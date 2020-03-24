 На випадок поширення COVID-19 серед військовослужбовців підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Збройні Сили України та командування Медичних сил ЗСУ вживають заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.Зокрема, визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим – понад 500 ліжок інфекційного профілю (з них 33 боксованих і 75 напівбоксованих). У разі виникнення серед військовослужбовців Збройних Сил України спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок інфекційного профілю", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що упорядковано обсерваційні зони при масовому надходженні хворих військовослужбовців на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом, на базі клініки інфекційних хвороб при Головному військовому госпіталі, Військово-медичних клінічних центрах регіонів, інфекційних відділеннях військових госпіталів та визначених військових санаторіях.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ дав рекомендації всім командувачам видів, родів військ (сил), керівникам структурних підрозділів Генштабу і органам військового управління щодо обмежувальних заходів з метою протидії коронавірусу.
А то если разбегутся доктора и медсестры в связи с отсутствием защитных средств, так до сраки те койки будут.
Сегодня вечером в 21-й больнице Днепра (Канатка) умер житель Каменского, которого сегодня утром госпитализировали в медучреждение с подозрением на коронавирус. Мужчине было 45 лет, передает корреспондент "Наше місто"...
Согласно информации, полученной из собственных источников, мужчина был доставлен в критическом состоянии. Он был на отдыхе в Египте. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо, но за медицинской помощью не обращался, пока состояние не стало тяжелым.
Еще наверное и пообщался, с десятком родичей и знакомых, козел.
Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)
Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)
Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень