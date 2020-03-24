 На Дніпропетровщині від пневмонії помер чоловік, у якого підозрюють коронавірус, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Щойно директор департаменту охорони здоров'я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що в Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він захворів, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, незважаючи на максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося", - зазначив голова обласної ОДА Олександр Бондаренко.

Чоловік викликав швидку 24 березня. Медики прибули вже в захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані, в лікарні йому діагностували пневмонію.

"Чи є причиною ускладнень саме коронавірус, зараз з'ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра, - зазначив Бондаренко. - Ще раз закликаю жителів області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків".

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Зараз на Дніпропетровщині два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Дев'ятьох осіб зараз перевіряють на COVID-19.