 Вагітну жінку з Ірпеня госпіталізували з підозрою на коронавірус, - мер Бучі Федорук

Про це пише в Facebook Бучанський міський голова Анатолій Федорук із посиланням на першого заступника в.о. міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, передає Цензор.НЕТ.

"В Ірпені перший випадок - є підозра на коронавірус.

На жаль, це вагітна жінка, якій у п'ятницю зробили експрес-тест у 4-й амбулаторії Ірпеня і він виявився негативним. Наші лікарі в п'ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний, втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, у якої підозрюється коронавірусна хвороба. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз. Проведемо невідкладну ізоляцію і тестування всього медперсоналу й інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою, у якої є підозра на коронавірусну інфекцію", - цитує Федорука Маркушина.

Нагадаємо, станом на 10 ранку 24 березня Мінздоров'я підтвердив 97 випадків зараження коронавірусом в Україні. З них не менше 28 - в Києві.

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