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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
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 78,6 тис. громадян повернулися в Україну за сприяння дипломатичних установ, - МЗС

Станом на 20:00 24 березня 78 тис. 592 громадяна України, що залишалися за кордоном через запроваджені обмеження в рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ України.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС" у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас на карантині в різних країнах світу продовжують перебувати 152 українців: у Польщі - 106, у Бразилії - 16, у В'єтнамі - 8, в Німеччині - 7, в Об'єднаних Арабських Еміратах - 3, в Молдові, Австралії і США - по 2, в Катарі, Китаї, на Кубі, в Нідерландах, в Румунії і в Чорногорії - по 1.

18 громадян України за кордоном проходять лікування від Covid-19: 5 - в Німеччині, 4 - в Домініканській Республіці, по 2 - в Італії, Польщі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, по 1 - в Іспанії, в Нідерландах і на Сейшельських островах.

Читайте також: Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи

Одужали від хвороби шість українців: 4 - в Японії і по одному - в Італії і в Польщі.

Троє громадянок України померло від коронавірусної інфекції в Італії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184043
 
 
 Топ коментарі
 
І всі вони проходять двотижневий карантин в обладнаних за 3 місяці спеціальних закладах для запобігання розповсюдженню зарази! Лікарі, зо за ними слідкують, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Потреби в апаратах ШД та медикаментах немає.
Ой! Вибачте, то з паралельної реальності новини...
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18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: 5

Из 80 тысяч умных оказалось 18 человек.
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Спасибо МИДу, зебилу и любителям халявы за 70 тысяч потенциальных носителей короновируса!
В январе запретить турвыезды должны были! Но не с зелеными мозгами: на этом не хайпанешь...
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Нашли чем хвастаться -- дебилы !!! В Японии вылечили а вот что будет у нас с лечением 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД - Цензор.НЕТ 3953
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А можна перевірити податкові декларації всіх цих возвращенців в Україну і виписати їм рахунки за літаки і роботу диппредставництв України по поверненню цих ідіотів в Україну? А тим хто живе не по сплаченим податкам, ще виписати штрафи по фактичному майновому стану в розмірі подоходного податку і всіх соцплатежів з суми майна та грошей незрозумілого походження!
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І за свій карантин рахунки теж хай оплатять! Україна має повертати своїх громадян але ж не безкоштовно, не за рахунок пересічних українців!
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Мені цікаво що б ти заспівав відносно рахунків, якби сам потрапив в подібну ситуацію.
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18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: 5

Из 80 тысяч умных оказалось 18 человек.
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и все бы ничего...если б точно знать, что каждый на 2 недели самоизолировался...
тут от государства даже уже ничего и не требуем (там обсервация каканить))) о чем вы?)))
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2 недостатньо.вірус на одягу може жити,цей термін....Якби рекомендації ВОЗ спрацьовували, небуло,б, в Світі картини,що маємо....ВОЗ ,контора паразитів від медицини
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та тут и 2 неделям были б рады...но чтоб железобетонно отсидели дома...
но...народ у нас - не болит - значит нет!!!
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тада, можно уже сказать по итогам года - не думаю, что туризьм к новому году зашевелится
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І всі вони проходять двотижневий карантин в обладнаних за 3 місяці спеціальних закладах для запобігання розповсюдженню зарази! Лікарі, зо за ними слідкують, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Потреби в апаратах ШД та медикаментах немає.
Ой! Вибачте, то з паралельної реальності новини...
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Й,що характерно...Наші медики-спеціалісти,що добре вивчили,цей,об"єкт. й нездатні нажодну помилку 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД - Цензор.НЕТ 915
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78.6 тысяч потенциально зараженных людей...вот такое "счастье" привалило в Украину...в которой зеленое стадо распродало все средства защиты...
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Вони якими були, такими і залишились. Слава зебілам які занесли їх на руках у владні кабінети.
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Спасибо МИДу, зебилу и любителям халявы за 70 тысяч потенциальных носителей короновируса!
В январе запретить турвыезды должны были! Но не с зелеными мозгами: на этом не хайпанешь...
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Ну, справедливости ради, билеты они покупали в основном сами.
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70 тысяч надо умножить как минимум на два, члены семьи.
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Головне, що їх привозять до Києва і там відпускають.
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Це, мля, хто таке придумав - відпускати всіх в самому великому місті? Тому хто це придумав можна дати одразу героя росії.
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Дякуємо, дуже дякуємо брехлу оманському.
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Тому і в планах закрити Київ для колективної іммунізації в турборежимі
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сегодня знакомая жены, грузинка, говорила, шо грузины нелегалы из италии и испании не могут выехать, попали в мышеловку. за эвакуацию вроде до €1k там просят. кто - непонятно. они очкуют платить чувствуя кидалово. воровать не могут. а за хазы платить всё равно надо. из-за жёстких карантинных мер, если нелегал без легализованных знакомых, проблема даже выйти пожрать купить. плюс они почти все в группе риска с минимум бывшим туберкулёзом из своего тюремного прошлого. а вокруг все мрут прилично. официально в посольство пока не хотят, боясь учёта и куча проблем с их воровским статусом. вобщем братва там в печали. пока безрезультатно ищут решение ))
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Генеральный спонсор акции Пенсионный Фонд Украины
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Лучше пусть признаются сколько они завезли свежих вирусоносителей.
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І що ви зробили, щоб перевірити цих людей, ізолювати на карантин? Забезпечити всім необхідним? Пишаються організованим ними масовим зараженням країни. Звіздець. Вони обдовбані, чи це така форма знущання
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1000 это было бы не так уж и страшно...но беда в том что там не менее половины зараженных...а может быть и более..
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Италия 60 млн туш. Заболело 1%. В украину вернулось 60 тыс дятлов. Минимум 600 меченые. У вас с арифметикой все норм? Какая половина?
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Короче, Зеля вернул 70 тысяч, потенциально зараженных, семьям. Это очень "мудро".
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Это кретинская власть додумалась.
В слабо тлеющий костёр плеснуть бензина.
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То ж населення невеликого міста.... Всіх у Прип'ять на ізоляцію...
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Міністерство Пришвидшення Поширення ЗЕрази. Ну і заробітчани без мозку.Першими ж заражають свою рідню.
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СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ЗА ПРЕЗИДЕНТА ПДРАСА !!! СПАСИБО ЗЕЛЕНСКОМУ "ОСВОБОДИТЕЛЮ" ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОНОНОСИТЕЛЕЙ !!!
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