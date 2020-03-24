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 На випадок поширення COVID-19 серед військовослужбовців підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю, - Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю та передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Збройні Сили України та командування Медичних сил ЗСУ вживають заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.Зокрема, визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим – понад 500 ліжок інфекційного профілю (з них 33 боксованих і 75 напівбоксованих). У разі виникнення серед військовослужбовців Збройних Сил України спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок інфекційного профілю", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що упорядковано обсерваційні зони при масовому надходженні хворих військовослужбовців на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом, на базі клініки інфекційних хвороб при Головному військовому госпіталі, Військово-медичних клінічних центрах регіонів, інфекційних відділеннях військових госпіталів та визначених військових санаторіях.

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На випадок поширення COVID-19 серед військовослужбовців підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю, - Генштаб ЗСУ 01

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ дав рекомендації всім командувачам видів, родів військ (сил), керівникам структурних підрозділів Генштабу і органам військового управління щодо обмежувальних заходів з метою протидії коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184044
 
 
 Топ коментарі
 
Ісландія перевірила 1% населення на COVID-19. В рамках дослідження медики виявили 218 випадків захворювання серед громадян - близько 7% від кількості тестувань. При цьому близько половини людей взагалі не мають ніяких симптомів, ще 20% мають симптоми, схожі на легку застуду. Безсимптомне поширення коронавірусу може значно ускладнити боротьбу з нимhttps://glavcom.ua/news/islandiya-perevirila-1-naselennya-na-covid-19-50-zarazhenih-ne-mayut-simptomiv-668168.html
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военным должны быть созданы самые лучшие условия и обеспечение, особенно в это время. гражданские туристы и т.д. во второй очереди
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А врачи есть?
А то если разбегутся доктора и медсестры в связи с отсутствием защитных средств, так до сраки те койки будут.
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А врачи есть?
А то если разбегутся доктора и медсестры в связи с отсутствием защитных средств, так до сраки те койки будут.
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Лікарі є, але чи є засоби захисту! В армії з засобами захисту медперсоналу ще гірше ніж в цивільних лікарнях!
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На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5011

Сегодня вечером в 21-й больнице Днепра (Канатка) умер житель Каменского, которого сегодня утром госпитализировали в медучреждение с подозрением на коронавирус. Мужчине было 45 лет, передает корреспондент "Наше місто"...
Согласно информации, полученной из собственных источников, мужчина был доставлен в критическом состоянии. Он был на отдыхе в Египте. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо, но за медицинской помощью не обращался, пока состояние не стало тяжелым.
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Пока петух в жопу не клюнул все было ок.

Еще наверное и пообщался, с десятком родичей и знакомых, козел.
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по моим очень грубым прикидкам из динамики по доступной инфе и при условии такого же колличестве тестов, как было и раньше, именно в эти часы колличество подтверждённых случаев должно быть около 120. если начали массово тестировать, то понятно - больше. насколько - чисто вопрос массовости тестов. или скоро узнаем официальные данные или уже завтра утром. тогда мона будет и скоррелировать.
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Ісландія перевірила 1% населення на COVID-19. В рамках дослідження медики виявили 218 випадків захворювання серед громадян - близько 7% від кількості тестувань. При цьому близько половини людей взагалі не мають ніяких симптомів, ще 20% мають симптоми, схожі на легку застуду. Безсимптомне поширення коронавірусу може значно ускладнити боротьбу з нимhttps://glavcom.ua/news/islandiya-perevirila-1-naselennya-na-covid-19-50-zarazhenih-ne-mayut-simptomiv-668168.html
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Бороться надо с болезнью, а не с анализами. На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1660
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военным должны быть созданы самые лучшие условия и обеспечение, особенно в это время. гражданские туристы и т.д. во второй очереди
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Rumberg Leonid

Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)

Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
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Rumberg Leonid

Ліки смерті,які блокують імунну систему роблять організм беззахисним перед вірусом;НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)

Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак) Пам,ятайте,ВИСОКА температура лише ознака боротьби організму проти вірусного пошкодження. шанс для швидкого одужання без ускладнень
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Тести потрібні в першу чергу,а не койки. Ще б суки гроби запропонували.
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