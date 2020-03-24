 Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович

Як передає Цензор.НЕТ, хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ у ВР Вадим Рабінович у фейсбуці.
"Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні", - написав Рабінович.
Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус".
Сам Валерій Хорошковський у коментарі журналістам "Схем" не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває в лікарні з підозрою на зараження коронавірусом.
"Кому це цікаво, в принципі? Крім моїх друзів і рідних", - відповів Хорошковський у повідомленні журналісту Михайлу Ткачу.
Джерело в уряді розповіло подробиці: "Так, двостороннє запалення легенів. Швидше за все коронавірус, але поки не підтверджений". В Олександрівській лікарні відмовилися коментувати інформацію про пацієнта.
но санитарки сорвут куш. Столько крутеликов в 1 время!
А правящий класс. На постсовке не сформировались к сожалению элиты. Урвал - уехал, урвал - уехал. Или .лядей своих с выродками отправил, а сам тут на вахте - деньги гребёт. Это не элиты, а гиены.
- Алле, прачечная ?
- Куййячечная !
Не лечится.
21 ч. ·
Таке мімімі розбирає, коли взрослі люди стверджують, що китай - маладєц, китай вірус поборов. Мої ласточки. Їм годами свистять в уші, а вони радуються. Вони ж не понімають разніци між "китай вірус поборов" і "китай натриндів, що вірус поборов". А по факту вже, я, бляха, мовчу, що Китай пандемію спричинив, да-да, цей маладєц замовчав заразу, розносив її молча світом, а всі останні його дії - це гасіння пожежі чайними ложками в суху погоду, но виглядало грозно, канєшно. Як робобаба, яка невпопад отвічає на вопроси. Вроді є, але ефєкт не до кінця зрозумілий. Але шо я? Умні вірусологи кажуть, що Китай приховує інформацію, бо не може такого дива буть, щоб оце всі в один день виздоровіли. І шо, насправді, нам показують потьомкінську дєрєвню в китайському виконанні, і заради цього готові забити на власне населення, ібо комунізм, батєнька, це коли твого батька розстріляли, а ти пишеш на засіданії піонєрячєйкі отрєчєніє.
І оце мені тьотя така: та вот, там асфальти милом миють. Тю, там завжди асфальти милом миють. Або дядя такий: диктатура, канєшно, плохо, но вот спрацювали харашо. Дядя, диктатура - це всігда плохо, даже, якщо тобі показують красіву картінку. Я на селфіках тож харашо получаюсь, главне не давать нікому в руки камеру.
Інтєрєсно, всьо жи, чи настануть колись часи, коли взрослі дяді і тьоті, які в школі алгебру і елементарну логіку вчили, перестануть вірити всьому, що їм показує екран (не важно, який саме).
П.С. Ні, я не про світову змову. Я про те, що вірити комунякам - останнє діло в цій взрослій жизні. А недозрілим комунякам - теж ні.
Щиро ваш
Фокс Малдер,
ну, і трохи Юля Смаль.
П.П.С. Я дуже люблю Китай. Але морда Си Дзи Піна бісить мене в ці дні майже так само, як морда самі знаєте якого х.ла.
А, і ше одне
П.П.П.С. Світ зіткнеться з класною проблемою, якщо ці дві комуняцькі відрижки не визнають проблеми в себе в країнах і не почнуть з нею ефективно боротися, а не створювати лубочні картинки і дебільні закони.
Чтоб ты сдох падло маскальское