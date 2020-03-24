 Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський

Свою позицію він виклав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку зі спробами протягнути за будь-яку ціну виконання вимог МВФ найближчими днями й у зв'язку з цим з можливим використанням механізму дистанційного голосування - вважаю за необхідне заявити свою позицію.
Народні депутати, які давали присягу на служіння українському народу, так само як і військовослужбовці, лікарі (давали клятву Гіппократа), поліцейські, - не мають права голосувати дистанційно, як і хірург не може робити операцію дистанційно.
Захищати Батьківщину від зовнішнього ворога в АТО не можна дистанційно.
Не можна гасити пожежу дистанційно. Не можна ловити злочинців на вулицях міст, охоплених епідемією, дистанційно.
І для бійців АТО, і для лікарів у лікарнях, і для поліцейських на вулицях міст це буде сигнал до того, що влада рятує виключно себе, а змушує ризикувати своїм життям і здоров'ям звичайних громадян.
Ніщо не заважає державі забезпечити депутатів необхідними захисними засобами для забезпечення життєдіяльності держави, - від спеціальних захисних костюмів до протигазів", - упевнений політик.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу") подали законопроєкт, яким пропонують на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 , проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій.
Вызывает рвотный рефлекс именно потому, что об этом пишет говорящая жопа коломойши, которая... сколько раз в АТО защитила Украину?????????????????????????????
Дубинского сжечь!.. Каломойского расстрелять!.. можно наоборот..
НАПОЛЕОН к моменту избрания Императором прославил Францию великими победами.
Так, что наши ЗЕ-Дебилы выбрали ЗЕ-********** из БЕНИНОГО телевизора.
https://nypost.com/2020/03/24/man-who-died-on-bus-in-china-tests-positive-for-hantavirus/
увы
Вірус має подібні до COVID-19 симптоми. Цей вірус відомий с 50-х, та смертність від нього 36%.
☹️
Вони точно ймуть нас за дурнів!
А то на каждые сборы вы будете по 450 тестов портить. Хотя по мне собирайтесь чаще!
понимает, что депутаты за свои шкуры дорожат, сами не придут
они любой ценой отмахивались от этого, но жаренный петух уже занес клюв
А тепер дистанційно продерибанять !!