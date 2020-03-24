 Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович

Як передає Цензор.НЕТ, хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ у ВР Вадим Рабінович у фейсбуці.

"Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні", - написав Рабінович.

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус".

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Сам Валерій Хорошковський у коментарі журналістам "Схем" не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває в лікарні з підозрою на зараження коронавірусом.

"Кому це цікаво, в принципі? Крім моїх друзів і рідних", - відповів Хорошковський у повідомленні журналісту Михайлу Ткачу.

Джерело в уряді розповіло подробиці: "Так, двостороннє запалення легенів. Швидше за все коронавірус, але поки не підтверджений". В Олександрівській лікарні відмовилися коментувати інформацію про пацієнта.