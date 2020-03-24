 У Києві підтверджено 3 нові випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих COVID-19 - 31 особа, - Кличко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджені випадки захворювання коронавірусом.
Всі троє хворих киян - чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з симптомами ГРВІ", - написав Кличко.
За інформацією мера, на наявність коронавірусу перевіряють ще 22 зразки.
Швидше за все, "після повернення з Франції 51-річний киянин" - ексглава СБУ Валерій Хорошковський, інформація про інфікування якого COVID-19 з'явилася раніше.
400 тыс. новых добровольцев присоединились к проекту Folding@Home для борьбы с COVID-19 - мощность увеличилась до 470 петафлопсов
https://www.youtube.com/watch?v=Sq91Lw7s1LA
Всех в зоне карантина бросили на верную смерть.Начал разлагаться общественный порядок.Улицы были залиты кровью тех кто боролся за выживание.Тела сжигали уже тысячами .Мародерства,насилия и убийства стали нормой.Пламя разгоралось все ярче а города опусташались , централизированная власть в государствах исчезла,промышленность остановилась .И пришел третий всадник Голод.Люди превратились в дикарей поедающих собак,крыс а потом и друг друга.А когда недели сложились в месяцы ,погребальные костры погасли и затухли.Как и все огни на планете.
Миллиарды безработных,бездомных,и неимущих довели положение до критического.
Вот тогда и пришла Она(Антихрист) .
просто начнут в больницы поставлять тесты, которых сейчас практически нет
Системный бес внедряется вовсю…
И он идёт в телохранители к антихристу,
А тот не будет разводить вас на сю-сю.
Система «БЕС», она заставит раскорячиться.
Система «БЕС» - тюрьма народов наших дней.
И жить вы будете теперь по хлебной карточке,
Но с электронною циферкой на ней.
И разлучат вас с казначейскими билетами:
И - не заначить, не занять, не посидеть…
И свяжут ласты электронными браслетами.
А надо раньше было думать, вашу медь!
Пока вы рты на чубасятину раззявили,
Приватизировал антихрист ваш припас.
Теперь у денег ваших новые хозяева,
И им подмигивает пирамидный глаз.
Вот тут и вспомнишь про «графу национальности», -
Была… и нет её. А всё - одна рука…
Рука антихриста всё тянется и тянется
До кошелька сперва, потом - до кадыка.
А вирус - это устрашительная акция,
Чтобы приставить к человечеству конвой.
Цифровизация - забор глобализации.
Добро пожаловать в концлагерь цифровой!
вот ржака будет - когда гундяевцы с вирусом в больницы повалят...
Що відбувається з країною? Я марю? Як взагалі таке можливо? Розбудіть мене!
І коли нічого не було підготовлено і паралельно починають діяти диктаторські обмеження, то виглядає, що це все було сплановано і влада використовує момент, щоб просувати свої політичні цілі, поки люди інформаційно зосереджені лише на темі коронавірусу.
Ми також бачимо, як одна особа починає керувати всім - це міністр внутрішніх справ. Але ми не хочемо повернутися до системи, де правоохоронні органи керують усім в країні, як це було за часів Януковича. - https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
В США меньше зараженных чем например в Италии или Китае.
А карантин нужен не для того, что бы остановить заражение, а для того что бы растянуть во времени заражение...
Большинство людей должно заразится, а значит человечество выработает иммунитет против этого штама вируса. Как это бывало и ранее с другими штамами гриппа - птичьего, свинного, итд..
отбор и все такое
но шо то с этой лабудой не так
не по времени и не по месту
криво боком и вообще
подыхать от переделанного гриппа не охота
лучше инфаркт - брык и усё
Помню как я чемно ходил в маске по улице, на работу в 2010 году, когда был обьявлен карантин на птичий грипп...
Даже верил в смертнонсность этого штама гриппа, как нас уверяли тогда.
Потом, через год другой, все плевались, что это обман, разводка...
Юльку чуть не судили, что она тогда будучи премьером тратила деньги на приобретение скорых, всяких комбинезонов, масок, итд. под марку борьбы с птичьим гриппом...
Всё проходит, и эта паника с короновирусом как неожиданно началась, так быстро и закончится...
миллионы или миллиарды точно не умрут от этого "короновируса", это ж очевидно...
Просто кому то выгодно разгонять страшилки и пугать людей.
да только искуственностью от вируска попахивает
плохо если какойто каканеЦ возомнил себя чистильщиком
Oksana Kostyuk
Не хочу наганяти паніки,але італійці кажуть,що по їхніх спостереженнях на одного виявленого симптомного інфікованого приходяться десять невиявлених безсимптомних.Тому вони рахують,що ці 70тис. інфікованих,які подаються в офіційних статистиках,треба спокійно множити на десять.Тобто,в Італії зараз близько 700 тис. інфікованих.
24.03.2020 23:55
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Поэтому они не включаются в статистику. У них нет никаких признаков вируса - ни температуры, ни кашля, ни насморка ни пневмонии... Их не проверяли тестами и не проверят.
А значит реально уже болеет или переболело этим вирусом - может и сотни миллионов...
700 тысяч реально заболевших в Италии... Умерло 6 тысяч. Реальная смертность менее 1%. да и то это в основном люди старше 70 лет.
В Германии например больше тестов и они этими тестами проверяют сотни тысяч людей. То есть больше охватывают населения... Поэтому в Германии и более корректный результат по смертности - 0.4 % от вируса.
Аналогично и в Украине.
Ну кто поверит, что у нас 100 заражённых, если просто нет тестов на коронвовирус почти во всех больницах?
тесты только недавно начали поступать, да и то не во все больницы.
Поэтому, реально в Украине не менее 50 - 100 тысяч зараженных. Особенно учитывая, что во время уже карантина из за границы вернулось 80 тысяч людей (это официально) а неофициально гораздо больше...
Среди оборудования, в частности, аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцы помпы, ларингоскопы и другое оборудование, которое было приобретено на запрос медиков и необходимое при лечении пациентов с осложнениями коронавирснои болезни.
Также егодня партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница №21 в Днепре. А в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.