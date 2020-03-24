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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (982) Рабінович (131) Хорошковський (133) COVID-19 (1889) коронавірус (506)

 Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович

У колишнього глави СБУ Валерія Хорошковського підтвердили китайський коронавірус. За неперевіреною інформацією він перебуває в Олександрівській лікарні Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, хворобу Хорошковського підтвердив керівник проросійської фракції ОПЗЖ у ВР Вадим Рабінович у фейсбуці.

"Хорошковський з підтвердженим діагнозом у лікарні", - написав Рабінович.

Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович 01

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Валерій Хорошковський хворіє на коронавірус".

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Сам Валерій Хорошковський у коментарі журналістам "Схем" не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває в лікарні з підозрою на зараження коронавірусом.

"Кому це цікаво, в принципі? Крім моїх друзів і рідних", - відповів Хорошковський у повідомленні журналісту Михайлу Ткачу.

Джерело в уряді розповіло подробиці: "Так, двостороннє запалення легенів. Швидше за все коронавірус, але поки не підтверджений". В Олександрівській лікарні відмовилися коментувати інформацію про пацієнта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184045
 
   
 Топ коментарі
 
Рабинович с Кривой могли бы съездить и его проведать.
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тільки на коронавірус вся надія.
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На ошибках учатся, после ошибок - лечатся.
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В больнице в которой отпала штукатурка и нет света надеюсь?
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Депутаты перенесли заседание Рады с четверга на субботу! К чему бы это?
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врачи без масок.... А эти твари все в полной защите придут, могу поспорить! Еще небось закупленной за госсчет!!
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Пердаки потрескались у людей от страха - шо непонятного? Мазью надо помазать пару дней.
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А может товарищ закосил, чтобы на слезу пробить? Что то много депутатов сразу много стало болеть!
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Почему не сделать инфекционный корпус в Феофании? Там же павильонная система. В чем проблема?
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Надеюсь Хорошковский окажется в общей палате, и его будут обслуживать и медсестры и санитарки с ЗП 3-4 тыс. гривен.
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В Борисе эта **** будет лежать, а жопастые медсестры будут ему по свистку отсасывать.
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я вас расстрою. Там палаты по 1-2 человека....

но санитарки сорвут куш. Столько крутеликов в 1 время!
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Тоже в Куршавеле на лыжах 8 Марта встретил ?
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Надо срочно все опзж на молитву в упц мп вместе с избирателями, а лучше крестный ход в московию
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Так называемая элита и заробитчаны - главные мишени коронавируса; получается так: шляешься по зарубежам - получи корону.
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Не элита! Не элита!
А правящий класс. На постсовке не сформировались к сожалению элиты. Урвал - уехал, урвал - уехал. Или .лядей своих с выродками отправил, а сам тут на вахте - деньги гребёт. Это не элиты, а гиены.
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только из-за этих уродов огребут обычные люди....
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Побажання іншим повертаються до свого господаря. Обережніше.
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Коли таку новину почуєм про цього "друга семьи"
Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 6388
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Хорошковський консультував ОПу по митниці, кажуть мав робочий кабінет неподалік від Буби, то ж не виключено що і портнов заходив.
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Если я не ошибаюсь, Хорошковский начинал в рыговском "озимом поколении". А теперь садят в землю яровые. Налицо прогресс у Хорошковского. Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 9245
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Що це за "напомажена iстота"? Валєра Блєндамєд? Грунт йому цеглою
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Сивуху пох#рили, а разом з ним і платформу примирення.

Хорошковський перебуває в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, - Рабінович - Цензор.НЕТ 7027
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Этого мордатого БУХАРИКА надо определить завхозом на ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ завод.
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Сивохо должен руководить прачечной, где отстирывают обосцанные штаны.

- Алле, прачечная ?
- Куййячечная !
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Йому саме місце у пункті прийому склотари, нехай там нюхає пляшки з-під горілки на похмілля.
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врядли . Сивуха корешь Зе , скорее Данилова уволят по команде Сивухи .
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А у Рабиновича - российский коронавирус.
Не лечится.
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А шож такое? Хорошковский, Шахов и еще их будет и будет. Почему они не в Феофании а занимают необходимые места простых смертных и отвлекают персонал. Вони ж балувані та капризні там вокруг них должно пол больницы на цырлах бегать. Они никогда не лечились в обычных больницах. При совке у них был Лечсанупр да он и сейчас никуда не делся только замаскировался под другой вывеской рангом повыше оздоравливались в Феофании ну а "первачи"конечно же за бугром.
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Хорошковский - пропутинская мразь.. Выздоровления ему не желаю... Пусть спит спокойно...
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Рабинович с Хорошковским контактировал? Если "да", то он следующий кандидат на койко-место в Александровской больнице. А за ним журавлиным клином потянутся однопартийцы из ОПЗЖ.
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Віримо, тримаємо кулаки і готуємо баяни!
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чьо ж это у них такая опасная работа - болеют коронавирусами то депутаты то миллионеры... а может просто тестов на быдло не хватает вот мы и здоровые ВСЕ
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Предлагаю переименовать короновирус в куршавельвирус
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якщо далеко не бiднi люди хапають на раз запалення вiд вiрусу, то що вже говорити за пересiчного українця. та й взагалi, якось не в'яжеться з тим, що розповiдають про легкий та безсимптомний перебiг у молодих людей. запалення легень це майже гарантована смерть, якщо сидiти вдома i чекати поки "само розсосеться". хтось явно бреше.
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Є три штами цього вірусу. Можливо тому і перебіг хвороби різний.
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Що це за "напомажена iстота"? Валєра Блєндамєд? Грунт йому цеглою
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Юля Смаль
21 ч. ·

Таке мімімі розбирає, коли взрослі люди стверджують, що китай - маладєц, китай вірус поборов. Мої ласточки. Їм годами свистять в уші, а вони радуються. Вони ж не понімають разніци між "китай вірус поборов" і "китай натриндів, що вірус поборов". А по факту вже, я, бляха, мовчу, що Китай пандемію спричинив, да-да, цей маладєц замовчав заразу, розносив її молча світом, а всі останні його дії - це гасіння пожежі чайними ложками в суху погоду, но виглядало грозно, канєшно. Як робобаба, яка невпопад отвічає на вопроси. Вроді є, але ефєкт не до кінця зрозумілий. Але шо я? Умні вірусологи кажуть, що Китай приховує інформацію, бо не може такого дива буть, щоб оце всі в один день виздоровіли. І шо, насправді, нам показують потьомкінську дєрєвню в китайському виконанні, і заради цього готові забити на власне населення, ібо комунізм, батєнька, це коли твого батька розстріляли, а ти пишеш на засіданії піонєрячєйкі отрєчєніє.
І оце мені тьотя така: та вот, там асфальти милом миють. Тю, там завжди асфальти милом миють. Або дядя такий: диктатура, канєшно, плохо, но вот спрацювали харашо. Дядя, диктатура - це всігда плохо, даже, якщо тобі показують красіву картінку. Я на селфіках тож харашо получаюсь, главне не давать нікому в руки камеру.
Інтєрєсно, всьо жи, чи настануть колись часи, коли взрослі дяді і тьоті, які в школі алгебру і елементарну логіку вчили, перестануть вірити всьому, що їм показує екран (не важно, який саме).

П.С. Ні, я не про світову змову. Я про те, що вірити комунякам - останнє діло в цій взрослій жизні. А недозрілим комунякам - теж ні.
Щиро ваш
Фокс Малдер,
ну, і трохи Юля Смаль.

П.П.С. Я дуже люблю Китай. Але морда Си Дзи Піна бісить мене в ці дні майже так само, як морда самі знаєте якого х.ла.
А, і ше одне
П.П.П.С. Світ зіткнеться з класною проблемою, якщо ці дві комуняцькі відрижки не визнають проблеми в себе в країнах і не почнуть з нею ефективно боротися, а не створювати лубочні картинки і дебільні закони.
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У Центрі серця в Києві де керує Тодуров відкрили відділення для хворих на коронавірус. Центр начебто обладнаний супер ******** устаткуванням. Допускаю, що саме туди звозять слуг, депутатів, топ чиновників, олігархів. Не в обшарпаних же і смердючих інфекційних лікарнях лежати грошовим мішкам.
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Куча депутатов заболели... Больше, чем простых обывателей... Они (депутаты) что, друг друга в одной бане в попу пежили? Откуда ткая заболеваемость среди депов?
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Как кому интересно ? - нам
Чтоб ты сдох падло маскальское
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Треба по Куршавелям всім ОПЗЖ відпочити...разом з СН...
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