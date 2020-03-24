 На Дніпропетровщині від пневмонії помер чоловік, у якого підозрюють коронавірус, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Щойно директор департаменту охорони здоров'я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що в Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він захворів, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, незважаючи на максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося", - зазначив голова обласної ОДА Олександр Бондаренко.
Чоловік викликав швидку 24 березня. Медики прибули вже в захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані, в лікарні йому діагностували пневмонію.
"Чи є причиною ускладнень саме коронавірус, зараз з'ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра, - зазначив Бондаренко. - Ще раз закликаю жителів області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків".
Зараз на Дніпропетровщині два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Дев'ятьох осіб зараз перевіряють на COVID-19.
Часть российских "вирусологов", прибывших в Италию, оказалась заражена коронавирусом. В настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке прибытия аэропорта. Итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими... Да уж, многоходовочка, похоже, не удалась. Понятно, что Кремлю плевать на итальянцев, так же как и на россиян. Во внутренней политике сплошной провал, а сейчас видим, что даже на дальних рубежах писец подкрадывается не так уж и незаметно. Вот, что нефть-матушка делает! Затряслись ручки, задрожали коленки... Кто хоть немного понимает по-итальянски, эту новость повторяют на итальянском канале Rainews достаточно часто.
2) не будь таким злым-не порть свою карму