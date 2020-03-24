 Кримським татарам, утримуваним у рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", продовжили терміни перебування в СІЗО, - правозахисники

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Так, згідно з рішенням Ростовського обласного суду, Руслан Сулейманов, Асан Яніков, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османов, Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Арімов і Акім Бекіров перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 14 червня.

Тим часом, Рустем Шейхалієв, Риза Ізетов, Сервет Газієв, Яшар Муедінов, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров, Раїм Айвазов і Ремзі Бекіров, згідно з рішенням підконтрольного Росії "Верховного суду Криму", перебуватимуть у СІЗО до 15 червня.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в домівках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активістів за звинуваченням в участі забороненої в Росії й анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.