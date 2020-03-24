 COVID-19 підтвердили у 21-річної мешканки Броварів, - мер Сапожко

Про це повідомив у Facebook Броварський міський голова Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки, яка була госпіталізована вчора до інфекційного відділення БМКБ. Дівчині 21 рік, на сьогодні її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Попередньо відомо, що вона мала контакт із іноземцями", - заявив він.
Мер також закликав не порушувати карантин і залишатися вдома.
Нагадаємо, станом на 10 ранку 24 березня Мінздоров'я підтвердив 97 випадків зараження коронавірусом в Україні. З них не менше 28 - в Києві.
Это ты ничего не понимаешь, не соображаешь или просто не в Украине живёшь...
Пока, что масок нет нигде, ни в одной аптеке...
так, что заткнись, пока не будет масок...
Договорились? - тогда я "за"
А иначе, "где деньги, Зин?"
А вернее - где их на те маски взять?
Как гречку разметать в маркетах - так деньги есть у всех, а как маску - дааайте бясплатно.
Незрозуміло.
-- 15. А! 26 - вспомніла адін случай на футболє
(ок, мовчу)
...
А потім як придивився до фото, та ще й ім'я!
Россияне уделали даже Австралию, обособленную и наиболее удалённую от всех очагов инфекции, ведь даже там процент положительных результатов больше в 6 раз.
Ответ оказался очень оригинальным - русские посчитали за тестирование замер температуры в аэропортах.