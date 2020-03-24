 Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський

Свою позицію він виклав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі спробами протягнути за будь-яку ціну виконання вимог МВФ найближчими днями й у зв'язку з цим з можливим використанням механізму дистанційного голосування - вважаю за необхідне заявити свою позицію.

Народні депутати, які давали присягу на служіння українському народу, так само як і військовослужбовці, лікарі (давали клятву Гіппократа), поліцейські, - не мають права голосувати дистанційно, як і хірург не може робити операцію дистанційно.

Захищати Батьківщину від зовнішнього ворога в АТО не можна дистанційно.

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Не можна гасити пожежу дистанційно. Не можна ловити злочинців на вулицях міст, охоплених епідемією, дистанційно.

І для бійців АТО, і для лікарів у лікарнях, і для поліцейських на вулицях міст це буде сигнал до того, що влада рятує виключно себе, а змушує ризикувати своїм життям і здоров'ям звичайних громадян.

Ніщо не заважає державі забезпечити депутатів необхідними захисними засобами для забезпечення життєдіяльності держави, - від спеціальних захисних костюмів до протигазів", - упевнений політик.

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Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу") подали законопроєкт, яким пропонують на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 , проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій.