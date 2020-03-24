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 На Дніпропетровщині від пневмонії помер чоловік, у якого підозрюють коронавірус, - ОДА

У Дніпрі від пневмонії помер 45-річний чоловік, у якого підозрюють коронавірус. Тиждень тому він повернувся з відпочинку в Єгипті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Щойно директор департаменту охорони здоров'я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що в Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він захворів, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, незважаючи на максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося", - зазначив голова обласної ОДА Олександр Бондаренко.

Чоловік викликав швидку 24 березня. Медики прибули вже в захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані, в лікарні йому діагностували пневмонію.

"Чи є причиною ускладнень саме коронавірус, зараз з'ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра, - зазначив Бондаренко. - Ще раз закликаю жителів області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків".

Читайте також: Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі - це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції, - голова ОДА Бондаренко

Зараз на Дніпропетровщині два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Дев'ятьох осіб зараз перевіряють на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184051
 
 
 Топ коментарі
 
А скольких заразил? Капец, как отдохнул
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Кацап, іди на лента сру розказуй свої байки про світову змову.
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Я не знаю был ли он грешник
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Nofenko TV1 час назад

Часть российских "вирусологов", прибывших в Италию, оказалась заражена коронавирусом. В настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке прибытия аэропорта. Итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими... Да уж, многоходовочка, похоже, не удалась. Понятно, что Кремлю плевать на итальянцев, так же как и на россиян. Во внутренней политике сплошной провал, а сейчас видим, что даже на дальних рубежах писец подкрадывается не так уж и незаметно. Вот, что нефть-матушка делает! Затряслись ручки, задрожали коленки... Кто хоть немного понимает по-итальянски, эту новость повторяют на итальянском канале Rainews достаточно часто.﻿
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главное .что ***** уже спряталось на Валдае в резиденции.
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Так, они ГУМАНИТАРКУ ОТ ***** везли - скипидаровую МАЗЬ - отличное средство от коронвируса - тов. Сталин так лечился и не кашлял.
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І от де ж це він, сарака, у теплому весняному Ґеґипті підхопив звичайну пневмонію, та ще й у настільки жорстокій формі, що за тиждень вже й сичі по ньому завили?
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А сколько таких уже лежит после эвакуации...
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Логичный конец быдла. Ещё 80 тыс ублюдков привезли Зебилы. Эти ссуки Украину уничтожат. По миру гуляет смертельный вирус... а быдло едет отдыхать туда, где он распространяется. "*****, сэр!" Нормальные люди выехали, осталось... вот это зелёное лайно.
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1) люди выехали за кордон,еще не зная о пандемии
2) не будь таким злым-не порть свою карму
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По тексту новости - вернулся неделю назад, отдыхал 10 дней. Итого он летел туда 7 марта (как и ту пара из Днепра которая полетела в Париж и заболела). Надо ли говорить что 7 марта про коронавирус уже пищали из каждого утюга?
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