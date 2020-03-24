 Штрафи за порушення карантину в Італії зростуть з 400 до 3000 євро

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Штраф для тих, хто порушує правила боротьби із зараженням, зросте з 400 до 3000 євро", - заявив Конте.
Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Штраф для тих, хто порушує правила боротьби із зараженням, зросте з 400 до 3000 євро", - заявив Конте.
(С)
@Vlasta771
🤔
Сегодня парламент решил увеличить штрафы до 4 000 € + заключение 30 дней+ заявление в трибунал.
Кстати, что бы тебе было еще веселей, ты обратись к доктору Франческе Кортелларо, заведующей отделением скорой помощи больницы Сан-Карло-Борромео. "Они чувствуют, когда умирают. Это как утонуть. Только медленнее" https://www.ilgiornale.it/news/politica/tsunami-e-muoiono-lucidi-1838892.html