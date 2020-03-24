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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Італія (452) штраф (346) COVID-19 (1889)

 Штрафи за порушення карантину в Італії зростуть з 400 до 3000 євро

В Італії уряд вирішив запровадити жорсткі санкції проти тих людей, які порушують заходи по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Штраф для тих, хто порушує правила боротьби із зараженням, зросте з 400 до 3000 євро", - заявив Конте.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184057
 
 
 Топ коментарі
 
Нам тоже самое нада вводить ! Иначе не понимают. У нас понимают когда штабелями падают , а потом орут все козлы и в всех винят.
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Власти Италии обратились к НАТО с просьбой оказания им помощи для отправки обратно в Россию путинских военных вирусологов
(С)
@Vlasta771
🤔
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А вы реально думаете, что не начнут?!
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Нам тоже самое нада вводить ! Иначе не понимают. У нас понимают когда штабелями падают , а потом орут все козлы и в всех винят.
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Симон Пуплен По європейських країнах різні дані.І тут справа не в медицині.
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45 летний умер, сейчас прошёл слушок Ходорковский под ИВЛ, Шахов о своём выздоровлении пока молчит, «завис» почему-то. Ещё не, не падают?
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та вже скоро нікому буде платити ті штрафи
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Аткройте митро! Мне к 9 в офис на деловую встречу! Каномика должна работать!
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А как ты из Америки в Украину попадешь к 9-ти?
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а это мацква "«Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома»
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Власти Италии обратились к НАТО с просьбой оказания им помощи для отправки обратно в Россию путинских военных вирусологов
(С)
@Vlasta771
🤔
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Наверное опыт Испании учли. Там из за коллапса системы пациенты с вирусом просто стали разбегаться из больниц, кто мог конечно. Вроде как только в Мадриде 80 случаев. Полиция их ловит и возвращает. Последствия конечно понятны.
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Ничего, через две недели ты узнаешь все в подробностях.
Кстати, что бы тебе было еще веселей, ты обратись к доктору Франческе Кортелларо, заведующей отделением скорой помощи больницы Сан-Карло-Борромео. "Они чувствуют, когда умирают. Это как утонуть. Только медленнее" https://www.ilgiornale.it/news/politica/tsunami-e-muoiono-lucidi-1838892.html
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