хорошковський, інформація про інфікування якого COVID-19 з'явилася раніше.

У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184058
 
 
 Топ коментарі
 
Пик будет примерно через неделю-две, когда пойдут с симптомами те, кто в начале карантина забил и пошел толкаться в автобусах.
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https://itc.ua/news/400-tys-novyh-dobrovolczev-prisoedinilis-k-proektu-foldinghome-dlya-borby-s-covid-19-moshhnost-uvelichilas-do-470-petaflopsov/

400 тыс. новых добровольцев присоединились к проекту Folding@Home для борьбы с COVID-19 - мощность увеличилась до 470 петафлопсов
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Каждые четыре дня зараженных цифра будет удваиваться. Сперва 30 , потом 60, потом 120, потом 240....
https://www.youtube.com/watch?v=Sq91Lw7s1LA
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Замысел был прост.Никого не выпускали из домов ,из стран,из городов, и не впускали.
Всех в зоне карантина бросили на верную смерть.Начал разлагаться общественный порядок.Улицы были залиты кровью тех кто боролся за выживание.Тела сжигали уже тысячами .Мародерства,насилия и убийства стали нормой.Пламя разгоралось все ярче а города опусташались , централизированная власть в государствах исчезла,промышленность остановилась .И пришел третий всадник Голод.Люди превратились в дикарей поедающих собак,крыс а потом и друг друга.А когда недели сложились в месяцы ,погребальные костры погасли и затухли.Как и все огни на планете.
Миллиарды безработных,бездомных,и неимущих довели положение до критического.
Вот тогда и пришла Она(Антихрист) .

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 7145
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вот тогда и придет к iaCOVid19 - ОНА... Белая Горячка У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко - Цензор.НЕТ 888
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Пик будет примерно через неделю-две, когда пойдут с симптомами те, кто в начале карантина забил и пошел толкаться в автобусах.
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пик будет по другой причине...
просто начнут в больницы поставлять тесты, которых сейчас практически нет
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Тут под шумок с коронавирусом по-тихому
Системный бес внедряется вовсю…
И он идёт в телохранители к антихристу,
А тот не будет разводить вас на сю-сю.
Система «БЕС», она заставит раскорячиться.
Система «БЕС» - тюрьма народов наших дней.
И жить вы будете теперь по хлебной карточке,
Но с электронною циферкой на ней.
И разлучат вас с казначейскими билетами:
И - не заначить, не занять, не посидеть…
И свяжут ласты электронными браслетами.
А надо раньше было думать, вашу медь!
Пока вы рты на чубасятину раззявили,
Приватизировал антихрист ваш припас.
Теперь у денег ваших новые хозяева,
И им подмигивает пирамидный глаз.
Вот тут и вспомнишь про «графу национальности», -
Была… и нет её. А всё - одна рука…
Рука антихриста всё тянется и тянется
До кошелька сперва, потом - до кадыка.
А вирус - это устрашительная акция,
Чтобы приставить к человечеству конвой.
Цифровизация - забор глобализации.
Добро пожаловать в концлагерь цифровой!

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3716
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И шо таки все антихристы, от Бога никого не осталось, чтобы спасти цивилизацию от упадка. Шо там аналитики дебилам при власти советую, неужто пропади всё пропадом?
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у гундяева сказали что "только геи заражаются коронавирусом" и типа "истиноверующему православному коронавирус - не страшен...
вот ржака будет - когда гундяевцы с вирусом в больницы повалят... У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко - Цензор.НЕТ 7395
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от нахера було закривати кордони ? туристи ітак не їздять, а вся навала людей з закордону кинулась на Україну бо мало що, може потім не зможуть... нехай би сиділи де сиділи... а тепр за тиджень два ви отримаєте тисячі хворих...
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Туристи як раз їздять. Погано що раніше не закрили
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Завозьте ще! В країні лишився тіко один відкритий аеропорт - "Бориспіль". Ну і, як за звичай, ніякого карантину! Тоді точно епідемія піде на спад! Та й нашо відправляти людей з підвищеною температурою до непідготовлених лікарень (Київська міська №8), якщо можна відправити додому під особисте зобов'язання?
Що відбувається з країною? Я марю? Як взагалі таке можливо? Розбудіть мене!
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борисполь оставили на случай шухера - для слуг урода, а главное - для бени и вовы - на ростов...
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Країна така вже дуже довго. Просто ти спав.
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Що на нас чекає, було очевидно ще в кінці січня, коли влада планувала повернення українців з Уханя, але відтоді було дуже мало зробленою. Бо порахувати, скільки в Україні лікарняних ліжок це не план.
І коли нічого не було підготовлено і паралельно починають діяти диктаторські обмеження, то виглядає, що це все було сплановано і влада використовує момент, щоб просувати свої політичні цілі, поки люди інформаційно зосереджені лише на темі коронавірусу.
Ми також бачимо, як одна особа починає керувати всім - це міністр внутрішніх справ. Але ми не хочемо повернутися до системи, де правоохоронні органи керують усім в країні, як це було за часів Януковича. - https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
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В сша уже более 50000 зараженных, больше, чем во всех странах мира
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зачем писать тупость, если не владеешь информацией?
В США меньше зараженных чем например в Италии или Китае.
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и может даже меньше, чем там у него на параше )
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Дякуємо вєлічайшому спасітєлю чілавєчіства.
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Всіх приїжджіх потрібно було вигружати на кордонах з ізоляцією а не везти одразу у великі міста. Це хто такий маразм придумав?
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вигружати і поселяти на голому полі взимку?
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Зараз буде сильний спалах цієї інфекції. але він буде тому що 2 місяці ніхто не чухався і вона накоплювалась в суспілсьтві - носії. Але ці ідіоти почнуть вживати ідіотські заходи яки вже не потрібні. Від однієї крайнощі в іншу. Від пофігізму до ідиотизму.
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Специалисты вирусологи говорят, что всё равно заразится до 70% населения...
А карантин нужен не для того, что бы остановить заражение, а для того что бы растянуть во времени заражение...
Большинство людей должно заразится, а значит человечество выработает иммунитет против этого штама вируса. Как это бывало и ранее с другими штамами гриппа - птичьего, свинного, итд..
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да то понятно
отбор и все такое
но шо то с этой лабудой не так
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усё не так
не по времени и не по месту
криво боком и вообще
подыхать от переделанного гриппа не охота
лучше инфаркт - брык и усё
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блин... зачем паниковать... Да не умрёшь, если ты конечно не пожилой человек за 80 лет или у тебя какая то паталогия.
Помню как я чемно ходил в маске по улице, на работу в 2010 году, когда был обьявлен карантин на птичий грипп...
Даже верил в смертнонсность этого штама гриппа, как нас уверяли тогда.
Потом, через год другой, все плевались, что это обман, разводка...
Юльку чуть не судили, что она тогда будучи премьером тратила деньги на приобретение скорых, всяких комбинезонов, масок, итд. под марку борьбы с птичьим гриппом...
Всё проходит, и эта паника с короновирусом как неожиданно началась, так быстро и закончится...
миллионы или миллиарды точно не умрут от этого "короновируса", это ж очевидно...
Просто кому то выгодно разгонять страшилки и пугать людей.
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все пройдет , как с белых яблонь дым ...
да только искуственностью от вируска попахивает
плохо если какойто каканеЦ возомнил себя чистильщиком
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починай ниже, что человек пишет -
У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко - Цензор.НЕТ 7953Oksana Kostyuk

Не хочу наганяти паніки,але італійці кажуть,що по їхніх спостереженнях на одного виявленого симптомного інфікованого приходяться десять невиявлених безсимптомних.Тому вони рахують,що ці 70тис. інфікованих,які подаються в офіційних статистиках,треба спокійно множити на десять.Тобто,в Італії зараз близько 700 тис. інфікованих.
24.03.2020 23:55
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Василь Грім Такими темпами,щоб заразити більше 5 мільярдів людей.Карантин має тривати роки.
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80% зараженных вообще никак не ощущают наличие у себя штама короновируса... Они фактически здоровые люди и даже никогда в жизни не будут подозревать, что были заражены короновирусом...
Поэтому они не включаются в статистику. У них нет никаких признаков вируса - ни температуры, ни кашля, ни насморка ни пневмонии... Их не проверяли тестами и не проверят.
А значит реально уже болеет или переболело этим вирусом - может и сотни миллионов...
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Не хочу наганяти паніки,але італійці кажуть,що по їхніх спостереженнях на одного виявленого симптомного інфікованого приходяться десять невиявлених безсимптомних.Тому вони рахують,що ці 70тис. інфікованих,які подаються в офіційних статистиках,треба спокійно множити на десять.Тобто,в Італії зараз близько 700 тис. інфікованих.
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Не думаю,що тести з Китаю,бо якось проблем з ними тут нема.Але точно знаю,бо про це постійно говориться,що використовуються тести,які дають відповідь через чотири години.Вся справа в тому,що хвороба розвивається блискавично і сидіти чекати на результат тесту три дні ніхто не буде:пацієнт ввійде критичний стан,з якого його буде тяжко витягнути,або,просто помре.
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Дуже цікаво, і замертво, мабуть, падають.
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Тобто?Йшов,йшов і мертвий впав?Ну це вже з якоїсь фентезі.
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Да это и так всё понятно и очевидно...
700 тысяч реально заболевших в Италии... Умерло 6 тысяч. Реальная смертность менее 1%. да и то это в основном люди старше 70 лет.
В Германии например больше тестов и они этими тестами проверяют сотни тысяч людей. То есть больше охватывают населения... Поэтому в Германии и более корректный результат по смертности - 0.4 % от вируса.
Аналогично и в Украине.
Ну кто поверит, что у нас 100 заражённых, если просто нет тестов на коронвовирус почти во всех больницах?
тесты только недавно начали поступать, да и то не во все больницы.
Поэтому, реально в Украине не менее 50 - 100 тысяч зараженных. Особенно учитывая, что во время уже карантина из за границы вернулось 80 тысяч людей (это официально) а неофициально гораздо больше...
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Всем украинцам! Будьте осторожны, придерживайтесь гигиены. Здоровья и долгих лет жизни. Кацапов это не касается, пускай спасает их колокольный звон.
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...а тем временем Рамзан известный, нашел универсальное лекарство от зараженных распространителей "короны", расстреливать!..сайт кавкакий пишет со ссылкой на его зачвление... У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко - Цензор.НЕТ 9237...креативный однако ход..
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Найстрашніша пандемія була торік - на барановірус тоді захворіло 73% населення!
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Сегодня Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
Среди оборудования, в частности, аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцы помпы, ларингоскопы и другое оборудование, которое было приобретено на запрос медиков и необходимое при лечении пациентов с осложнениями коронавирснои болезни.

Также егодня партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница №21 в Днепре. А в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.
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