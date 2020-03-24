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 Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський

Депутат Верховної ради від політичної партії "Слуга народу" Олександр Дубінський порівняв пропозицію про віддалене голосування Ради з дезертирством.

Свою позицію він виклав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі спробами протягнути за будь-яку ціну виконання вимог МВФ найближчими днями й у зв'язку з цим з можливим використанням механізму дистанційного голосування - вважаю за необхідне заявити свою позицію.

Народні депутати, які давали присягу на служіння українському народу, так само як і військовослужбовці, лікарі (давали клятву Гіппократа), поліцейські, - не мають права голосувати дистанційно, як і хірург не може робити операцію дистанційно.

Захищати Батьківщину від зовнішнього ворога в АТО не можна дистанційно.

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Не можна гасити пожежу дистанційно. Не можна ловити злочинців на вулицях міст, охоплених епідемією, дистанційно.

І для бійців АТО, і для лікарів у лікарнях, і для поліцейських на вулицях міст це буде сигнал до того, що влада рятує виключно себе, а змушує ризикувати своїм життям і здоров'ям звичайних громадян.

Ніщо не заважає державі забезпечити депутатів необхідними захисними засобами для забезпечення життєдіяльності держави, - від спеціальних захисних костюмів до протигазів", - упевнений політик.

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Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - слуга народу Дубінський 01

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу") подали законопроєкт, яким пропонують на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 , проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184055
 
 
 Топ коментарі
 
а говорящая жопа бени прийдёт Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7469
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этой говорящей жопе Каломойского нужен дефолт.. Украйне дефолт не нужен!
Дубинского сжечь!.. Каломойского расстрелять!.. можно наоборот..
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Кто такой Дубинский? Это тот, который говорил что слава Украине нацистское приветствие?
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Народ и так понимает, что власть спасает только себя. Уже доказательств этому миллион за неполные 8 мес. И кто такой Дубинский с Коломойским народ знает.
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Защищать Родину от внешнего врага в АТО нельзя дистанционно.Источник: https://censor.net.ua/n3184055
Вызывает рвотный рефлекс именно потому, что об этом пишет говорящая жопа коломойши, которая... сколько раз в АТО защитила Украину????????????????????????????? Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3056
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Да, этот придет, потому что ему за это заплатят большие деньги. Коронавирусом заразится или нет еще неизвестно, а деньги уже маячат.
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Сказала говорящая БЕНИНА ЖОПА, обнимая валютную КУРВУ у себя в загородном особняке.
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Кто такой Дубинский? Это тот, который говорил что слава Украине нацистское приветствие?
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этой говорящей жопе Каломойского нужен дефолт.. Украйне дефолт не нужен!
Дубинского сжечь!.. Каломойского расстрелять!.. можно наоборот..
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Точно сначала каждому по 9 грамм, а потом сжечь.
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Беню точно можно послать дистанционно, а что твоя мама дубина еще любит скорость, и не боится скопытиться?
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Хуже уже не будет! Давайте ещё открытого кацапского ( да ещё и тупого который треть жизни барыжил ворованными телефонами и треть жизни был говорящей жопой Бени) агента Дублинского президентом выберем
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Так, ребята из 9 палаты, у Вас же НАПОЛЕОН есть - его и избирайте своим Президентом.
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Какой он НАПОЛЕОН - он ГАНДОН ШТОПАННЫЙ.
НАПОЛЕОН к моменту избрания Императором прославил Францию великими победами.
Так, что наши ЗЕ-Дебилы выбрали ЗЕ-********** из БЕНИНОГО телевизора.
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Anton Entony Ну не я його вважаю наполеоном.А ті хто за нього голосували.
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В Китаї чувак помер від нового вірусу прямо в автобусі. Вірус відомий ще з 50-х, переносять його переважно щури.
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это что получается: короновирус активирует старые (известные) вирусы, мутирует с ними, и от нового вида мутанта-вируса у нас нет лекарства?!
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Хто знає що вони там жруть, але цей вірус ніяк не пов'язаний з COVID-19. Китай потрібно посадити на карантин років на 10, а то ми усі повиздихаємо від того що вони жруть усяку гидоту
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вирус пооизводится клетками организма, что и кто напроизводит неизвестно,
увы
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Да, не от вируса он сдох - он жрал сушенных тараканов как семечки - вот и подавился.
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У Китаї, по дорозі на роботу у автобусі помер чоловік у якого був хантавірус. 32 людей з автобусу були інфіковані цим вірусом теж.
Вірус має подібні до COVID-19 симптоми. Цей вірус відомий с 50-х, та смертність від нього 36%.
☹️
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І це зовсім не пов'язано з тим, що Прем'єр (лялька Гудка) направив до ВР законопроект про банківську систему, де буде унеможливлено повернення "Привату" Бєні (ляльки - ЗЕ!, той же Дубінський та більшість "СН").
Вони точно ймуть нас за дурнів!
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А, БЕНЕ ПРИВАТ И НАХЕР НЕ НУЖЕН - ему надо 5 млрд. баксов отката - а это Закон ЗЕленых Тварей как раз и предусматривает.
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Без судового рішення про незаконність націоналізації Бєня фіг побачить ті 5 лярдів. І той закон задумувався саме під це, а як там зара - знають лишень слуги Бєні та Гудка... Та й розплачуватись за цей банкет будемо ми з вами, а не "власть імущіє", якщо повернення таки буде (будь-яке: чи то по Бєні, чи то по Гудку)
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Какое дистанционное голосование? Шо оно бредит? Есть конституция, законы страны.
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Ну да, надо встречи с избирателями и поближе к народу. Ты пойдешь?
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Тормоз, а я сейчас где по твоему? Не с народом?
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Это попытка пропутинской власти смахлевать при голосовании антиукраинских законов, поскольку голосов в Раде у них на данный момент не хватает
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Голосуйте только по самым важным вопросам эпидемии и не надо каждый раз собираться, а соберитесь раз по этим вопросам.
А то на каждые сборы вы будете по 450 тестов портить. Хотя по мне собирайтесь чаще!
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Им нужны не тесты, а гильотина на входе
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хитрый манипулятор Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9438
понимает, что депутаты за свои шкуры дорожат, сами не придут
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Мимино в Раде: - Хачикян! - А? - Свидетель Хачикян, я Вас что, должна по всей Москве искать? - Слушай, Вы сами сказали: «Свидетели, удалитесь!» - я удалился... Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8290
Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8384
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действительно. что делать с valcman-vadintur
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эту тряпчаную куклу за пейсы подвесили?
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Можно было сказать намного проще - голосовать депутатам дистанционно не прописано в Конституции! Другое дело, что скоро половина депутатов будут сидеть либо на карантине, либо будут лежать в больнице!
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Не має проблем. Я так думаю, що у них грошей достатньо щоб придбати такі костюмчики

Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5691
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Новый вид депутатов - депутат-космонавт? Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7220
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только одна проблема, надо жрать и срать
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Ну, це не обов"язково, тим більше, що і тут вихід є
Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1550
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На фоні боротьби за особисте голосування в залі Верховної Ради та переслідування за кнопкодавство ініціативи Слуг з впровадження дистанційного голосування виглядають, м"яко кажучи, непослідовними
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Мама любит скорость тебя через год забуду и не вспомнят никогда и нигде
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>протащить любой ценой выполнение требований МВФИсточник: https://censor.net.ua/n3184055
они любой ценой отмахивались от этого, но жаренный петух уже занес клюв
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то ли дело при винницком мыролюбце такого не было. и та мвф не приказывала шайке безальтернативцев ********* народ через тарифы и устраивать роттердамный дюссельдорф. и не заставляла эта мвф шыкаладный цех голосовать за т.н. медреформу.
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зато щас тебя не грабят, тока денег всё равно нет, кушай зебильчик )
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и сейчас зеленая банда продолжает реформить, я этого не отрицаю. но самый цыничный и похорный характер этот грабеж имел именно при шыкаладном глазе шыкаладного цеха.
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зато шоколадный глаз бубочки тебе понравится, плюс золотой дождь )
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еще один деятель,кто защищает интересы украинского народа и Украины бениным дефолтом?
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Обычный оборотень популист. Притворяется что типа с народом а на смом деле продвигает интересы Бени.
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Ну так это ещё наверное незаконно. Хотя у нас и так были слабые институции а при Зе и Ко их вообще просто нет. Они плюют на все законы, на дипломатические протоколы, даже на государственность.
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Депутаты - это не нарком продовольствия Цюрупа, упавший в голодный обморок; эти ребята уже новой формации...
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Какая разница каким способом вы протаскиваете свои законы,кассовые аппараты и стукачество вы проголосовали не дистанционно,но это не изменяет идиотскую сущность законов,на которые вам избиратель не давал разрешения.
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Вчера Дубинский матерно и взахлёб вещал про отставку Емца, а сегодня он уже про свои пророчества "забыл". Теперь новая "сенсация".
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Как по мне то депутаты должны приходить в Раду, как врач идет в к больному, полицейский на встречу опасности. А не прятаться в домашнем погребе и с умным видом учить страну как жить. Но в данном случае Дубинский уверен, что Рада в парламенте не соберется и законы не примутся . Ведь на повестку, по требованию МВФ выдвигается закон про невозможности возврата Привата прежнему хозяину. Думаю многим при власти этот закон не нравится и в ближайшем будущем под любым предлогом попытаются его отменить. Но получить 10 млрд , уж больно жирный куш.
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Пудель КАЛа и друг Шария строит из себя Дартаньяна
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Чи не це - головна була мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
А тепер дистанційно продерибанять !!
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не удивил.. разве когда то было по другому!? никогда.. сытый голодному не товарищ - враг..
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