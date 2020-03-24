 Штрафи за порушення карантину в Італії зростуть з 400 до 3000 євро

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Штраф для тих, хто порушує правила боротьби із зараженням, зросте з 400 до 3000 євро", - заявив Конте.

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