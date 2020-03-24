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 Вагітну жінку з Ірпеня госпіталізували з підозрою на коронавірус, - мер Бучі Федорук

Експрес-тест жінки виявився негативним, а ПЛР-аналіз дав позитивний результат.

Про це пише в Facebook Бучанський міський голова Анатолій Федорук із посиланням на першого заступника в.о. міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, передає Цензор.НЕТ.

"В Ірпені перший випадок - є підозра на коронавірус.

На жаль, це вагітна жінка, якій у п'ятницю зробили експрес-тест у 4-й амбулаторії Ірпеня і він виявився негативним. Наші лікарі в п'ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний, втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, у якої підозрюється коронавірусна хвороба. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз. Проведемо невідкладну ізоляцію і тестування всього медперсоналу й інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою, у якої є підозра на коронавірусну інфекцію", - цитує Федорука Маркушина.

Вагітну жінку з Ірпеня госпіталізували з підозрою на коронавірус, - мер Бучі Федорук 01

Нагадаємо, станом на 10 ранку 24 березня Мінздоров'я підтвердив 97 випадків зараження коронавірусом в Україні. З них не менше 28 - в Києві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184048
 
 
 Топ коментарі
 
ого, два теста израсходовали, она шо, от депутата беременна?
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ого, два теста израсходовали, она шо, от депутата беременна?
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К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР... Наши врачи не сдавались и искали, искали.
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Вот ты хоть понимаешь, шо написало, чучело кацапское? Важной персоне будут искать, а люди, приехавшие в Украину с температурой, получили отр. результат и разъехались по домам. Шо ищем?
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очень жаль эту несчастную девушку. но в тоже время некий шмигаль утверждает что Украина готова ко всем кризисам и вирусам, а минздрав хочет привлечь когото чтоб нас ...издили за поход из дома кудато. а ученых нужных нам, под жопу и в отпуск. ведь ко всему же готовы. правда нет нихрена но это херня. вот такое оно зеленое шобло
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