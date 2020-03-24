 Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідний лист надіслала їм заступник глави Офісу президента Ганна Коваленко через затримку підписання контрактів з компаніями, які надають послуги з харчування у військових частинах.
"Компанії, які повинні були надавати послуги з харчування до військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що в зв'язку з коронавірусом і, як вони вважають, "форс-мажором" не в змозі цього забезпечити. Міністерство оборони прийняло рішення продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році. Підготували відповідні зміни в бюджет, затвердили їх на Кабміні. Тепер зміни чекають - рішення Верховної Ради", - розповіла вона.
Коваленко зазначила, що за попередньою домовленістю з компаніями-постачальниками харчування для військових частин, вони продовжують це робити за рамками договорів до 25 березня 2020 року.
"Звичайно, щоб забезпечити безперебійні поставки, були залучені голови ОДА, щоб вони тримали контакт із військовими частинами, які дислоковані в їх областях, і в разі необхідності всіляко сприяли обороні держави", - зазначила Коваленко.
У свою чергу, заступник міністра оборони Олексій Марценюк повідомив агентству, що з постачальниками досягнуто домовленостей про постачання харчування, а Кабінет міністрів терміново подав законопроект щодо продовження договорів 2019 року, який тепер має розглянути Верховна Рада.
"Усвідомлюючи категоричну неприпустимість зриву харчування військовослужбовців, командирам в \ ч був на підставі листа Офісу президента донесено алгоритм взаємодії з органами місцевої влади в разі настання екстреної ситуації", - вказав він.
у СБУ, НАБУ и ГБР есть повод возбудить уголовное дело в связи с подрывной деятельности, направленной на ослабление национальной обороны господ Апаршина, Хомчака, Тарасова и связанных с ними бизнесменов..
Украина не может накормит свою армию ?
Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую армию - сегодня актуально как никогда.
от голода заплачете навзрыд!
Сдьєлалі сібьа вмьєстьє?
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
24 Марта 17:21 1
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Зеленський та Хомчак залишили військові частини ЗСУ без харчування? Документ
Ну що друзі, особливо ті з ЗСУ,які голосували за Зеленського - отримуємо черговий "подарунок" від зекомандувача. З 25.03 багато військових частин можуть залишитись без харчування, тому Зеленський перекладає відповідальність за це на міські адміністрації. У яких він же - забрав більшу частину бюджету (це податок на землю, що залишався у містах). І тепер міста повинні забезпечувати за свій кошт боротьбу з пандемією, та до того ж безоплатно вирішити питання с харчуванням солдат? Як це зробити, де взяти кошти - коміка це не хвилює. Подробиці чому склалась така ситуація і хто у цьому винний чудово розклала по полицям Діана Петреня, що займалась питання впровадження нової системи харчування Начальник Генштаба Хомчак, назначенный Зеленским, запустил схему воровства на питании ВСУ? (Документ)
Коментар Диана Петреня по цій ситуації дуже простий:
Зовсім просто і доступно. Зовсім зовсім скоро частини харчуються по системі аутсорс залишаться без їжі. Зовсім без їжі. Чи не «погано поїли», не «херово тушняк» а просто без їжі.
Винен в цьому Хомчак, і команда нових осіб. Можу, як колишній керівник проекту реформа харчування ЗСУ, забезкоштовно дати супер підказку нинішньому керівництву: для того що б Армія не залишилася голодною вам треба ПЕРЕЙТИ НА НОВУ СИСТЕМУ ХАРЧУВАННЯ! Для цього зроблено, ммммм, дайте подумати, ВСЕ! Абсолютно всі!
Докерувалися, дибілів.
Адекватним рекомендую знову закуповувати їжу для армії.
в каталог включен практически полный перечень продуктов, который может закупаться исходя из калорийности ...условно вы можете выбрать любой набор продуктов, общая калорийность которых соответствует установленным нормам калорий, которые должен получить солдат, питаясь в столовой
Но надеяться, что наши солдаты питаются красной рыбой и киви, не стоит. "Все эти деликатесы закупаются для так называемых генеральских столовых. Их ведь никто не отменял.
Офис президента просит ОГА помочь военным частям продуктами в связи с возможными срывами поставок из-за коронавируса звиняй, бананів у нас немає
Проведения тендера Заключение договора Офис президента "сделать вчера" "Вижу цель - не вижу Приказ срок ВЧЕРА
Фірма вигадала собі форс-мажор... З доставками зараз навіть легше
Собственно, изначально
Глаза открываются слишком поздно(((
Если будут терпеть, то тогда пох...
ШотваРіцца
@dneprlena 5 июл. 2019 г.
код ЄДР 40422142 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" стала ПП "СЛУГА НАРОДУ"
код ЄДР 39644910 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАНА УКРАЇНА" стала ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
код ЄДР 40222149 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИР ТА ДОБРОБУТ" стала ПП "СІМ'Я" керівник ГАНДЗЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - да, да та сама Катя Гандзюк
всі три випадки перекупки і переіменування пов'язані з людьми кумапутєна
переіменування "рішучих змін" на "слугу народу" пов'язано з Качурою Олександром очільником одного з київських осередків "українського вибору" кумапутєна
тред донизуhttps://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1110556231427653633
і ця ж сама контора є спонсором партєйкі "слуга народу", а також безоплатно здає ув оренду 30 кв.м в офісі 728 в буд 77 по вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/937041292680486914
І тими, хто продав маски, під час епідемії?
Про це заявив 18 березня 2020 року перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час засідання уряду, передає Depo.ua з посиланням на "Укрінформ".
"В результаті відмови переможців торгів надавати послуги харчування, посилаючись на форсмажорні обставини, пов'язані з введенням обмежень щодо заходів протидії коронавірусу, і загрози зриву безперервного харчування військовослужбовців ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ, необхідно продовжити право надавати послуги з харчування у 2020 році за договорами 2019 року прийняттям змін до закону України Про бюджет 2020 року", - заявив Руснак.
Я не знаю, хто затіяв це, але всплив якійсь переможець торгів, це новий хтось. І це робилось нещодавно. Вже під час того, як розпочалася епідемія у Світі.
А тепер цей переможець відмовився за форсмажором.
ось тендер.
три учасники, тендерні пропозиції всіх трьох відхилені. тож яка там фірма відмовилась постачати? про що ця брехня. просто закупівлю оголосили пізно та й та не відбулась.
а от чому закупівлю на очікувану вартість не оголосили ще в грудні 2019-ого?
я скажу чому - тому що 11 місяців влада в країні в руках недолугого, некомпетентного, малороського чма та його такої ж команди.
Импичмент... судить, и в тюрьму.
Зебилоиды, так кто теперь БАРЫГА?
Кто наживается на крови?
А куда подевались все эти барцуны, со свинарчуками?
градами ?
это не Корбана с ржавеньким автоматом по субботам прессовать ?
Напевно, Зеленський та його команда остаточно вирішили нищити Збройні Сили.
Не хочете годувати власну Армію, будете годувати окупаційну - путінську.
Кожен з тих, хто віддав свій гооос за Зерецидивістів, несете персональну відповідальність перед кожним приниженим солдатом!!!